Cum a transformat SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, satisfacția rezidenților într-o comunitate care se extinde organic

Descoperă THE IVY, ansamblul rezidențial dezvoltat de SPEEDWELL pe strada Jandarmeriei, în apropierea Pădurii Băneasa. Sursa foto: theivy.ro

Într-un București în care programul familiei se împarte între școală, birou și drumuri aglomerate zi de zi, apropierea de natură și de un ritm mai așezat al vieții cântăresc tot mai mult în alegerea unui cămin. SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, a înțeles aceste nevoi și a proiectat un ansamblu rezidențial menit să devină un adevărat refugiu verde pentru rezidenți. Pe strada Jandarmeriei, în imediata proximitate a pădurii Băneasa, locuințele contemporane, spațiile verzi ample și vegetația matură ce îmbrățișează întregul complex conturează cadrul ideal pentru o locuire conștientă.

Când starea de bine depășește ușa apartamentului, confortul devine o experiență continuă. Contează finisajele, compartimentarea și suprafața utilă a spațiului de locuit, dar și mediul în care este ancorat ansamblul rezidențial. Spațiul dintre clădiri, zonele verzi, parcările, locurile de joacă, căile de acces spre punctele de interes, toate fac ca drumul spre casă să fie la fel de plăcut ca timpul petrecut în ea.

La THE IVY, complex rezidențial Băneasa, găsești apartamente noi de vânzare București ce redefinesc standardul de confort. Descoperi un mediu în care calitatea vieții se măsoară în momente de tihnă, iar satisfacția rezidenților rămâne o constantă.

SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, a lăsat loc pentru viața dintre clădiri

Una dintre deciziile care definesc ansamblul de pe strada Jandarmeriei este protejarea spațiilor verzi și a vegetației mature din zonă. La o suprafață de peste 5 hectare, SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, a redus amprenta clădirilor la aproximativ 30% din suprafața terenului. Lăsând astfel spațiu între clădiri pentru ca natura să fie parte integrată din experiența de locuire a rezidenților.

Alegerea este completată de parcările exclusiv subterane. La suprafață, locatarii putând circula în siguranță pe aleile pietonale și pistele pentru biciclete. Această alegere a făcut mult mai ușor de adoptat un stil de viață activ de către întreaga comunitate.

Pentru familiile cu copii, care însumează aproximativ 70% dintre rezidenți, eliberarea spațiului terestru de mașini și prezența unui loc de joacă în interiorul complexului au crescut semnificativ sentimentul de siguranță. Cei peste 60 de copii prezenți în ansamblu pot astfel petrece, în voie, timp de calitate în aer curat.

Pentru antreprenori și profesioniști, care completează profilul comunității THE IVY, aceste decizii acoperă nevoia de reconectare, liniște și intimitate. După o zi aglomerată, câteva minute la iarba verde din zonele comune reușesc să aducă sentimentul de calm și relaxare.

Pentru cineva interesat de apartamente noi de vânzare București, astfel de detalii spun multe despre viața care se poate contura dincolo de planul spațiului de locuit.

THE IVY complex rezidențial lângă Pădurea Băneasa

SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, și-a propus crearea unei comunității vibrante, nu doar a unui ansamblu rezidențial sustenabil. Astfel, toate deciziile au fost luate în favoarea bunăstării și sănătății fiecărui rezident, inclusiv localizarea complexului. Această poziție privilegiată reușind să aducă liniștea pădurii, fără a renunța la buna conectivitate cu orașul.

Odată ce ieșirile în aer liber devin parte din rutina zilnică, și timpul petrecut împreună căpătă altă formă. Doar imaginează-ți o zi de lucru obișnuită. După program, poți merge cu familia în natură, fără efort, grabă sau timp pierdut pe drum. În curtea ansamblului copiii leagă prietenii la locul de joacă, în timp ce tu ai răgazul unor conversații plăcute cu oameni ce împărtășesc aceleași valori. În timp, relațiile se dezvoltă firesc, iar excursiile de grup în inima pădurii devin parte din programul lunar.

Conexiunea cu natura continuă și în interiorul căminului tău. Ferestrele ample nu doar că invită lumina caldă a soarelui să mângâie fiecare încăpere, ci fac ca zonele verzi să se simtă ca o continuare firească a spațiului de locuit.

