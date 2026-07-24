Cancun nu e la fel în orice lună. Iată ce contează cu adevărat când alegi perioada

Află care este cea mai bună perioadă pentru o vacanță în Cancun, în funcție de vreme, buget și gradul de aglomerație. Sursa foto: Pexels.com

Mulți oameni aleg Cancun-ul după o logică simplă: „e cald tot anul, deci oricând e bine." Și da, tehnic e adevărat. Dar diferența dintre o vacanță cu plaje goale, apă turcoaz și prețuri rezonabile și una cu umiditate sufocantă, alge pe nisip și hoteluri supraaglomerate nu e o chestiune de noroc. E o chestiune de calendar.

Ghidurile standard îți spun că „sezonul de vârf e decembrie-aprilie" și că „sezonul uraganelor e de evitat." Atât. Ceea ce nu găsești nicăieri e ce se întâmplă în lunile de tranziție, de ce mai-iunie poate fi mai bun decât ianuarie pentru anumite tipuri de călători, sau de ce septembrie nu e automat o alegere greșită. Asta e ce acoperă articolul de față, cu date concrete și fără clișee.

Sezonul uscat: ce înseamnă cu adevărat „perioada perfectă"

Decembrie până în aprilie e intervalul pe care îl recomandă toată lumea. Și nu fără motiv. Temperaturile se mențin între 24°C și 28°C, umiditatea e suportabilă, ploile sunt rare, iar apa mării ajunge la 26-27°C. Condiții aproape ideale pentru plajă, snorkeling și excursii la cenote.

Problema e că toată lumea știe asta. Ianuarie și februarie sunt lunile cu cele mai mari prețuri din an, iar hotelurile funcționează la capacitate maximă. Dacă plănuiești o vacanță în această perioadă fără rezervare cu cel puțin 3-4 luni înainte, fie plătești mult mai mult, fie alegi ce a mai rămas.

Există totuși o nuanță pe care puțini o menționează: martie și începutul lui aprilie sunt, din punct de vedere meteorologic, la fel de bune ca ianuarie, dar cu o dinamică diferită. Prețurile scad ușor față de vârf, iar aglomerația se mai risipește după Spring Break-ul american (de obicei în a doua jumătate a lui martie). Dacă poți evita săptămânile de Spring Break, începutul lui aprilie e probabil cel mai bun raport calitate-preț din tot sezonul uscat.

Câteva repere practice pentru această perioadă:

- Temperatura aerului: 24-28°C ziua, 18-22°C noaptea

- Temperatura apei: 25-27°C

- Probabilitate de ploaie: sub 15% pe zi

- Vizibilitate subacvatică: excelentă (ideal pentru scufundări)

- Prețuri hoteluri: cele mai ridicate din an în ianuarie-februarie

Vara în Cancun: cald, umed și mult mai ieftin

Mai, iunie și iulie sunt lunile pe care majoritatea articolelor le tratează superficial. „E sezonul ploios, evitați." Realitatea e mai nuanțată.

Temperaturile urcă la 30-32°C, umiditatea crește simțitor, iar ploile apar mai ales după-amiaza, de obicei sub formă de averse scurte de 30-60 de minute. Dimineața e, în general, senin. Plajele sunt aproape goale față de iarnă, iar prețurile la hoteluri scad cu 40-60% față de sezonul de vârf, conform datelor agregate de pe platformele de rezervare.

Există un factor pe care mulți îl ignoră complet: algele Sargassum. Acestea afectează plajele din Cancun și Riviera Maya în mod variabil, cu un vârf de prezență între aprilie și octombrie. Nu toate plajele sunt afectate în același timp și în aceeași măsură, dar în unele zile de vară cantitatea de alge pe nisip poate fi semnificativă. Dacă plaja perfectă e prioritatea ta principală, vara e un risc pe care trebuie să îl iei în calcul.

