AXI Card pentru tineri: acces facil la credit fără istoric bancar complex   

Cardul de credit AXI Card poate fi o alegere bună pentru etapa de început. foto: shutterstock.com

Să iei un credit, fie că e primul tău card, un împrumut mic sau un plan mai mare, înseamnă în esență un lucru: o instituție îți împrumută bani pentru o perioadă, iar tu demonstrezi că îi poți gestiona responsabil. Pentru tineri, partea cea mai frustrantă apare uneori fix la început: nu ai încă un istoric bancar, poate ai venituri la început de drum, și ai impresia că trebuie să bifezi o listă uriașă ca să fii luat în serios.

Vestea bună este că există produse financiare gândite tocmai pentru această etapă. AXI Card poate fi o opțiune potrivită pentru tinerii care vor acces facil la credit și, în același timp, vor să-și construiască pas cu pas un istoric de creditare.

Ce presupune, în general, să iei un credit?

Indiferent că vorbim de bancă sau IFN, un creditor se uită la câteva lucruri de bază ca să-și facă o idee realistă dacă îți va fi ușor să rambursezi.

În mod obișnuit, există aceste criterii:

● vârsta și identitatea: să ai vârsta legală pentru a contracta un credit și un act de identitate valabil;

● venituri recurente și dovedibile: salariu, PFA, chirii, pensie, burse sau alte surse acceptate, în funcție de instituție și produs;

● gradul de îndatorare: cât de „încărcat” este deja bugetul tău cu alte rate sau obligații;

● comportamentul de plată anterior: aici intră istoricul tău de creditare, dacă există;

● stabilitatea: uneori contează vechimea la job sau continuitatea veniturilor, mai ales pentru credite mai mari.

De ce contează istoricul de creditare, mai ales la început?

Istoricul de creditare este, simplu spus, „CV-ul tău financiar”. Arată dacă ai avut credite și cum ai plătit: la timp, cu întârzieri, constant, haotic. În România, multe instituții se uită la datele din Biroul de Credit și pot folosi și scoruri de tip FICO pentru a evalua riscul.

Un scor mai bun sugerează, în general, un risc mai mic de neplată, iar lucrurile care influențează scorul includ istoricul de plată, datoria curentă, durata conturilor de credit, cererea de noi credite și mixul de produse.

Aici apare blocajul clasic pentru tineri: dacă nu ai avut niciodată un credit, nu ai „povești” în raport. Nu e un minus moral, doar că pentru unele produse bancare tradiționale poate însemna evaluare mai prudentă. De aceea, mulți tineri aleg să înceapă cu un produs mai accesibil, cum este AXI Card , pe care îl pot gestiona simplu și care, în timp, le creează acel istoric de plată.

Checklist înainte să aplici pentru orice credit

Ca să ai o experiență bună, poți să îți pui rapid trei întrebări:

● Îmi permit o plată lunară constantă, fără stres?



● Am venituri recurente pe care le pot demonstra?



● Știu exact ce costuri pot apărea (dobândă, comisioane, scadență)?



Dacă răspunsul e „da” sau „aproape da”, ești deja pe un teren bun.

De ce AXI Card este potrivit pentru tineri care vor rapiditate și simplitate

Cardul de credit AXI Card poate fi o alegere bună pentru etapa de început, pentru că pune accent pe accesibilitate și pe un proces de aplicare ușor de parcurs. Condițiile minime de eligibilitate sunt clare: să ai între 18 și 70 de ani, să ai venituri recurente și dovedibile și să fii cetățean român, cu cartea de identitate valabilă cel puțin o lună la momentul solicitării.

Ce înseamnă „ușor de folosit”?

În viața reală, tinerii folosesc cel mai des cardurile pentru lucruri simple: cumpărături online, plăți la POS, abonamente, bilete, rezervări. AXI Card este un card de credit cu limită de credit de până la 4.000 RON, iar limita este de tip revolving, adică pe măsură ce rambursezi, poți reutiliza sumele înapoi în limită.

