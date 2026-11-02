Un cercetător din București a câștigat premiul „Orizont 3.0” la Gala Antena 3 CNN „Winners of the Future” 2026

1 minut de citit Publicat la 12:08 02 Noi 2026 Modificat la 12:50 02 Noi 2026

Paul Medinceanu a fost premiat la Gala Antena 3 CNN. Foto: Captură Antena 3 CNN

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, a revenit pe scena Operei Naționale București cu un program care a adus împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști. Premiul „Orizont 3.0”, oferit de BYD, a fost câștigat de Paul Medinceanu, cercetător în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității din București.

BYD este cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă. Compania ocupă locul întâi pe segmentele de vehicule electrice, plug-in hybrid și în topul vehiculelor cu energie nouă, atât în luna septembrie, cât și de la începutul anului, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto din România.

BYD este numărul unu în rândul producătorilor auto chinezi prezenți în România și este primul brand chinezesc cu o echipă locală dedicată. Andrei Duică, Country Manager România și Bulgaria BYD, a spus că „tehnologia este cea care poate schimba lumea”.

„Știți ce înseamnă BYD, nu? «Build Your Dreams», iar noi, la BYD, credem că tehnologia este cea care poate schimba lumea. Această potrivire ne face să acordăm premiul unui inginer care, în viitor, se poate alătura celor peste 120.000 de ingineri care lucrează în prezent în BYD, pentru o dezvoltare foarte interesantă: proiectul convertorului DC-DC hibrid pentru aplicații din domeniul auto și perifericul PWM open-source. Prin urmare, îl invit alături de noi pe Paul Medinceanu”, a spus Duică.

Paul este cercetător în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității din București. El a spus, la primirea premiului, că noii cercetătorii trebuie „să fie curioși de ceea ce fac”.

„Păi, în primul rând, să fie curioși, să fie curioși de ceea ce fac. Să pună întrebări. Este foarte bine evidențiat. Lucrez cu o echipă destul de mare de tineri cercetători și văd câtă ambiție au și cât de dedicați sunt. Și îmi place că, cumva, încă apar studenți dornici de treabă”, a spus el.