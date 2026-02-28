Ce faci cu mașina când pleci cu avionul din București

Ai biletul luat, bagajul pe jumătate făcut și deja îți calculezi în cap cât timp îți ia până la aeroport. Și atunci îți dai seama că n-ai rezolvat problema mașinii. Unde o lași? Cât costă? O să fie bine acolo?
E o neliniște pe care o are aproape oricine pleacă mai mult de două zile. Parcarea de la aeroport e scumpă, ai mai auzit asta. Dar alternativele nu prea le cunoști. Sau le cunoști vag, dar n-ai avut curiozitatea să te uiți mai atent.
Parcarea oficială: convenabilă, dar nu neapărat ieftină
Parcările din incinta aeroportului Henri Coandă au un singur avantaj real: sunt aproape. În rest, dacă stai o săptămână, te costă serios. Și în perioadele aglomerate — vacanțe de vară, Crăciun, Paști — se umplu. Nu de puține ori oamenii ajung acolo și nu găsesc loc.
Varianta asta are sens dacă pleci pentru o zi sau două și nu vrei nicio bătaie de cap. Altfel, merită să te uiți și în altă parte.
Parcările private: mai ieftine, dar cu o condiție
În jurul aeroportului există mai multe parcări private care au apărut tocmai ca răspuns la prețurile mari de acolo. Unele sunt bune, altele mai puțin. Diferența nu o face neapărat prețul, ci organizarea — cât de repede ajungi cu shuttle-ul la terminal, dacă există cineva acolo non-stop, dacă locul e supravegheat sau e doar un teren viran cu un gard.
Condiția e simplă: să te interesezi înainte, nu cu o oră înainte de zbor. Citești câteva recenzii reale pe Google, verifici dacă au rezervare online și dacă prețul afișat e cel real, fără surprize la plată.
Un lucru pe care mulți îl ignoră: transferul. Nu e același lucru să ai un shuttle la 5 minute față de unul la 30. Dacă zborul e dimineața devreme sau te întorci noaptea târziu, contează enorm cât de repede ajungi la mașina ta după ce iei bagajele.
Rezervă din timp — pentru liniștea ta, nu neapărat pentru reducere
Da, mulți oferă prețuri mai mici la rezervare în avans. Dar motivul pentru care merită să rezervi din timp nu e neapărat ăsta. E vorba de liniștea că ai un loc sigur și nu mai trebuie să te gândești la asta.
Dacă ești la primul zbor din București sau vrei să găsești o opțiune mai accesibilă față de parcările oficiale, există parcări private în zona aeroportului unde poți verifica disponibilitatea și tariful direct online, fără să suni pe nimeni.
În rest, regula e simplă: nu lăsa asta pe ultima sută de metri. Câteva minute petrecute cu o săptămână înainte îți salvează o dimineață întreagă de stres.