Pe lângă aceasta, AXI Card are câteva avantaje care sunt ușor de apreciat când ești la început de drum:

● comision de emitere 0;



● comision anual de administrare 0;



● comision 0 la plata la comercianți în România;



● comision 0 la plata la comercianți în străinătate (la comercianții unde se acceptă Mastercard).

AXI Card poate fi o opțiune bună și dacă nu ai un istoric „complex”

Există instituții care pot acorda un card de credit chiar și atunci când nu ai istoric de creditare, iar apoi, folosindu-l responsabil, îți poți construi treptat un profil mai solid. Dacă ești la început de drum, nu trebuie să aștepți ani ca să „arăți” bancar impecabil. Poți începe cu pași mici, într-un produs mai ușor de administrat, și să transformi creditul într-un instrument de educație financiară, nu într-o presiune.

Cum îl folosești ca să rămână o experiență pozitivă?

Dacă vrei să păstrezi lucrurile confortabile, regula de aur e să îl folosești cu un scop clar: rezervă, cheltuieli prevăzute, cumpărături planificate, nu impulsuri mari.

Câteva obiceiuri simple, care fac diferența:

● folosește limita pentru sume pe care știi că le poți rambursa;

● evită să ajungi la „totul pe credit” în fiecare lună;

● păstrează o rutină de plată, astfel încât să nu ai surprize.

Cum îți construiești istoric de creditare cu AXI Card?

Dacă ești tânăr și vrei ca peste 1-2 ani să ai mai multe opțiuni, de exemplu un telefon în rate cu condiții mai bune, un credit auto sau chiar un credit ipotecar, istoricul de creditare devine un aliat. Aici contează mai mult comportamentul decât sumele. Nu trebuie să cheltuiești mult ca să construiești istoric, trebuie să cheltuiești inteligent și să rambursezi corect.

Gândește-te la AXI Card ca la un „antrenor” de disciplină financiară. Îți propui o rutină și o respecți.

Un plan practic arată așa:

● alege 1-2 cheltuieli recurente pe care oricum le ai (de exemplu: cumpărături online, un abonament, transport, o comandă lunară);

● plătește-le cu cardul, fără să te întinzi la maximum;

● rambursează la timp, în fiecare lună, fără întârzieri.

Ce arată bine într-un istoric de creditare

Dacă vrei să construiești un istoric „curat”, iată ce ajută, în general:

● plăți făcute la timp, constant;

● utilizare moderată a limitei, nu mereu la maximum;

● perioadă mai lungă de comportament bun (nu doar 2 luni perfecte);

● evitarea aplicărilor pentru multe credite într-un timp scurt.

Și ce merită evitat, ca să nu îți complici viața:

● întârzieri repetate, chiar și mici

● folosirea cardului ca soluție permanentă pentru lipsa bugetului

● cheltuieli mari fără plan de rambursare

Mini-ghid: cum îl faci să lucreze pentru tine, nu împotriva ta

Ca să fie și mai ușor, poți folosi aceste reguli:

● regula 24 de ore: dacă vrei să cumperi ceva „din impuls” pe credit, dormi o noapte și redecide;

● regula sumei confortabile: folosește doar cât ai putea acoperi din două salarii, fără stres;

● regula scadenței: pune un reminder pe telefon pentru început de lună, în intervalul de plată.

În timp, aceste obiceiuri fac două lucruri: îți cresc încrederea în tine și îți construiesc un profil de plată mai solid.

Ce câștigi, pe termen mediu, dacă îți creezi istoric

Pe scurt, îți crești șansele să ai opțiuni mai bune pe viitor. Un istoric pozitiv poate conta atunci când:

● vrei un credit mai mare;

● vrei condiții mai bune (dobânzi, limite, aprobări mai ușoare);

● vrei să pari „predictibil” pentru creditori.

Pentru tineri, creditul nu trebuie să fie o sperietoare. Ideea e simplă: îndeplinești niște condiții minime (vârstă, venituri dovedibile, acte), apoi demonstrezi prin comportament că îți gestionezi responsabil plățile. Iar la nivel micro, un instrument precum AXI Card poate fi o opțiune prietenoasă pentru început, mai ales când îți dorești acces facil, reguli clare și șansa de a-ți construi un istoric fără să ai nevoie de un trecut bancar „complex”.