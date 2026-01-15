Ce suplimente sunt eficiente în prevenirea artrozei? 6 recomandări pentru menținerea articulațiilor sănătoase

5 minute de citit Publicat la 11:10 15 Ian 2026 Modificat la 11:10 15 Ian 2026

Artroza nu este doar o problemă asociată vârstei înaintate, ci o afecțiune degenerativă care afectează tot mai mulți adulți activi. La nivel global, zeci de milioane de persoane trăiesc cu această afecțiune, iar estimările arată o creștere constantă în următoarele decenii. Durerea articulară, rigiditatea și limitarea mobilității pot reduce semnificativ calitatea vieții, însă evoluția artrozei nu este complet inevitabilă.

Studiile recente indică faptul că intervențiile timpurii, în special cele nutriționale, pot încetini degradarea cartilajului și pot susține funcția articulară pe termen lung. Suplimentele alimentare care conțin colagen, glucozamină, condroitină sau acid hialuronic sunt tot mai frecvent analizate pentru rolul lor preventiv. Diferența reală o face însă calitatea ingredientelor, forma lor și modul în care acționează asupra țesutului cartilaginos.

SUPRAMAX este un brand cu experiență de peste 10 ani pe piața din România, orientat spre susținerea sănătății articulare prin formule clare, bazate pe colagen hidrolizat cu absorbție rapidă. În continuare, vom analiza de ce apare artroza, ce nutrienți pot ajuta în prevenție și cum pot fi alese suplimentele potrivite pentru menținerea articulațiilor sănătoase.

De ce apare artroza și cum putem interveni preventiv

Artroza este caracterizată prin degradarea progresivă a cartilajului articular, remodelarea osului subiacent și inflamația membranei sinoviale. Cartilajul are rolul de a amortiza șocurile și de a permite mișcarea fără frecare între oase. Când acest țesut se subțiază și își pierde elasticitatea, apar durerea, rigiditatea și limitarea mișcării.

Uzura cartilajului, scăderea colagenului și inflamația cronică

Cartilajul articular este alcătuit în principal din colagen de tip II, proteoglicani și apă. Colagenul oferă rezistență, proteoglicanii rețin apa și conferă elasticitate, iar apa permite absorbția forțelor mecanice. În artroză, echilibrul dintre degradare și regenerare este perturbat, iar procesele de distrugere depășesc capacitatea de refacere.

Odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală de colagen scade, iar condrocitele devin mai puțin eficiente. În paralel, inflamația cronică de grad scăzut accelerează degradarea cartilajului prin activarea enzimelor care distrug matricea cartilaginoasă. Factori precum excesul ponderal, stresul metabolic și lipsa mișcării amplifică aceste procese.

Rolul suplimentelor în încetinirea degenerării articulare

Suplimentele destinate articulațiilor acționează, în principal, prin două mecanisme:

● furnizarea componentelor structurale necesare cartilajului (colagen, glucozamină, condroitină, acid hialuronic);

● reducerea inflamației și a proceselor catabolice care accelerează uzura.

Prin administrare constantă, aceste substanțe pot susține procesele de refacere și pot contribui la menținerea mobilității, mai ales în stadiile incipiente ale artrozei sau în scop preventiv.

Nutrienți cu rol activ în prevenirea artrozei

Prevenția artrozei nu se bazează pe un singur ingredient, ci pe o combinație de nutrienți care acționează sinergic asupra cartilajului, oaselor și țesuturilor conjunctive.

Colagenul hidrolizat - suport structural de bază

Colagenul reprezintă aproximativ 60% din greutatea uscată a cartilajului articular. Colagenul hidrolizat este colagen fragmentat în peptide mici, cu biodisponibilitate ridicată, care pot fi absorbite eficient și utilizate de organism. Aceste peptide ajung în cartilaj, unde stimulează condrocitele să producă colagen nou și proteoglicani.

Doza uzuală utilizată în prevenție este de aproximativ 10 g pe zi, administrată constant timp de minimum 2–3 luni.

Vitaminele C, D și K - cofactori esențiali

Vitamina C este indispensabilă pentru sinteza colagenului și protejează cartilajul prin efectul său antioxidant. Vitamina D contribuie la sănătatea osoasă, funcția musculară și modularea inflamației, iar deficitul său este frecvent asociat cu progresia artrozei. Vitamina K2 ajută la direcționarea corectă a calciului către oase și previne depunerile anormale în țesuturile moi.

Minerale și compuși antiinflamatori

Magneziul, calciul și siliciul susțin metabolismul osos și sinteza proteinelor structurale. Acizii grași Omega-3, curcumina și extractele din Boswellia sau ghimbir contribuie la reducerea inflamației și pot completa eficient strategia de prevenție.

