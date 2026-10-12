Chirie sau cumpărare? Ce urmăresc fotbaliștii când se mută într-un alt oraș

Pentru fotbaliștii care se transferă într-un alt oraș, alegerea locuinței depinde de durata contractului, distanța până la baza de antrenament și nevoile familiei. Sursa foto: https://evaestate.ro/

Cum își aleg fotbaliștii casa după un transfer: criteriile care contează cu adevărat

Un transfer nu înseamnă doar o nouă pereche de ghete și un alt antrenor. Odată cu semnarea contractului, jucătorul și familia lui trebuie să ia rapid o serie de decizii, iar cea mai urgentă este, de regulă, unde vor locui. Cu un calendar plin de antrenamente și deplasări și cu dorința de a oferi copiilor și partenerei un mediu stabil, căutarea unei case poate deveni mai complicată decât pare. Prețul și numărul de camere sunt doar o parte din ecuație.

Distanța până la baza de antrenament, un criteriu prioritar

Pentru un sportiv de performanță, fiecare oră contează. Ziua lui e împărțită între antrenamente, analize video, recuperare, masaj, ședințe tehnice și drumuri la meciuri, așa că pierderea timpului în trafic se simte direct în program. Din acest motiv, mulți aleg o locuință cât mai aproape de complexul sportiv. În capitală, două cartiere aflate la câțiva kilometri unul de celălalt pot însemna, la ore de vârf, o diferență de jumătate de oră sau mai mult pe zi. O zonă bine aleasă oferă ritm previzibil și mai mult timp pentru odihnă și viață personală.

Nevoile familiei cântăresc la fel de mult

Când jucătorul vine însoțit de soție și copii, lista de cerințe se lungește. Contează școlile și grădinițele din apropiere, spațiile verzi, gradul de siguranță al cartierului și modul în care sunt împărțite camerele. Pentru copii, mutarea înseamnă o școală nouă, prieteni noi și o rutină care trebuie reconstruită de la zero. De aceea, locuința trebuie să fie confortabilă pentru toți, nu doar comodă pentru program.

Chirie sau achiziție? Depinde de cât durează contractul

Durata înțelegerii cu clubul este factorul care înclină balanța. Dacă sportivul semnează pe un sezon sau două, chiria este varianta practică: poate alege o casă aproape de bază, iar plecarea nu implică vânzare, taxe sau alte formalități. Dacă își propune să rămână ani buni în același oraș, cumpărarea poate deveni o investiție logică. În ambele situații, decizia ar trebui să pornească de la buget, de la perioada estimată de ședere și de la planurile de viitor ale familiei.

De ce are rost să apelezi la o agenție imobiliară

A găsi locuința potrivită înseamnă mai mult decât a răsfoi anunțuri online. Trebuie verificate proprietățile, organizate vizionările și discutate termenii contractului, iar toate acestea consumă timp, un lucru pe care sportivii îl au puțin. O agenție imobiliară din București poate prelua această muncă, filtrând ofertele după criteriile stabilite și reducând numărul vizitelor inutile. Se adaugă și discreția: pentru o persoană publică, păstrarea confidențialității asupra adresei și a condițiilor contractuale este adesea la fel de importantă ca prețul.

Un oraș nou începe cu o casă potrivită

Pentru un fotbalist, transferul aduce o schimbare atât în carieră, cât și în viața de zi cu zi. O casă aleasă în funcție de program, de familie și de durata șederii face adaptarea mai blândă. Înainte de a decide, merită analizată zona, fixat un buget realist și citite cu atenție condițiile contractuale. Până la urmă, casa ideală nu este cea mai mare sau cea mai scumpă, ci aceea care se potrivește cu viața celor care o vor locui.