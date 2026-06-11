5 marcatori care se pot impune la Cupa Mondială

Dacă există un favorit clar pentru titlul de golgheter, acela ar putea fi Kylian Mbapp. foto: don.ro

În 2026 se anunță, probabil, cel mai spectaculos Campionat Mondial din istorie. FIFA a decis să extindă formatul și s-au calificat nu mai puțin de 48 de naționale la ediția din acest an. Un număr mai mare de meciuri înseamnă automat mai multe șanse pentru atacanți să înscrie.

Prin urmare, lupta pentru Gheata de Aur este extrem de intensă, iar atacanții cu cele mai mari șanse să-și scrie numele cu litere de aur în istoria Cupei Mondial, conform cotelor la pariuri sportive sunt:

1. Mbappe (cotă 7.00)

2. Kane (cotă 8.00)

3. Messi (cotă 12.00)

4. Oyarzabal (cotă 15.00)

5. Haaland (cotă 16.00)

Kylian Mbappe, la al treilea Mondial

Dacă există un favorit clar pentru titlul de golgheter, acela ar putea fi Kylian Mbappe . Chiar dacă nu a avut un sezon strălucit la Real Madrid, starul Franței va încerca să repete performanța din 2022, când a fost primul în clasamentul golgheterilor.

Mbappe a marcat opt goluri la CM 2022, dar în 2026, la al treilea CM din carieră, își poate dubla „zestrea”, mai ales că vor fi mai multe meciuri, odată cu extinderea formatului. Viteza, eficiența în fața porții și statutul de executant al penalty-urilor îl transformă în principalul candidat la primul loc în clasamentul pentru Gheata de Aur.

Franța este văzută de mare parte din specialiști ca una dintre favoritele la câștigarea competiției. Deci Mbappe ar putea beneficia de un parcurs mai lung în acest turneu final.

Harry Kane, cel mai în formă atacant al Europei

Harry Kane a terminat un sezon 2025/2026 fantastic, reușind să câștige Gheata de Aur a Europei. Atacantul Angliei este în căutarea primului titlu mondial cu naționala sa. Dacă la CM 2022 a dezamăgit, Kane este dornic de revanșă la competiția nord-americană.

Experiența sa în marile turnee și rolul principal de executant al fazelor fixe îl fac pe Kane un candidat serios în a câștiga titlul de golgheter. Totul va depinde și de parcursul Angliei la Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Lionel Messi poate străluci la un nou Mondial

Niciodată să nu-l scoți din ecuație pentru titlul de golgheter pe Lionel Messi. Ajuns la onorabila vârstă de 38 de ani, starul lui Inter Miami poate demonstra de ce a fost cel mai bun jucător la ediția găzduită de Qatar în urmă cu patru ani.

Messi nu și-a uitat talentul acasă, așa că va fi unul dintre protagoniștii din tabăra Argentinei. „Pumele” sunt gata să câștige al patrulea mondial din istorie. Cu Messi în teren, totul este posibil, iar veteranul sud-american poate triumfa și în clasamentul golgheterilor de la CM.

Mikel Oyarzabal, atacantul eficient al Spaniei

Spania, campioana europeană en-titre, este văzută de unii specialiști cu prima șansă la câștigarea Cupei Mondiale. Și cel mai eficient atacant din lotul ibericilor este Mikel Oyarzabal. Bascul de la Real Sociedad va fi unul dintre jucătorii de urmărit la turneul final.

Oyarzabal nu este atacantul pur, cum este Kane, de exemplu, dar eficiența sa în fața porții îl poate transforma în golgheter. Unde mai punem că are și colegi care îl pot „servi”. Când îi ai în echipă pe Yamal, Olmo sau Ferran Torres, ai șanse bune de a deveni cel mai bun marcator la un Mondial.

Erling Haaland, debutantul nordic la CM 2026

Norvegia a revenit la o Cupă Mondială pentru prima dată din 1998 încoace. Principalul atu al nordicilor la această competiție va fi chiar vedeta sa, Erling Haaland. Atacantul lui Manchester City este într-o formă excelentă înainte de startul competiției.

Haaland, de fiecare dată când a debutat într-o competiție, s-a făcut remarcat. Norvegia nu are o echipă capabilă să câștige CM 2026, dar poate ajunge departe în fazele eliminatorii. Evident, șansa lui Haaland de a deveni cel mai bun marcator la turneul final depinde foarte mult și de parcursul naționalei sale.