Ce suplimente alegem pentru prevenția acestei boli?

Alegerea suplimentelor potrivite presupune atenție la forma ingredientelor, doze și combinații. Colagenul hidrolizat are absorbție superioară comparativ cu gelatina sau colagenul nativ, iar formulele care includ și vitaminele necesare sunt mai eficiente pe termen lung.

Suplimentele pentru articulații acționează lent, dar susținut. Efectele apar, de regulă, după 8-12 săptămâni de utilizare consecventă, iar pentru prevenție este necesară administrarea pe termen lung.

Iată o listă cu suplimente adjuvante din portofoliul SUPRAMAX utile pentru prevenirea artrozei:

1. SUPRAMAX articulații*30 plicuri

SUPRAMAX articulații este un supliment alimentar destinat susținerii sănătății articulare, bazat pe un aport ridicat de colagen hidrolizat. Fiecare plic conține 10.000 mg de peptide de colagen cu absorbție rapidă, care contribuie la menținerea structurii și funcționării normale a articulațiilor.

Administrarea regulată susține procesul natural de regenerare a cartilajului și poate ajuta la menținerea mobilității articulare. Produsul este potrivit pentru utilizare zilnică, inclusiv pe termen lung, în scop preventiv.

2. SUPRAMAX articulații piersică*30 plicuri

SUPRAMAX articulații piersică oferă aceeași doză de 10.000 mg de colagen hidrolizat, într-o formulă completată cu vitamina C. Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului, necesar pentru funcționarea cartilajelor, ligamentelor și oaselor.

Gustul plăcut de piersică face produsul ușor de integrat în rutina zilnică, fiind o opțiune practică pentru persoanele care doresc susținere articulară constantă.

3. SUPRAMAX articulații OSTEO*30 plicuri

SUPRAMAX articulații OSTEO este o formulă complexă, care combină colagenul hidrolizat cu vitaminele C, D3 și K2 MK-7. Această asociere susține atât sănătatea articulațiilor, cât și pe cea a oaselor, fiind utilă mai ales după vârsta de 45-50 de ani.

Vitamina D3 contribuie la absorbția calciului, iar vitamina K2 ajută la utilizarea corectă a acestuia în structura osoasă. Produsul este destinat utilizării zilnice, ca parte a unei strategii de prevenție pe termen lung.

4. SUPRAMAX articulații DIRECT*30 fiole

SUPRAMAX articulații DIRECT este un supliment sub formă de fiole buvabile, gata de consum, cu absorbție rapidă. Fiecare fiolă furnizează 12.000 mg de colagen hidrolizat, alături de acid hialuronic, vitamina C și biotină.

Forma lichidă este practică pentru persoanele active sau pentru cei care preferă suplimentele ușor de administrat. Acidul hialuronic contribuie la hidratarea țesuturilor, iar vitamina C susține sinteza colagenului.

În completare, SUPRAMAX articulații mobil gel* 100ml este destinat aplicării locale și ajută la relaxarea mușchilor încordați și a articulațiilor rigide, completând suplimentarea orală. De asemenea, SUPRAMAX articulații ACUT spray*150 ml are efect de răcorire și este util în caz de traumatisme acute sau solicitări intense.

Stil de viață și mișcare pentru prevenție

Suplimentele sunt cel mai eficiente atunci când sunt combinate cu un stil de viață activ:

● Mișcarea regulată stimulează producția de lichid sinovial și hrănește cartilajul, iar controlul greutății reduce presiunea asupra articulațiilor.

● Alimentația echilibrată, bogată în proteine de calitate, vitamine și antioxidanți, completează strategia de prevenție.

● Hidratarea adecvată menține vâscozitatea lichidului sinovial și elasticitatea cartilajului.

În concluzie, prevenirea artrozei este posibilă prin intervenții nutriționale și comportamentale corect alese. Suplimentele cu colagen hidrolizat, vitaminele C, D și K și ingredientele cu rol antiinflamator pot încetini degradarea cartilajului și pot susține mobilitatea articulară.

Produsele din gama SUPRAMAX articulații sunt concepute pentru susținere zilnică, cu formule clare și ușor de integrat în rutină. Utilizate consecvent, alături de mișcare și un stil de viață echilibrat, acestea pot contribui la menținerea articulațiilor sănătoase pe termen lung.

Disclaimer! Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și educațional și nu înlocuiesc evaluarea, diagnosticul sau tratamentul oferit de un specialist. Dacă te confrunți cu simptome persistente, consultă un medic!

