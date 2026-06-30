Datele Eurostat din 2025 privind finanțarea sănătății susțin această perspectivă. foto: estelionmedical.com

Conform datelor INSSE și Eurostat pentru anul 2025, peste 95% din sectorul stomatologic din România este privat, iar cheltuielile direct suportate de pacienți depășesc 21%. Fondatorul Estelion Medical, Hüseyin Azman, a evidențiat avantajul de cost de 60% și rapiditatea tratamentelor pe ruta București-Istanbul.

Transformările structurale din sistemul de sănătate din România și creșterea plăților directe pentru tratamentele stomatologice au reorientat pacienții români către Turcia. Din cauza sprijinului public insuficient și a timpilor lungi de așteptare din metropole, pacienții aleg Istanbulul pentru a economisi timp și bani. Estelion Medical, un centru care oferă soluții de stomatologie digitală la standarde europene, răspunde cererii intense de pe piața românească prin protocoale rapide de diagnostic și tratament asistate de inteligența artificială.

Raportul sectorului de sănătate pe anul 2025, publicat de Institutul Național de Statistică (INSSE), arată că cabinetele și clinicile stomatologice din România sunt controlate aproape în totalitate de sectorul privat, cu o pondere de peste 95%. Lipsa unei infrastructuri stomatologice publice îi obligă pe pacienți să suporte singuri toate costurile, în timp ce în metropole precum București, Cluj-Napoca și Timișoara, planificarea chirurgicală avansează lent, transformând "timpul" în cel mai critic criteriu de decizie pentru pacienți.

Analizând situația, fondatorul Estelion Medical , Hüseyin Azman, a declarat: "Privatizarea aproape totală a infrastructurii stomatologice din România și listele lungi de așteptare îngreunează accesul pacienților la tratament. Datorită protocolului de 'tratament rapid și confortabil' dezvoltat de Estelion Medical, putem finaliza în doar câteva zile la Istanbul planificarea chirurgicală și restaurările pe implanturi pentru întreaga arcadă, proceduri pentru care un pacient român ar aștepta săptămâni în țara sa. Managementul timpului este cel mai mare atu al nostru."

Datele Eurostat din 2025 privind finanțarea sănătății susțin această perspectivă. Potrivit raportului, România înregistrează una dintre cele mai mari rate a plăților "din propriul buzunar" (out-of-pocket expenditure) pentru sănătate din întreaga Uniune Europeană, depășind 21%. Deoarece procedurile estetice și tratamentele cu implanturi nu sunt acoperite de sistemul național de asigurări, avantajul de cost de până la 60% de pe ruta București-Istanbul reprezintă o oportunitate extrem de atractivă.

Hüseyin Azman a concluzionat, subliniind importanța transformării digitale: "Pacienții români nu beneficiază doar de un avantaj de cost de până la 60%, ci obțin și acces direct la soluțiile de stomatologie digitală bazate pe inteligența artificială pe care le aplicăm în clinica noastră. Cu ajutorul scanerelor intraorale 3D și ghidurilor chirurgicale robotice, reducem marja de eroare la zero și generăm soluții durabile cu materiale premium. Această superioritate tehnologică și avantajul economic transformă puntea dentară dintre cele două țări dintr-o simplă coincidență într-o tendință structurală."