7 greșeli frecvente în tratarea răcelii

Una dintre cele mai răspândite greșeli este utilizarea mai multor medicamente fără a verifica ingredientele active. foto: envato.com

Răceala este una dintre cele mai comune afecțiuni ale sezonului rece. Deși, în general, nu este gravă, modul în care o tratăm poate influența durata și intensitatea simptomelor.

Mulți dintre noi repetăm aceleași greșeli an de an, ceea ce poate prelungi disconfortul sau poate duce la folosirea inutilă a unor medicamente.

Iată principalele greșeli și cum pot fi evitate.

1. Auto-medicația excesivă

Una dintre cele mai răspândite greșeli este utilizarea mai multor medicamente fără a verifica ingredientele active. Multe produse pentru răceală conțin aceleași substanțe (de exemplu, paracetamol sau ibuprofen), iar combinarea lor poate duce la supradozaj accidental. În funcție de simptomele răcelii , este important să alegem doar medicamentele necesare pentru fiecare simptom în parte, evitând suprapunerea substanțelor active.

Cum evităm greșeala: Verificăm eticheta sau întrebăm farmacistul dacă două produse pot fi luate împreună.

2. Utilizarea incorectă a spray-urilor nazale

Spray-urile decongestionante pot ajuta rapid, dar utilizarea lor mai mult de câteva zile la rând poate agrava congestia. De asemenea, folosirea prelungită poate irita mucoasa nazală și poate provoca dependență de produs. Este recomandat să le alternăm cu soluțiile saline sau să le folosim doar la nevoie, conform indicațiilor medicului sau ale farmacistului.

Cum evităm greșeala: Respectăm instrucțiunile de pe etichetă. Alternăm, când este posibil, cu soluții saline.

3. Nu ne hidratăm suficient

Mulți subestimează importanța lichidelor. Deshidratarea poate agrava congestia, durerile de gât și poate prelungi recuperarea. Lichidele calde pot ajuta la calmarea iritației din gât și la fluidizarea mucusului, facilitând respirația. În plus, o hidratare adecvată susține funcționarea optimă a sistemului imunitar în lupta cu infecția.

Cum evităm greșeala: Bem suficiente lichide: apă, ceaiuri, supă caldă. Evităm băuturile alcoolice sau foarte dulci, care pot deshidrata.

4. Nu ne odihnim corespunzător

Tendința de a continua activitățile obișnuite, chiar și când organismul cere pauză, pune presiune asupra sistemului imunitar. Forțarea organismului în această perioadă poate duce la agravarea simptomelor și la prelungirea bolii. Odihna adecvată îi oferă corpului energia necesară pentru a lupta eficient împotriva infecției.

Cum evităm greșeala: Ne acordăm timp pentru odihnă. Dormim mai mult în primele zile ale răcelii.

5. Supraincălzirea camerei

Mulți cred că o cameră foarte caldă ajută la recuperare, însă aerul uscat irită nasul și gâtul, accentuând disconfortul. Un mediu prea cald poate favoriza și uscarea secrețiilor, ceea ce îngreunează respirația. Menținerea unei umidități optime în locuință contribuie la un confort mai bun în timpul răcelii.

Cum evităm greșeala: Menținem o temperatură moderată în cameră. Folosim un umidificator, mai ales iarna.

6. Folosirea inutilă a antibioticelor

Răceala este cauzată de virusuri, iar antibioticele acționează doar împotriva bacteriilor. Folosirea lor fără recomandarea medicului nu doar că este inutilă, dar poate contribui și la rezistența bacteriană. În funcție de simptomele răcelii, este mai potrivit să apelăm la pastile pentru răceală care ameliorează, de exemplu, durerile de gât sau congestia nazală, fără a recurge la antibiotice.

Cum evităm greșeala: Reținem că antibioticele nu scurtează răceala. Ne adresăm medicului doar dacă simptomele persistă neobișnuit de mult sau se agravează.

7. Așteptarea unei vindecări rapide

Mulți renunță prea repede la tratament sau se îngrijorează dacă simptomele nu dispar imediat. Răceala are, de regulă, un curs previzibil de câteva zile. Menținerea unei rutine corecte de îngrijire, inclusiv odihnă, hidratare și folosirea medicamentelor pentru răceală, ajută la o recuperare mai rapidă și mai confortabilă.

Cum evităm greșeala: Avem răbdare și urmăm recomandările specialiștilor. Dacă simptomele sunt neobișnuit de puternice sau persistă mai mult decât normal, consultăm medicul.

În concluzie, tratarea corectă a răcelii nu este complicată, însă evitarea câtorva greșeli frecvente poate scurta perioada de disconfort. Este important să acționezi încă de la primele simptome, adresează-te medicului sau farmacistului pentru a primi tratamentul potrivit pentru răceală, în functie de simptomele cu care te confrunți.