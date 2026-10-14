Altero se lansează în România: o singură cerere pentru compararea mai multor oferte de credit

Printr-o singură cerere online, utilizatorii pot primi oferte personalizate de la bănci și IFN-uri, pot compara dobânzile, DAE și ratele lunare și pot analiza opțiuni de finanțare pentru nevoi personale, achiziții auto sau refinanțare. Sursa foto: altero România

Altero, platforma fintech de top din regiunea Baltică, anunță intrarea oficială pe piața din România. Prin lansarea platformei financiare de comparare a creditelor altero.ro, compania își propune să revoluționeze si să simplifice modul în care românii accesează finanțarea, oferind un proces 100% digital, transparent și ultra-rapid de comparare a creditelor online.

Într-o piață financiară tot mai complexă, Altero.ro lansează o platformă digitală de comparare pentru consumatori, eliminând accesarea multiplelor instituții financiare și birocrația excesivă. Platforma permite utilizatorilor să completeze o singură cerere online, complet gratuit pentru utilizatori, pentru a primi oferte personalizate de la multiple instituții de creditare, bancare și non-bancare (IFN), totul într-un timp record.

Inovație prin digitalizare și siguranță

Extinderea Altero în România vine după un succes consolidat în Letonia, Lituania și Estonia, unde platforma financiară a devenit principalul punct de referință pentru compararea serviciilor financiare.

Tehnologia din spatele Altero integrează fluxuri avansate de verificare, inclusiv conexiunea securizată cu ANAF și sisteme de identificare video la distanță, asigurând un proces de creditare sigur și conform cu cele mai înalte standarde de securitate IT.

„Lansarea în România reprezintă un pas natural în strategia noastră de expansiune europeană. Piața românească are un potențial imens de digitalizare, iar consumatorii de aici caută soluții simple, rapide și, mai ales, corecte. Cu Altero, nu mai este nevoie să aplici la 10 bănci separat. Muncim noi pentru tine: comparăm ofertele și te ajutăm să identifici opțiunile de finanțare potrivite nevoilor tale, direct de pe telefon sau calculator, fără ca acest proces să îți afecteze scorul de credit. Experiența noastră pe piețele din țările Baltice a arătat că o platformă digitală de comparare a creditelor poate crea valoare atât pentru consumatori, cât și pentru instituțiile financiare,” a declarat Roxana Dobrică, Business Development & Country Director, Altero Romania.

Principalele avantaje ale platformei financiare Altero:

Eficiență maximă: O singură cerere online înlocuiește accesarea multiplelor site-uri de creditare sau vizitele la bănci.

O singură cerere online înlocuiește accesarea multiplelor site-uri de creditare sau vizitele la bănci. Personalizare: Algoritmul Altero potrivește profilul clientului cu ofertele celor mai relevante instituții financiare.

Algoritmul Altero potrivește profilul clientului cu ofertele celor mai relevante instituții financiare. Rapiditate: Identificarea se face prin selfie și scanarea actului de identitate, procesul fiind finalizat în cel mai scurt timp.

Identificarea se face prin selfie și scanarea actului de identitate, procesul fiind finalizat în cel mai scurt timp. Protecția scorului de credit: Spre deosebire de interogările multiple făcute direct la bănci și IFN-uri, verificarea prin Altero este concepută să protejeze profilul de eligibilitate al clientului.

Spre deosebire de interogările multiple făcute direct la bănci și IFN-uri, verificarea prin Altero este concepută să protejeze profilul de eligibilitate al clientului. Produse multiple: Clienții Altero pot solicita de la credite de nevoi personale și linie de credit la credite auto și refinanțare.

Clienții Altero pot solicita de la credite de nevoi personale și linie de credit la credite auto și refinanțare. Transparență totală: Utilizatorii pot compara costurile totale, DAE și ratele lunare într-un format clar, înainte de a semna orice contract.

Parteneriate strategice pentru creșterea volumelor de creditare

Altero nu este doar un instrument pentru consumatori, ci și un motor de creștere pentru instituțiile financiare partenere. Prin utilizarea canalelor digitale scalabile și a unui sistem riguros de filtrare a eligibilității, Altero generează fluxuri de clienți de calitate pentru instituțiile financiare, contribuind direct la creșterea volumelor de creditare în mod sustenabil.

În perioada următoare, Altero Romania se va concentra pe extinderea rețelei de parteneri și pe optimizarea continuă a experienței utilizatorului, cu obiectivul pe termen lung de a deveni una dintre principalele platforme digitale de comparare a creditelor din România.

Despre Altero

Altero este un broker de credite online de tip fintech fondat în țările Baltice în anul 2016, care oferă soluții de comparare pentru credite de consum, credite auto și refinanțări. Cu peste 500.000 de clienți deserviți la nivel internațional, Altero utilizează tehnologia pentru a aduce transparență și eficiență în sectorul financiar, facilitând conexiunea dintre creditori și persoanele fizice sau juridice în căutare de finanțare.

Contact de presă:

Nume: Roxana Dobrică

Email: [email protected]

Website: www.altero.ro