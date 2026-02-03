Ce se plantează în februarie–martie în România: ghid practic pentru începutul sezonului

Februarie nu este doar despre “ce semeni”, ci despre cum îți construiești sezonul. foto: canva

Februarie și martie sunt lunile în care începe, de fapt, sezonul de grădinărit în România. Chiar dacă afară pare încă iarnă, în realitate multe lucruri importante se fac acum: se pornesc răsadurile, se planifică culturile, se pregătesc spațiile de plantare și se aleg plantele care vor sta în grădină tot anul.

În perioada asta, cei care au rezultate bune nu sunt neapărat cei care „plantează primii”, ci cei care se organizează din timp. De aceea, februarie este luna perfectă pentru un lucru foarte simplu, dar extrem de eficient: alegerea plantelor înainte să înceapă aglomerația de sezon și, acolo unde este posibil, precomanda. Nu pentru că „nu mai găsești nimic”, ci pentru că plantele bune, soiurile populare și stocurile corecte se epuizează primele, iar când ai deja planul făcut, totul merge mult mai ușor.

De ce februarie e luna perfectă pentru planificare și precomenzi

Februarie nu este doar despre “ce semeni”, ci despre cum îți construiești sezonul. În această perioadă, ai timp să alegi calm ce ți se potrivește: ce legume vrei să pui, ce arbuști vrei să adaugi, dacă vrei producție mai devreme sau dacă vrei o grădină mai ușor de întreținut.

În plus, februarie este luna în care mulți grădinari își dau seama de două lucruri:

1. dacă începi târziu, nu mai prinzi tot ce îți dorești

2. dacă începi devreme (dar fără lumină și condiții), riști să strici răsadurile

Așa că cea mai bună strategie este una echilibrată: alegi plantele din timp, îți faci planul, iar plantarea efectivă o faci la momentul potrivit.

Ce se seamănă în februarie (în casă, pentru răsaduri)

În România, februarie este luna în care se pornesc mai ales culturile care au nevoie de timp până ajung la dimensiunea potrivită pentru plantat. Aici intră, în principal, ardei, vinete, țelină și, în anumite cazuri, roșiile (mai ales dacă urmărești o cultură timpurie în solar).

În această perioadă, cele mai multe probleme apar nu din cauza semințelor, ci din cauza condițiilor din casă. Lumina este mai slabă, zilele sunt scurte, iar răsadurile pot crește subțiri și fragile dacă sunt ținute la cald fără lumină suficientă. De aceea, dacă începi în februarie, e important să ai un spațiu luminos și să eviți udarea excesivă.

Ce poți pregăti în februarie, chiar dacă nu plantezi mult afară

Februarie este momentul ideal pentru pregătiri care îți salvează timp mai târziu. Chiar dacă nu plantezi încă “în masă” în curte, poți începe să pregătești solul (când vremea permite), să cureți grădina, să organizezi straturile și să stabilești ce vei pune în fiecare zonă.

Și mai este un avantaj: dacă alegi plantele din timp, nu ești forțat să cumperi „din grabă” atunci când sezonul începe cu adevărat.

Pentru mulți oameni, februarie este și perioada în care își aleg arbuștii fructiferi , pentru că sunt o investiție pe termen lung, iar diferența dintre o plantă aleasă corect și una nepotrivită se vede în timp. De aceea, faptul că poți primi consultanță în alegere și îngrijire ajută, mai ales dacă nu știi exact ce se potrivește în spațiul tău.

Martie: luna în care plantarea prinde ritm

Martie este luna în care ai mai multe opțiuni și în aer liber, dar trebuie să ții cont de un aspect important: în România, martie poate avea zile calde, dar nopți reci. Diferențele de temperatură pot fi mari, iar graba este una dintre cele mai costisitoare greșeli.

În martie, răsadurile pornesc bine în interior, iar în grădină poți începe treptat cu culturi mai rezistente. De asemenea, este o lună bună pentru lucrări de pregătire în solar și pentru organizarea spațiului, astfel încât să fii pregătit când vine perioada de plantare intensă.

Se pot planta pomi și arbuști în februarie–martie?

Da, iar în multe cazuri este o perioadă foarte bună, mai ales dacă solul nu este înghețat. Plantele la ghiveci au avantajul că sunt mai ușor de prins, pentru că rădăcina este protejată și nu suferă atât de mult la plantare.

Ceea ce contează cu adevărat este să alegi plante rezistente și potrivite pentru clima din România. Nu orice plantă se comportă la fel în curte, iar adaptarea contează enorm în primele luni. De aceea, multe persoane preferă să cumpere din surse care au produse potrivite pentru România și care oferă suport real, nu doar livrare.

Concluzie: februarie e despre alegeri bune, martie e despre startul corect

În grădinărit, începutul de sezon nu este despre grabă, ci despre decizii inteligente. Februarie este luna în care îți alegi plantele din timp, îți faci planul și, acolo unde este posibil, profiți de precomenzi ca să eviți stresul din plin sezon. Martie este luna în care începe ritmul de plantare, dar cu atenție la temperaturi și la condițiile din sol.

Pentru cei care vor să pornească sezonul cu plante sănătoase, rezistente și aclimatizate pentru România, există opțiuni de plante și arbuști disponibile pe www.roagarden.ro , alături de informații utile despre alegere și îngrijire.