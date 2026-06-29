Ce criterii importante trebuie să verifici atunci când achiziționezi un apartament

Unul dintre cele mai importante aspecte este amplasarea imobilului. foto: one.ro/ro

Achiziția unui apartament reprezintă o decizie foarte importantă din punct de vedere financiar. Tocmai de aceea decizia trebuie luată cu atenție și după o analiză detaliată a tuturor aspectelor relevante. Un apartament poate părea atractiv la prima vedere, însă există numeroase criterii care trebuie verificate înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Locația apartamentului

Unul dintre cele mai importante aspecte este amplasarea imobilului. Zona în care se află apartamentul influențează atât confortul, cât și valoarea proprietății în timp. Este recomandat să analizezi accesul la mijloacele de transport în comun, apropierea față de școli, grădinițe, spitale, magazine și alte facilități esențiale.

De asemenea, este util să verifici nivelul de zgomot din zonă, gradul de aglomerare și perspectivele de dezvoltare urbană, deoarece acestea pot afecta calitatea vieții și pot contribui la creșterea valorii locuinței pe termen lung.

Calitatea construcției

În cazul apartamentelor noi, este important să te informezi în legătură cu materialele utilizate, sistemele de izolație termică și fonică, precum și instalațiile electrice și sanitare. O construcție realizată la standarde ridicate poate reduce semnificativ costurile de întreținere și poate oferi un confort superior.

Pentru apartamentele din blocuri mai vechi, este recomandată verificarea stării structurii de rezistență, a instalațiilor comune și a eventualelor lucrări de reabilitare efectuate de-a lungul timpului.

Documentele și actele necesare

Înainte de achiziție, este recomandat să soliciți documente precum extrasul de carte funciară actualizat, actul de proprietate, documentația cadastrală și certificatul de performanță energetică. În cazul construcțiilor noi, este important să verifici existența autorizației de construire, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și toate documentele care atestă legalitatea proiectului.

De asemenea, certificatul de urbanism poate oferi informații relevante despre regimul juridic și urbanistic al terenului și despre eventualele dezvoltări viitoare din zonă. Acest document poate evidenția proiecte care ar putea influența confortul locuirii sau valoarea proprietății în anii următori.

Reputația dezvoltatorului

Reputația dezvoltatorului reprezintă un alt element esențial, mai ales atunci când apartamentul este achiziționat într-un ansamblu rezidențial nou. Este recomandat să analizezi proiectele finalizate anterior de dezvoltator, să cauți recenzii și opinii ale altor cumpărători și să verifici dacă au existat litigii sau probleme legate de calitatea construcțiilor.

Orientează-te către un dezvoltator imobiliar din București cu experiență și o reputație solidă. Aceste aspecte oferă, de regulă, mai multă siguranță privind respectarea termenelor de livrare, calitatea execuției și conformitatea documentației.

Costurile totale

Nu în ultimul rând, trebuie analizate costurile totale asociate locuinței. Pe lângă prețul de achiziție, este important să iei în calcul taxele notariale, comisioanele, costurile de întreținere, cheltuielile cu utilitățile și eventualele investiții necesare după cumpărare. O evaluare realistă a tuturor costurilor te poate ajuta să eviți surprizele financiare și să iei o decizie informată.

În zonele premium ale Bucureștiului, o parte dintre cele mai moderne comunități urbane sunt create de One United Properties, dezvoltator imobiliar cunoscut pentru ansamblurile sale rezidențiale premium. Brandul pune accent pe sustenabilitate, design contemporan și integrarea armonioasă în oraș.

În concluzie, achiziția unui apartament necesită analiza atentă a mai multor factori, de la locație și calitatea construcției până la documentația legală și reputația dezvoltatorului. În acest fel reduci riscurile și ai siguranța că alegi o locuință care îți oferă tot confortul necesar pe termen lung.