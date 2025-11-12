Terapiile dezvoltate de AI ar putea intra pe piață în 2–3 ani: anunțul unui biolog molecular la Longevity Expo

1 minut de citit Publicat la 09:34 12 Noi 2025 Modificat la 09:35 12 Noi 2025

Inteligența artificială, analiza genomică și terapiile personalizate devin instrumente esențiale în noua medicină a prevenției. Sursa foto: Hepta

Cea de-a treia ediție a Longevity Expo Forum Fest, care se desfășoară timp de trei zile la București, oferă participanților un cadru dedicat dezbaterilor științifice despre sănătate și longevitate. Specialiști din domenii precum biologia moleculară, inteligența artificială și medicina regenerativă analizează modul în care tehnologiile emergente pot contribui la extinderea duratei de viață sănătoase.

Inteligența artificială, analiza genomică și terapiile personalizate devin instrumente esențiale în noua medicină a prevenției. Algoritmii pot identifica biomarkeri ai îmbătrânirii și pot anticipa bolile degenerative înainte de apariția simptomelor, iar această abordare transformă modul în care este înțeleasă și tratată îmbătrânirea. În acest context, experții subliniază că viitorul medicinei se construiește simultan pe inovație și responsabilitate.

„Într-adevăr, deși sunt boli complexe, începem să înțelegem din ce în ce mai bine biologia din spate, iar motivul pentru care putem să facem asta sunt noii algoritmi și noile tipuri de analize complexe care țin atât de partea computațională, cât și de interpretarea matematică și statistică — cum ar veni, inteligența artificială”, a explicat Alexandru Vodă, biolog molecular.

Întrebat despre terapiile personalizate identificate cu ajutorul AI, el precizează:

„Sunt din ce în ce mai multe companii și laboratoare din diaspora și de peste tot din lume care folosesc aceste tehnici pentru a descoperi noi medicații. Noi am primit, de exemplu, o investiție de la fondatorul companiei Insilico Medicine, o companie farma concentrată pe soluții AI, și de asemenea, la conferință vorbesc acum o groază de legende din domeniu”.

În ceea ce privește accesul pacienților la aceste terapii dezvoltate prin intermediul AI, cercetătorul spune că așteptările sunt optimiste:

„Sunt unele companii, precum Insilico Medicine sau Recursion, despre care se spune că vor ajunge pe piață în următorii doi-trei ani, iar altele pot avea nevoie de mai mult timp. Depinde de la boală la boală, de la sindrom la sindrom. Noi credem că, pentru majoritatea terapeuticelor, putem să ne așteptăm la lucruri super faine în următorii cinci până la zece ani”, a concluzionat biologul.