Cele mai populare jocuri de masă la casino: avantajul Casei și de ce contează pentru tine

Jocurile de masă sunt construite pe baza unei generator de numere aleatorii. foto: topbet

Deși universul de casino online se schimbă constant, jocurile de masă sunt în topul preferințelor pentru o numeroasă comunitate. Piatră de temelie a cazinourilor, acestea oferă în continuare experiențe pline de satisfacții celor care acceptă amestecul de strategie și entuziasm al acestei provocări.

Cele mai populare jocuri de masă în cazinouri online

Jocurile de masă sunt construite pe baza unei generator de numere aleatorii (RNG). Acesta creează șiruri de numere aleatorii cu ajutorul unui algoritm care are ca punct de inițiere (seed) diverse informații externe, cum ar fi mișcarea mouse-ului, zgomotele de fundal, etc. Șirurile obținute sunt convertite în rezultate ale jocurilor. Chiar dacă rezultatele sunt obținute în baza unui algoritm preexistent, se consideră că ele sunt aleatorii prin prisma valorii inițiale, care este impredictibilă.

Având garantată corectitudinea rezultatelor prin implementarea acestei tehnologii, jucătorii au abordat cu încredere jocurile de masă. Dintre acestea, în topul preferințelor se situează blackjack-ul, ruleta, baccarat și poker-ul.

Blackjack-ul în top jocuri de casino online în întreaga lume

Blackjack-ul este unul dintre cele mai populare jocuri de casino, având o pondere considerabilă în ceea ce privește veniturile oricărui casino din lume. Blackjack-ul se adresează atât jucătorilor începători, cât și celor experimentați, care își asumă riscuri mai mari. Cu reguli simple, ușor de reținut și aplicat, BJ atrage jucătorii prin ritmul rapid și provocarea aplicării strategiei optime care să reducă avantajul casei.

În cazinourile online găsești mai multe variante de jocuri de masă – blackjack oferite de dezvoltatori de top din industrie. În principiu, cele mai multe dintre ele respectă regulile clasice: se joacă cu 6 sau 8 pachete de cărți, dealerul stă la 17, dublaj la oricare 2 cărți, o singură carte la împărțirea așilor, etc. Avantajul jocurilor de blackjack cu RNG este că poți juca mai multe mâini simultan și că RTP-ul cu strategia optimă este de 99,54%.

Ruleta online cu RNG – simplitate și energie

Acest joc denumit, pe bună dreptate, Regina jocurilor de noroc, presupune să prezici buzunarul în care se va opri bila lansată în sens invers celui în care se rotește cu viteză constantă roata ruletei. Jocul se derulează rapid: plasezi pariul, se lansează bila și afli dacă ai câștigat.

Ruleta online cu RNG este potrivită pentru jucătorii care vor să afle tainele acestui joc. Mizele care pot fi jucate sunt accesibile pentru toți jucătorii, indiferent de bugetul acestora. Jocurile de ruletă cu RNG oferă mai multe variante (ruletă europeană, ruletă franceză sau ruletă americană), dar și opțiuni suplimentare de pariere și funcții de joc atractive.

Baccarat – preferat de jucătorii pe mize mari

În general, jocul de baccarat este preferat de jucătorii care doresc să riște sume mai mari. Varianta cu RNG, disponibilă cu preponderență pe platformele cu jocuri de masă online, reprezintă o bună oportunitate pentru jucătorii începători să încerce acest joc dinamic, relaxant și elitist.

Baccarat are ceva din jocul de blackjack, diferența fiind dată de faptul că după ce a pariat, jucătorul nu trebuie să mai întreprindă vreo acțiune. Există 3 variante principale de pariere, dar în anumite variante de baccarat cu RNG pot fi introduse și pariuri secundare care cresc doza de emoție și suspans.

Pokerul – alegerea celor care preferă strategia și subtilitățile

Jocul de poker descrie cel mai bine ideea de joc de noroc coroborată cu strategii de joc și abilități dobândite prin învățare și exercițiu. Jocurile de poker cu RNG nu au anvergura jocului live, dar reprezintă o oportunitate să te familiarizezi cu acest joc cu costuri mici.

Jocurile de poker vin într-un număr mare de variante online: Casino Hold’em, Jacks or Better, Joker Poker, etc. Fiecare dintre acestea presupune să completezi o mână cât mai bună. De menționat că în cadrul jocurilor de poker RNG nu poți să blufezi.

Avantajul Casei și de ce contează acest aspect pentru tine

Pe lângă mizele accesibile și varietate, unul dintre motivele pentru care jocurile de masă sunt căutate de jucători este acela că oferă unele dintre cele mai mici avantaje pentru organizator. Pentru jucătorii începători, avantajul Casei reprezintă procentul din sumele jucate care revine casei. El se calculează la un număr mare de pariuri.

Cu cât avantajul Casei este mai mic, cu atât crește RTP-ul, adică procentul din sumele pariate care se întoarce către jucători sub formă de premii. Practic, pentru tine ca jucător este avantajos să optezi pentru un joc cu marja Casei cât mai mică. Spre exemplu, jocul de blackjack are un avantaj al Casei de 0.55% dacă se aplică strategia optimă. Mici schimbări ale regulilor modifică acest procent. Spre exemplu, în Single Deck Blackjack MH de la Play’n GO, avantajul casei crește la 1,11%, iar în Double Exposure Blackjack MH, de la același dezvoltator, avantajul Casei este de 0.96%.

De asemenea, când optezi pentru ruletă cu RNG , valoarea avantajului Casei variază de la o variantă la alta. Spre exemplu, la ruleta europeană avantajul Casei este de 2,70%. Prin introducerea lui „00” la ruleta americană avantajul Casei crește la 5,26%. În același timp, un joc de ruletă franceză are un avantaj al Casei de 1,35% prin introducerea regulii La Partage.

Jocurile de masă pot fi o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, dacă respecți principiile de joc responsabil și îți gestionezi corect bugetul. Ele îți oferă diverse oportunități de a te distra indiferent de posibilitățile financiare, iar experiența este una dinamică, plină de adrenalină și suspans. Totul este să nu îți faci speranțe prea mari de câștig și să nu joci niciodată sume pe care nu ți le permiți. Fii mereu responsabil cu privire la sumele jucate și timpul petrecut!