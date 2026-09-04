Auditul ISO 27701: Ce trebuie să pregătească o companie înainte de certificare?

Pregătirea pentru certificarea ISO 27701 presupune clarificarea responsabilităților, documentarea fluxurilor de date și demonstrarea aplicării practice a regulilor de confidențialitate. Sursa foto: srac.ro/ro

Pentru multe companii, auditul de certificare poate părea o etapă complicată, mai ales atunci când este vorba despre protecția datelor personale și managementul confidențialității. Apar întrebări despre documente, responsabilități, politici interne, fluxuri de date și dovezi necesare. Totuși, auditul nu ar trebui privit ca un moment de presiune, ci ca o verificare structurată a modului în care organizația își gestionează procesele. Atunci când compania se pregătește din timp, ISO 27701 devine mai ușor de înțeles și de aplicat, iar certificarea poate confirma faptul că protecția informațiilor privind confidențialitatea este tratată organizat, consecvent și responsabil.

Clarificarea rolurilor și a responsabilităților

Un prim pas important înainte de audit este clarificarea rolurilor interne. Compania trebuie să știe cine este responsabil pentru protecția datelor personale, cine gestionează solicitările persoanelor vizate, cine aprobă politicile și cine monitorizează relația cu furnizorii implicați în prelucrarea datelor.

Această claritate este esențială deoarece standardul urmărește modul în care responsabilitățile sunt definite și aplicate în activitatea reală. Dacă fiecare departament știe ce are de făcut, auditul devine mai simplu, iar riscul de confuzie scade considerabil.

Documentarea fluxurilor de date personale

O organizație care se pregătește pentru certificare trebuie să își înțeleagă fluxurile de date. Ce tipuri de date personale colectează? De la cine provin? Unde sunt stocate? Cine are acces la ele? Cât timp sunt păstrate? Sunt transmise către terți?

Răspunsurile la aceste întrebări ajută compania să demonstreze că are control asupra informațiilor pe care le prelucrează. În lipsa unei imagini clare asupra fluxurilor de date, politicile pot rămâne prea generale, iar măsurile de protecție pot fi greu de verificat.

Politici interne actualizate și aplicabile

Înainte de audit, compania ar trebui să revizuiască politicile și procedurile legate de confidențialitate, securitatea informației, accesul la date, retenția documentelor, gestionarea incidentelor și relația cu persoanele vizate. Aceste documente trebuie să reflecte modul real de lucru, nu doar intențiile organizației.

Un audit eficient urmărește coerența dintre ceea ce este scris și ceea ce se întâmplă în practică. De aceea, politicile trebuie comunicate echipelor relevante, iar angajații trebuie să înțeleagă regulile pe care le aplică zilnic.

Dovezi practice ale implementării

Pregătirea pentru audit nu se rezumă la documente. Compania trebuie să poată prezenta dovezi că regulile sunt aplicate: instruiri interne, evaluări ale furnizorilor, registre de activități, rapoarte de incidente, decizii documentate, controale de acces sau revizuiri periodice. Aceste dovezi arată că sistemul funcționează și că organizația nu tratează confidențialitatea ca pe o obligație formală. Pentru auditor, ele oferă o imagine concretă asupra maturității proceselor interne.

Certificarea ca moment de validare

O certificare SRAC poate ajuta compania să demonstreze că sistemul său de management al informațiilor privind confidențialitatea este evaluat obiectiv și că cerințele aplicabile sunt respectate. Standardul ISO 27701 este destinat organizațiilor care colectează, procesează, stochează sau controlează date cu caracter personal, indiferent daca sunt organizații publice, private sau nonprofit. Acesta nu înlocuiește GDPR, ci oferă cadru de management prin care compania își poate structura, demonstra și îmbunătăți modul în care gestionează informațiile privind confidențialitatea, spre deosebire de GDPR care stabilește obligații legale privind protecția datelor personale. Procesul de audit poate aduce și observații utile, care sprijină îmbunătățirea continuă a modului în care sunt gestionate datele personale.

E bine de știut că o companie care are deja ISO 27001, nu pornește de la zero. Un sistem de management conform ISO 27701 extinde managementul securității informației cu cerințe și orientări specifice managementului confidențialității.

Un audit ISO 27701 devine mult mai ușor de parcurs atunci când compania are procese clare, responsabilități bine stabilite și dovezi concrete ale implementării. Pregătirea atentă reduce stresul, crește eficiența evaluării și oferă managementului o imagine mai bună asupra zonelor care pot fi îmbunătățite. În final, certificarea nu este doar despre trecerea unui audit, ci despre construirea unui sistem de încredere. Iar într-o piață în care confidențialitatea datelor contează tot mai mult, această încredere poate deveni un avantaj real în relația cu partenerii, clienții și autoritățile.