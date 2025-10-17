Ce șanse are prima clasată, FC Botoșani, să câștige titlul în Superliga

Marea surpriză este, totuși, prezența pe primul loc a lui FC Botoșani. foto: 888.ro

După 12 etape disputate, Superliga are un lider surpriză. FC Botoșani este pe prima poziție, la egalitate de puncte cu Rapid și un punct distanță de Universitatea Craiova. Mai mult, formația antrenată de Leo Grozavu este la mare distanță de pretendentele uzuale la titlu, FCSB și CFR Cluj.

A fost un sezon plin de rezultate neașteptate, ceea ce face ca pe cele șase locuri de play-off să fie și echipe surpriză precum FC Botoșani , FC Argeș și Unirea Slobozia, în timp ce FCSB și CFR Cluj sunt încă în zona retrogradării. Marea surpriză este, totuși, prezența pe primul loc a lui FC Botoșani.

Echipa antrenată de Leo Grozavu a fost obișnuită în ultimii ani să lupte pentru salvarea de la retrogradare, dar acum are parte de un sezon de vis. A acumulat 25 de puncte, după ce a înregistrat o singură înfrângere, la fel ca Rapid și Dinamo. Echipa nu a mai pierdut de două luni, din august, de la un eșec la limită în deplasare pe terenul Rapidului.

De atunci, moldovenii și-au îmbunătățit în permanență jocul, au remizat cu Universitatea Craiova și au învins-o pe FCSB. Iar în ultimele patru etape au obținut tot atâtea victorii consecutive, după cum urmează:

· Oțelul Galați - FC Botoșani 0-1

· FC Botoșani - FCSB 3-1

· Metaloglobus - FC Botoșani 0-2

· FC Botoșani - UTA Arad 2-1

Poate FC Botoșani să câștige titlul?

În prima ligă din România, nu este ceva foarte obișnuit ca titlul să fie câștigat de echipe cu bugete mai mici, însă au mai fost cazuri. În istoria recentă, cel mai cunoscut exemplu este al Unirii Urziceni, care a reușit să devină campioană cu un buget de câteva ori mai mic decât al marilor cluburi. În același timp, Gică Hagi a devenit de două ori campion cu Farul / Viitorul, iar Oțelul Galați a demonstrat că se poate.

În aceste condiții, nu mai pare atât de utopic scenariul în care FC Botoșani să devină campioană. Astfel, bookmakerii au scăzut cota moldovenilor față de startul sezonului (a fost în jur de 100.00), FC Botoșani fiind acum a șasea favorită la câștigarea titlului, cu o cotă de 30.00. Principalele favorite pe platformele de pariuri sportive fotbal sunt următoarele:

1. Universitatea Craiova - 2.75

2. Rapid - 3.00

3. Dinamo - 5.50

4. FCSB - 5.50

5. CFR Cluj - 18.00

6. FC Botoșani - 30.00

Jucătorii de la FC Botoșani nu au primă pentru câștigarea titlului

Prezența pe primul loc i-a surprins inclusiv pe cei de la FC Botoșani. Conducerea clubului a anunțat că niciun jucător nu și-a trecut în contract vreo primă pentru câștigarea titlului.

"Nimeni nu are în contract vreun premiu pentru primele trei locuri. Nimeni nu are primă de titlu sau de Cupă. Dacă își trecea vreunul 100.000, 200.000 de euro sau un milion de euro în contract, pe cuvântul meu că îi dădeam. Nimeni nu are primă de titlu sau de primele 3 locuri. De Cupă cred că are primă doar Papa", a spus acționarul majoritar Valeriu Iftime la Digi Sport.

În schimb, cei de la FC Botoșani au decis să aplice pentru licență pentru cupele europene, după ce în sezonul trecut nu au făcut acest lucru. Din cauza situației pe care echipa a avut-o o bună parte din sezonul trecut, FC Botoșani nu a mai aplicat pentru licență de cupele europene, iar apoi s-a trezit în situația că este aproape de locul de baraj pentru Conference League, însă nu are drept de joc.

Leo Grozavu, artizanul redresării lui FC Botoșani

FC Botoșani a mai jucat în cupele europene în anii precedenți. Totuși, ultimii trei ani au fost dificili. La începutul lui 2025, echipa era pe locul 15 din 16 și părea condamnată să retrogradeze. Schimbarea antrenorului s-a dovedit a fi, însă, soluția perfectă.

Leo Grozavu a fost numit pe banca tehnică, a salvat-o pe FC Botoșani de la retrogradare, iar în actualul sezon a dus echipa pe primul loc.

"Pentru moral e foarte bine, dar pentru locul 1 după 12 etape nu se dă niciun premiu! Sigur, suntem într-un moment foarte bun și e meritul în totalitate al băieților. Pentru toți jucătorii de la FC Botoșani, în momentul de față, asta este o rampă de lansare. Joci bine la Botoșani, pleci la mai bine, sau pleci la un club mult mai titrat", a spus Leo Grozavu.

Un lucru nu poate fi contestat: echipa nu a ajuns întâmplător pe primul loc. Are cel mai bun atac, de departe, apărarea este bine organizată, iar situația financiară a clubului este stabilă. În aceste condiții, FC Botoșani poate visa frumos în acest sezon, din moment ce în prima ligă din România s-au mai văzut numeroase surprize.