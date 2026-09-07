17 tineri din Alexandria, în vizită la Consulatul General din Salonic și pe traseul istoric Kaliakra, prin proiectul L.O.C.A.L. EU

Tinerii din Alexandria, membri ai Consiliului Local al Tinerilor, au vizitat obiective istorice și culturale din Bulgaria și Grecia, în cadrul proiectului „L.O.C.A.L. EU”.

Cea de-a treia etapă de mobilitate din cadrul proiectului „L.O.C.A.L. EU – De la comunitate locală la impact european” a purtat cei 17 tineri din Alexandria, membri ai Consiliului Local al Tinerilor, pe traseul dintre Bulgaria și nordul Greciei. Această etapă le-a oferit noilor generații oportunități de învățare, schimb de experiență și conectare culturală.

Descoperirea patrimoniului din Bulgaria: Capul Kaliakra și Nesebăr

În Bulgaria, prima parte a traseului le-a oferit tinerilor ocazia de a descoperi locuri încărcate de istorie. Aceștia au vizitat rezervația arhitecturală și naturală de la Capul Kaliakra, explorând faleza stâncoasă și ruinele vechii cetăți medievale.

Drumul a continuat spre Nesebăr, unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Participanții au luat la pas centrul istoric al vechiului oraș, descoperind casele cu arhitectură tradițională, zidurile vechi de apărare și clădirile istorice păstrate de secole.

Vizită la Consulatul General al României la Salonic

Călătoria a continuat în Grecia, la Salonic, unde membrii Consiliului Local al Tinerilor Alexandria au fost primiți la Consulatul General al României. Întâlnirea a reprezentat o oportunitate valoroasă de dialog despre activitatea diplomatică, rolul unei reprezentanțe consulare în străinătate și modul în care sunt sprijiniți cetățenii români și comunitățile de tineri.

În cadrul întâlnirii, Mădălin Borș, membru al Camerei Deputaților din România, le-a transmis un îndemn direct tinerilor: „Fiți curioși! Uitați-vă ce înseamnă să ai contact cu alte culturi.”

Reprezentanții misiunii diplomatice au discutat cu tinerii despre oportunitățile de colaborare transfortaliere, importanța civică la nivel European și a schimbului de experiențe.

Perspectivă amplă asupra valorilor europene

Această etapă de mobilitate le-a oferit tinerilor din Alexandria o perspectivă mai amplă asupra patrimoniului European, printr-o experiență de învățare care a îmbinat istoria, cultura și diplomația. Programul „L.O.C.A.L. EU - De la comunitate locală la impact european” este derulat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria.