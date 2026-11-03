Cum schimbă inteligența artificială competențele de care au nevoie companiile?

Modificat la 14:58 03 Noi 2026

Publicat la 14:58 03 Noi 2026

3 minute de citit Publicat la 14:58 03 Noi 2026 Modificat la 14:58 03 Noi 2026

Conferința „Piața muncii în fața revoluției AI – Arhitecții viitorului” analizează competențele, rolurile și transformările organizaționale care vor defini viitorul muncii.

Inteligența artificială transformă piața muncii și schimbă competențele de care companiile au nevoie pentru a rămâne competitive. De la redefinirea rolurilor și dezvoltarea echipelor până la adaptarea culturii organizaționale, AI aduce provocări care depășesc simpla adoptare a tehnologiei.

Pe măsură ce inteligența artificială devine parte din activitatea de zi cu zi, organizațiile trebuie să regândească modul în care își pregătesc angajații pentru viitor.

Ce competențe vor face diferența în următorii ani? Cum se schimbă rolurile și responsabilitățile? Și cum pot companiile să integreze tehnologia fără să piardă din vedere valoarea oamenilor?

Aceste întrebări vor fi abordate pe 12 noiembrie 2026, la București, în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI – Arhitecții viitorului”, organizată de Antena Academy și Antena Group.

Competențele viitorului: adaptabilitatea și gândirea critică devin esențiale

Adoptarea inteligenței artificiale schimbă prioritățile companiilor în ceea ce privește competențele angajaților. Expertiza tehnică rămâne importantă, însă este completată tot mai mult de abilități precum gândirea analitică, creativitatea, adaptabilitatea și capacitatea de învățare continuă.

Potrivit raportului Future of Jobs 2025, realizat de World Economic Forum, aproximativ șapte din zece angajatori consideră gândirea analitică o competență esențială. În paralel, competențele asociate AI și analizei datelor se numără printre cele a căror importanță este așteptată să crească accelerat.

Pe măsură ce tehnologia preia o parte dintre activitățile repetitive, crește importanța capacității oamenilor de a interpreta informații, de a lua decizii și de a identifica soluții în contexte complexe.

Pentru companii, provocarea nu mai este doar atragerea talentelor, ci și dezvoltarea continuă a competențelor în interiorul organizațiilor.

Cum se transformă rolurile și echipele în era AI

Integrarea inteligenței artificiale influențează deja numeroase funcțiuni de business, de la marketing și financiar până la resurse umane și management.

Automatizarea anumitor procese schimbă responsabilitățile angajaților și creează nevoia unor noi competențe, aflate la intersecția dintre expertiza profesională și utilizarea tehnologiei.

Un sondaj eJobs România, realizat în rândul a 196 de companii, arată că 39% dintre angajatorii chestionați nu evaluau cunoștințele despre AI în procesul de recrutare, în timp ce 17,1% le considerau un avantaj competitiv. Rezultatele reflectă etapele diferite în care se află organizațiile în procesul de adaptare.

În acest context, programele de upskilling și reskilling, învățarea continuă și regândirea proceselor interne devin priorități pentru companiile care vor să rămână competitive.

Leadership și cultură organizațională într-o lume transformată de AI

Transformarea adusă de inteligența artificială nu este doar una tehnologică, ci și organizațională.

Liderii trebuie să gestioneze presiunea pentru eficiență și inovare, dar și incertitudinile pe care schimbarea le generează în rândul angajaților. Comunicarea internă, dezvoltarea competențelor și construirea unei culturi deschise schimbării devin astfel esențiale.

În același timp, utilizarea responsabilă a AI ridică noi provocări legate de protecția datelor, transparența deciziilor și guvernanța tehnologiei.

Succesul transformării va depinde de capacitatea companiilor de a combina investițiile în tehnologie cu dezvoltarea oamenilor și adaptarea modului de lucru.

Arhitecții viitorului: o conversație despre companiile și competențele de mâine

Aceste teme se află în centrul celei de-a treia ediții a conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI – Arhitecții viitorului”, organizată de Antena Academy și Antena Group pe 12 noiembrie 2026.

Evenimentul reunește profesioniști din business, HR, tehnologie și educație pentru a explora modul în care inteligența artificială transformă organizațiile, competențele și viitorul muncii.

Printre speakerii conferinței se numără Raluca Dumitra, CMO eJobs Group, care va aborda evoluția relației dintre angajatori și candidați, Cătălina Schveninger, consultant în strategii de învățare și competențe AI, care va discuta despre dezvoltarea competențelor, și Corina Anghel, People & Culture Professional, care va explora impactul digitalizării asupra organizațiilor.

Ovidiu Călinescu, Privacy & AI Governance Counsel, BattleGroup, va aborda utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, în timp ce Clementina Anghelache, publisher și redactor-șef Psychologies, și Simona Nicolaescu, antreprenor și psihoterapeut, vor discuta despre impactul psihologic al transformărilor tehnologice.

Printre partenerii conferinței se numără eJobs, Beyond Business School, CCIFER, Electro Mureș, ZASS, BattleGroup, Trumed, Cafeneaua Parcului, DreamBig, EM360, Psychologies, Dynamic Human Resources, Radio ZU.

Conferința are loc pe 12 noiembrie 2026, la București. Programul și înscrierile sunt disponibile pe conferinta.antena-academy.ro.