Vara e, în schimb, excelentă pentru:

- Excursii la cenote (nu sunt afectate de alge, iar căldura face apa subterană și mai atrăgătoare)

- Vizite la situri arheologice (mai puțini turiști, deși căldura e mai intensă)

- Experiența orașului Cancun în afara zonei hoteliere

- Bugete mai mici cu aceeași calitate a cazării

De exemplu: un hotel de 4 stele în zona hotelieră care costă 250 EUR/noapte în ianuarie poate fi găsit la 120-140 EUR în iunie, pentru aceleași condiții.

Septembrie și octombrie: lunile pe care toată lumea le evită

Septembrie și octombrie sunt vârful sezonului de uragane în Caraibe. Asta e realitatea. Dar „sezon de uragane" nu înseamnă că vei fi prins într-un uragan. Înseamnă că probabilitatea unui eveniment meteorologic sever e mai mare decât în restul anului.

Statistic, Cancun-ul e lovit direct de uragane relativ rar. Infrastructura orașului e adaptată la condiții tropicale, iar aversele scurte și intense sunt norma, nu excepția. Totuși, septembrie și octombrie aduc și cel mai mare risc de perturbări: zboruri anulate, excursii suspendate, zile întregi cu vreme nefavorabilă.

În ciuda acestor lucruri, există și experiențe pozitive. Un utilizator din comunitatea Reddit, timdongow, spune că a vizitat Cancún de două ori în septembrie și a avut zile predominant însorite, urmate după-amiaza de averse tropicale care durau aproximativ o oră. Potrivit acestuia, ploile nu i-au afectat negativ vacanțele. (timdongow, Reddit, „Travelling to Cancun in late September, how will the weather be?).

Prețurile în septembrie-octombrie sunt cele mai mici din an. Dacă ai flexibilitate la zbor și cazare, dacă nu ești dependent de plajă în fiecare zi și dacă ai asigurare de călătorie care acoperă anulările, această perioadă poate fi o alegere rațională. Dacă nu bifezi toate aceste condiții, riscul nu merită.

Noiembrie și mai: lunile de tranziție pe care le subestimezi

Noiembrie și mai sunt, probabil, cele mai subevaluate luni pentru Cancun. Sunt perioadele de tranziție între sezoane, ceea ce înseamnă că nu au nici dezavantajele complete ale sezonului ploios, nici prețurile mari ale sezonului de vârf.

Noiembrie marchează sfârșitul sezonului ploios. Ploile devin rare, temperaturile se stabilizează în jurul a 27-29°C, iar prețurile sunt încă la niveluri de extrasezon. Hotelurile nu sunt pline, plajele sunt liniștite, iar algele Sargassum încep să se retragă. E, practic, tot ce vrei de la Cancun, fără aglomerația din ianuarie.

Mai e simetricul lui noiembrie la celălalt capăt al sezonului uscat. Vremea e încă bună în prima jumătate a lunii, prețurile încep să scadă față de aprilie, iar turiștii de sezon de vârf au plecat deja. A doua jumătate a lui mai aduce mai multă umiditate și primele ploi de sezon, dar nu la intensitatea din iulie-august.

Canalul When To Travel a analizat exact această dinamică: lunile de tranziție, mai ales noiembrie și începutul lui mai, oferă un echilibru real între condiții meteo acceptabile și prețuri mai mici, fără riscurile din sezonul de uragane. (When To Travel, YouTube, [Best Time to Visit Cancun | Seasons, Prices & Crowds], iunie 2026)

Câteva repere pentru lunile de tranziție:

- Temperatura aerului: 27-30°C

- Probabilitate de ploaie: 20-30% (mai ales după-amiaza)

- Prețuri hoteluri: cu 20-35% mai mici față de sezonul de vârf

- Aglomerație: redusă față de ianuarie-martie

- Alge Sargassum: în scădere în noiembrie, în creștere în mai

Sargassum: factorul pe care ghidurile îl ignoră

Algele Sargassum au devenit în ultimii ani un factor la fel de important ca vremea atunci când alegi perioada pentru Cancun. Sunt alge marine care ajung pe plajele din Caraibe în cantități variabile, cu un vârf de prezență între aprilie și octombrie.

