Câte jucării îi trebuie de fapt unui copil acasă

Mai multe jucării nu înseamnă neapărat mai multă joacă. Sursa foto: pexels.com

Un copil de doi ani, pus în fața a șaisprezece jucării, nu se joacă mai bine. Se mișcă dintr-un loc în altul, apucă, lasă, apucă din nou. Jocul se fragmentează, atenția se împrăștie, iar explorarea rămâne la suprafață. Acesta nu e un scenariu ipotetic, ci exact ce a observat terapeuta ocupațională Dr. Alexia Metz în cadrul unui experiment condus la Universitatea din Toledo, publicat în Infant Behavior and Development în 2017. Concluzia cercetării a surprins mulți părinți: copiii mici se joacă mai bine, mai variat și mai îndelungat atunci când au la dispoziție mai puține jucării, nu mai multe.

Ce se întâmplă, concret, când sunt prea multe jucării

Studiul a urmărit 36 de copii cu vârste între 18 și 30 de luni în două condiții diferite: un grup a primit acces la 4 jucării, celălalt la 16. Copiii din grupul cu patru jucării au petrecut mai mult timp cu fiecare obiect, au descoperit mai multe modalități de a se juca cu el și au exersat mai mult gândirea cauzală. Cei din grupul cu șaisprezece jucării treceau rapid de la un obiect la altul, fără să ajungă la o explorare reală.

Mecanismul e relativ simplu: când numărul de opțiuni e mare, atenția copilului se îndreaptă în mod reflex spre noutate, nu spre profunzime. Fiecare jucărie nouă din câmpul vizual devine o distragere, o invitație de a abandona ce ținea deja în mână. Rezultatul nu e stimulare suplimentară, ci fragmentare a jocului și o calitate mai slabă a experienței.

E important de precizat că cercetarea acoperă strict grupa de vârstă 18-30 de luni. A generaliza cifra „4" la un copil de șase ani ar fi o extrapolare nejustificată. Specialiștii în educație timpurie recomandă, pentru copiii preșcolari și școlari mici, un interval de 5-10 jucării disponibile simultan, bine alese în raport cu vârsta și etapa de dezvoltare.

139 de jucării și iluzia stimulării

Realitatea din multe case e departe de aceste repere. Un studiu citat în Psychology Today arată că familiile americane de clasă mijlocie aveau, în medie, 139 de jucării vizibile și accesibile copilului. Datele provin din 2012 și se referă la un context cultural specific, însă tendința de acumulare este recunoscută larg de specialiști, inclusiv în România.

Problema nu e că există multe jucării în casă. Problema apare când toate sunt disponibile simultan. Diferența e importantă și deschide calea spre o soluție practică pe care mulți părinți o ignoră.

Rotația jucăriilor: o strategie subestimată

Rotația jucăriilor înseamnă că, la un moment dat, copilul are acces doar la o parte din jucăriile pe care le deține, restul fiind depozitate temporar. Periodic, unele se retrag și altele reintră în circulație. Efectul e dublu: copilul rămâne interesat de jucăriile disponibile, iar cele reapărute după o perioadă sunt primite cu același entuziasm ca niște jucării noi.

Această strategie rezolvă tensiunea reală cu care se confruntă mulți părinți: nu trebuie să renunți la jucăriile pe care copilul le-a primit cadou sau le-a îndrăgit, dar nici nu e necesar ca toate să fie prezente în același spațiu în același timp. Organizarea depozitului e singura investiție de efort cerută.

Rotația funcționează cel mai bine când jucăriile disponibile sunt variate ca tip: un obiect care solicită motricitatea fină, unul care implică imaginația, unul cu caracter constructiv și unul pentru jocul de rol. Diversitatea tipologică contează mai mult decât numărul.

Ce înseamnă o jucărie bine aleasă

Dincolo de câte jucării sunt disponibile simultan, calitatea selecției influențează semnificativ experiența copilului. Academia Americană de Pediatrie subliniază că jocul este esențial pentru dezvoltarea cognitivă, fizică, socială și emoțională, iar jucăriile reprezintă o oportunitate concretă de interacțiune între copil și adult. O jucărie care invită la explorare, la rezolvare de probleme sau la joc simbolic are o valoare educativă pe care o jucărie care produce efecte spectaculoase la apăsarea unui buton nu o poate substitui.

Cercetătorii din domeniul pediatriei (Kumari et al., International Journal of Contemporary Pediatrics, 2025) subliniază că selecția jucăriilor nu ține doar de distracție, ci are impact cognitiv, emoțional și social, iar implicarea părinților în alegerea adecvată vârstei este fundamentală. O jucărie potrivită vârstei și stadiului de dezvoltare va fi folosită mai mult, mai variat și mai îndelungat decât una care depășește sau subestimează capacitățile copilului.

Jucăriile din lemn apar frecvent în recomandările specialiștilor în educație timpurie tocmai pentru că sunt, prin natura lor, mai puțin prescriptive: un cub din lemn poate fi mașinuță, mâncare pentru păpuși sau piesă de construcție, în funcție de imaginația copilului. Un magazin românesc specializat în jucării educative din lemn după metodele Montessori și Waldorf, structurează oferta pe grupe de vârstă tocmai pentru că potrivirea dintre jucărie și etapa de dezvoltare nu e un detaliu, ci criteriul central al alegerii.

Cum aplici practic aceste principii

Primul pas este un inventar onest al jucăriilor din casă: câte sunt accesibile copilului în mod curent, câte sunt folosite efectiv și câte au stat nemișcate săptămâni întregi.

Al doilea pas este selecția unui set restrâns pentru uz curent, adaptat vârstei. Pentru un copil sub trei ani, câteva jucării copii bine alese sunt suficiente. Pentru un preșcolar sau un școlar mic, intervalul poate crește, dar principiul rămâne același: calitate și varietate tipologică, nu cantitate.

Al treilea pas este organizarea unui sistem simplu de rotație. Nu e nevoie de o schemă rigidă; o schimbare parțială la câteva săptămâni este suficientă pentru a menține interesul copilului și pentru a valorifica jucăriile deja existente în casă. Concret, o cutie depozitată în dulap și schimbată la două-trei săptămâni poate transforma complet modul în care copilul se raportează la jucăriile pe care le are deja.

Ceea ce cercetarea arată clar este că un copil cu mai puține opțiuni disponibile simultan nu este un copil privat de stimulare. Este un copil care are spațiu să se concentreze, să exploreze în profunzime și să se joace cu adevărat.

Surse

Metz, A. et al., „The influence of the number of toys in the environment on toddlers' play", Infant Behavior and Development, 2017.

American Academy of Pediatrics, „Selecting Appropriate Toys for Young Children in the Digital Era", Pediatrics, 2019.

Kumari P. et al., „What drives parents' choices in toy selection for their children", International Journal of Contemporary Pediatrics, mai 2025, Vol. 12, Issue 5, pp. 805-817.

Psychology Today, „How Many Toys Should Your Toddler Have?", februarie 2023.

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