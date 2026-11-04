Când este Black Friday la Notino în 2026? Pregătește-te pentru marile reduceri

1 minut de citit Publicat la 12:28 04 Noi 2026 Modificat la 12:28 04 Noi 2026

Notino organizează evenimentul de Black Friday dedicat României vineri, 6 noiembrie 2026, cu extra reduceri la parfumuri, cosmetice și produse pentru păr. Este prima zi specială cu extra reduceri a campaniei, odată cu Black Friday-ul marilor retaileri online din țară.

Pentru cei care își pregătesc cumpărăturile, calendarul Notino are trei repere:

1. 26 octombrie: au început promoțiile, care continuă până pe 30 noiembrie, cu oferte noi în fiecare săptămână.

2. 6 noiembrie: Notino se alătură Black Friday-ului din România, cu extra reduceri la Armani, Jean Paul Gaultier, Estée Lauder, L’Oréal Paris, Kérastase, Wella Professionals și multe alte branduri.

3. 27 noiembrie: Black Friday internațional, organizat de Notino la nivel de grup, cu un nou val de super oferte.

Vezi aici toate ofertele Black Friday Notino și salvează produsele preferate înainte de vineri.

Parfum, machiaj și păr: ce pui în coș pe 6 noiembrie

Armani și Jean Paul Gaultier sunt în prim-plan pentru cumpărătorii care caută parfumuri feminine și masculine. Un flacon pentru tine sau un set cadou pentru cineva apropiat poate fi începutul listei de Black Friday.

Pentru machiaj și îngrijirea tenului, urmărește Estée Lauder și L’Oréal Paris: fonduri de ten, mascara, rujuri, seruri și creme. Kérastase și Wella Professionals completează cumpărăturile cu șampoane, măști, tratamente, uleiuri și produse de styling.

Alege un calendar de Advent pentru decembrie

Descoperă calendarele de Advent de pe Notino, pentru un cadou care aduce câte o surpriză în fiecare zi. Selecția include variante cu 12 mini parfumuri, calendare cu 24 de produse de beauty, ediții dedicate cosmeticelor coreene și selecții premium cu 25 de produse. Găsești opțiuni pentru femei, bărbați și copii, cu machiaj, îngrijire sau produse pentru casă.

De ce să nu ratezi Notino de Black Friday

Veniturile Notino din România au crescut cu 52% în 2025, potrivit datelor companiei. Piața locală beneficiază și de unul dintre cele patru centre logistice ale grupului, care deservește România și alte țări din regiune.

Comenzile online pot fi ridicate din magazinele Notino din Mega Mall și Promenada, București. Pentru cumpărăturile de peste 270 de lei, transportul este gratuit prin metodele de livrare selectate.

Intră în aplicație pentru oferte exclusive

Aplicația Notino aduce reduceri și promoții exclusive, alături de posibilitatea de a păstra produsele într-un wishlist. Activează notificările pentru a afla despre ofertele speciale și deschide lista salvată în ziua de Black Friday.

Poți urmări și pagina de Facebook Notino România pentru noutăți și inspirație de beauty.

Vineri, 6 noiembrie, intră pe pagina campaniei și descoperă ofertele zilei pentru România.