Problema e că prezența lor e greu de prezis cu precizie. Există ani în care plajele din zona hotelieră sunt aproape curate tot sezonul cald și ani în care cantitățile sunt atât de mari încât afectează serios experiența. Hotelurile mari au echipe care curăță plajele zilnic, dar nu pot controla ce aduce valul în fiecare dimineață.

Dacă plaja e prioritatea ta numărul unu, cel mai sigur interval rămâne decembrie-martie, când prezența algelor e minimă. Dacă ești dispus să accepți un risc mic în schimbul unor prețuri mai bune, noiembrie și mai sunt pariuri rezonabile. Vara, mai ales iulie-septembrie, e perioada cu cel mai mare risc de alge, indiferent de vreme.

Un utilizator din r/cancun care a stat la Dreams Riviera la începutul lunii iunie povestește că resortul îndepărta zilnic cu un utilaj cantitățile mari de sargassum adunate pe plajă. Mirosul se simțea atunci când vântul bătea dinspre alge, însă turistul spune că a putut trece de zona afectată pentru a intra în ocean și că, în ansamblu, a avut o vacanță foarte reușită. (ATotalSashole, Reddit, r/cancun, „Scared-gassum”, iunie 2025)

Buget și calendar: cum se leagă cele două

Când vânezi oferte de vacanțe exotice în Cancun, e bine să știi că există o corelație directă între perioada aleasă și costul final, însă dinamica nu este mereu una liniară. Iată cum arată în practică:

- Ianuarie-februarie: prețuri maxime, cerere maximă, rezervare obligatorie cu luni înainte

- Martie: prețuri ridicate, cu un vârf în săptămânile de Spring Break

- Aprilie-mai: prețuri în scădere, condiții meteo bune spre acceptabile

- Iunie-august: prețuri cu 40-60% mai mici față de vârf, căldură și umiditate ridicate

- Septembrie-octombrie: prețurile cele mai mici din an, risc meteorologic maxim

- Noiembrie-decembrie: prețuri în creștere spre final de an, condiții meteo în îmbunătățire

Un lucru pe care mulți îl descoperă abia după ce rezervă: prețul all-inclusive variază enorm în funcție de săptămână, nu doar de lună. O săptămână în prima jumătate a lui decembrie poate fi cu 30% mai ieftină decât una în a doua jumătate, când prețurile de Crăciun și Revelion intră în vigoare.

Cel mai bun moment pentru Cancun nu e același pentru toată lumea. Dacă vrei garanția vremii perfecte și nu te deranjează aglomerația și prețurile, ianuarie-februarie e răspunsul evident. Dacă vrei plaje liniștite, prețuri rezonabile și ești dispus să accepți o ploaie de după-amiază din când în când, noiembrie sau mai sunt alegeri mai inteligente decât par la prima vedere. Vara e pentru cei cu buget limitat și flexibilitate mare. Septembrie și octombrie sunt pentru cei care știu exact ce riscă și au planuri de rezervă. Cancun-ul funcționează în orice lună, dar nu în același fel.



Surse și experiențe din comunitate:

- YouTube - When To Travel - Best Time to Visit Cancun | Seasons, Prices & Crowds - https://www.youtube.com/watch?v=V3fFc3HIvNo - iunie 2026

- timdongow, Reddit, „Travelling to Cancun in late September, how will the weather be? - https://www.reddit.com/r/cancun/comments/i624z3/travelling_to_cancun_in_late_september_how_will/

- ATotalSashole, Reddit, r/cancun, „Scared-gassum”, iunie 2025. https://www.reddit.com/r/cancun/comments/1lawm44/scaredgassum/