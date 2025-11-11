Bosnia vs România: Dilemele lui Mircea Lucescu pentru echipa de start

Pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, România joacă în Bosnia & Herțegovina. foto: canva

Mai sunt doar câteva zile până la cel mai așteptat meci din această toamnă. Pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, România joacă în Bosnia & Herțegovina cu gândul să încheie grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026. Echipa noastră are, însă, probleme de lot, în special în linia defensivă.

Tricolorii au învins Austria în ultimul meci din preliminarii și rămân în cursa pentru calificare. Ce-i drept, șansele la locul 1 par mai degrabă teoretice. Ca să încheiem grupa pe prima poziție și să ne calificăm direct la Mondial, avem nevoie să învingem Bosnia și San Marino, iar Austria să obțină cel mult un punct din meciurile cu Cipru și Bosnia. Daca suntem la egalitate cu Austria și Bosnia, este nevoie și să avem un golaveraj mai bun.

Importanța meciului cu Bosnia este clară. Din păcate, Bosnia ne-a învins în tur, astfel că avem un motiv în plus să ne luăm revanșa. Nu va fi un meci deloc ușor, cu siguranță, iar echilibrul este evidențiat și de cotele stabilite de casele de pariuri. Bookmakerii de la Winner.ro (L1234166W001528 ONJN) oferă României cota 2.50 să câștige, iar Bosnia are 2.74. Egalul are cota 3.43.

Evident, calculele sunt mult mai realiste când vine vorba de ocuparea locului secund. Acesta duce la baraj, unde România are deja asigurată prezența, dar ne-ar putea oferi adversari, în teorie, mai facili. Ca să terminăm pe locul secund, sunt două scenarii:

· învingem Bosnia și San Marino și nu mai contează celelalte rezultate

· facem egal cu Bosnia, iar adversarii noștri trebuie să piardă cu Austria și noi să batem San Marino

Cum poate arăta echipa de start

Cea mai mare problemă a lui Mircea Lucescu este la nivelul fundașilor centrali. Andrei Burcă este suspendat, Mihai Popescu s-a accidentat grav, iar Radu Drăgușin este încă nerefăcut după accidentarea gravă pe care a suferit-o. În aceste condiții, principala variantă este Virgil Ghiță. Acesta a dat golul victoriei cu Austria și are un moral bun. În schimb, rămâne de văzut care va fi jucătorul ce va face pereche cu el. Mircea Lucescu are de ales între Bogdan Racovițan, Ionuț Nedelcearu, Liv Eissat și Matei Ilie. Niciunul nu a jucat în mod constant la echipa națională în ultimii ani. Va fi, cu siguranță, o alegere dificilă pe care Mircea Lucescu va trebui să o facă.

În poartă, Ionuț Andrei Radu va rămâne titular, după ce l-a convins pe Mircea Lucescu prin evoluția din meciul cu Austria. La nivelul fundașilor laterali, Andrei Rățiu și Nicușor Bancu vor fi titulari, iar la mijlocul terenului selecționerul va miza tot pe Vlad Dragomir și Marius Marin. Cel mai probabil, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu vor vedea începutul meciului de pe bancă.

În linia de atac, este de așteptat ca Mircea Lucescu să mizeze pe Dennis Man, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă. Ultimul nu a avut reușite la nivel de club, dar Mircea Lucescu este mulțumit de el. O dilemă este și la atacantul central, unde Lucescu trebuie să decidă între Daniel Bîrligea și Denis Drăguș. Ultimul abia a revenit după o accidentare și nu are ritm de joc, astfel că Bîrligea ar putea fi preferat.

· Cum ar putea arăta echipa României: Radu – Rațiu, Ghiță, Nedelcearu (Eissat), Bancu – Dragomir, M. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Meciul dintre Bosnia și România este o ocazie bună pentru echipa noastră să încheie cu fruntea sus această campanie de calificare. Chiar dacă nu va obține prezența directă la Campionatul Mondial, România își poate asigura un moral bun înaintea meciurilor de baraj programate în primăvara lui 2026. Absenți de la un Campionat Mondial din 1998, "Tricolorii" vor să arate că pot obține o performanță notabilă.