Apartamente noi de vânzare București, gândite pentru confortul de fiecare zi

În interior, alegerile de proiectare se simt prin modul în care funcționează locuința. La THE IVY complex rezidențial din Băneasa, găsești tipologii variate, cu apartamente de două, trei și patru camere, care răspund unor etape diferite din viața unei familii. Toate spațiile locative având însă caracteristici comune unui trai la cele mai înalte standarde de performanță și wellbeing. Spre exemplu, menționăm: compartimentările inteligente, încălzirea prin pardoseală, soluțiile de izolare fonică avansată, calitatea superioară a aerului interior.

Important de menționat pentru cei care își caută un cămin în Băneasa este faptul că THE IVY are clădiri finalizate și locuite deja, însă dezvoltarea continuă cu o nouă etapă de apartamente. Noua clădire, cu livrare planificată pentru 2027, va extinde comunitatea prezentă aici și va aduce apartamente noi de 2, 3 și 4 camere, dezvoltate după aceleași standarde.

Spre deosebire de alte proiecte rezidențiale din piață, beneficiile traiului la THE IVY nu trebuie imaginat exclusiv din planuri. Ele pot fi descoperite și analizate cu grijă înainte de alegerea propriei locuințe. Poți simți pe deplin atmosfera comunității, doar stabilind o vizită la locația ansamblului.

Dincolo de funcționalitate

Experiența locuirii continuă prin libertatea de a-ți pune amprenta asupra spațiului încă de la început. Apartamentele din THE IVY pot fi personalizate alegând din trei pachete distincte de design interior, create de experți. De la un concept neutru și natural, până la variante contemporane sau cu accente vibrante, poți transforma fiecare colț într-o reflexie a propriei tale estetici și a felului în care alegi să trăiești.

Aceeași atenție se regăsește în abordarea sustenabilă a proiectului, confirmată de prezența certificării Green Homes. Eficiența energetică și utilizarea responsabilă a resurselor completează calitatea spațiului de locuit și aducând costuri reduse și predictibile pentru rezidenți. Dacă ești interesat de oferta la apartamente noi de vânzare București, din cadrul THE IVY complex rezidențial Jandarmeriei, este util de știut că proiectul a fost finanțat prin credite verzi (green loans). Asta înseamnă că poți aplica, la rândul tău, pentru credite ipotecare verzi (green mortgages). Opțiune avantajoasă de finanțare, datorită dobânzilor mai scăzute și predictibilității financiare pe termen lung.

Viața propusă de SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, păstrează aproape reperele orașului

Liniștea de acasă trebuie să poată coexista cu programul unei familii active. Amplasarea pe strada Jandarmeriei păstrează THE IVY aproape de puncte de interes din nordul capitalei. De la centre educaționale de elită, precum Școala Internațională Franceză „Anna de Noailles” și clinici medicale de renume, precum Regina Maria și Enayati Medical City; pâna la zone de retail, precum: Băneasa Shopping City, Metro, Selgros, Decathlon și principalele hub-uri de business; toate se conectează firesc la ritmul familiei tale, fiind poziționate la doar câteva minute distanță de complex.

Legăturile directe cu DN1 și stația de metrou Tokyo completează acest cadru al conectivității, oferind acces facil către centrul orașului. Aici comunitatea se bucură de toate oportunitățile capitalei, fără a renunța la beneficiile unui trai aproape de natură.

În plus, drumul spre destinații internaționale este mult simplificat, Aeroportul Internațional Henri Coandă fiind, de asemenea, în proximitatea ansamblului. Pentru oamenii al căror job presupune adesea deplasări externe sau pentru cei cărora le place să călătorească des, apropierea de aeroport devine un avantaj logistic major.

SPEEDWELL, dezvoltator imobiliar THE IVY, conturează prin acest proiect o nouă viziune asupra locuirii urbane. Una care reușește să aducă un echilibru rar întâlnit pe piața imobiliară din București. O viață trăită în tihnă, la granița dintre liniștea pădurii și energia orașului.

Atunci când ai la îndemână facilități de top, un mediu sigur și verde pentru copii și o locuință eficientă care îți respectă ritmul, confortul devine o stare permanentă. Tocmai această experiență completă de locuire transformă rezidenții în primii ambasadori ai proiectului. Pentru că, în definitiv, cel mai bun loc în care să trăiești este cel pe care îl recomanzi cu toată încrederea celor dragi.