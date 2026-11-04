De ce contează rezistența materialelor în amenajarea spațiilor exterioare

3 minute de citit Publicat la 15:31 04 Noi 2026 Modificat la 15:31 04 Noi 2026

Află cum alegi materialele potrivite pentru terase, alei și trepte și de ce gresia porțelanată de exterior poate fi o soluție durabilă. Sursa foto: pexels.com

O terasă care arată impecabil la începutul verii poate avea nevoie de reparații după numai câteva sezoane, dacă materialele nu au fost corect alese pentru condițiile în care sunt folosite. Rezistența materialelor influențează atât durata de utilizare, cât și costurile de întreținere pe termen lung.

Ce solicitări trebuie să suporte materialele folosite la exterior?

Materialele folosite la exterior sunt expuse ploii, înghețului, radiațiilor solare și variațiilor de temperatură. Apa care pătrunde în materialele poroase poate să provoace fisuri atunci când îngheață, în timp ce temperaturile ridicate favorizează dilatarea, iar expunerea prelungită la soare poate decolora anumite finisaje.

În plus, materialele trebuie să reziste și la uzura provocată de circulația pietonală pe alei și terase, precum și la solicitările mecanice mai mari din zonele de acces auto.

Ce materiale alegi pentru terasă, alei și zonele de acces?

Piatra naturală, betonul, lemnul și gresia porțelanată au proprietăți diferite, care le recomandă pentru anumite tipuri de amenajări. Iată ce trebuie să știi despre ele:

· Piatra naturală este o opțiune pentru terase, alei și trepte, însă nu toate sortimentele rezistă la fel de bine în exterior. Duritatea, porozitatea și comportamentul la îngheț-dezgheț sunt aspecte pe care trebuie să le ai în vedere.

· Pavelele din beton sunt potrivite pentru alei, curți și zone de acces auto. Rezistența lor la trafic, variații de temperatură și uzură depinde de caracteristicile produsului și de modul de realizare a stratului suport.

· Lemnul poate fi folosit pentru terase și platforme exterioare, dar necesită mai multe lucrări de întreținere. Rezistența în timp depinde de specie, de protecția împotriva umezelii și de condițiile de montaj.

· Gresia porțelanată este o soluție pentru amenajarea teraselor, treptelor și aleilor pietonale, cu condiția să alegi un produs destinat utilizării la exterior. O gresie modernă poate să reproducă aspectul pietrei, betonului sau lemnului, oferind numeroase posibilități de amenajare.

De ce să alegi gresia porțelanată pentru terase, alei și zone de acces?

Gresia porțelanată se remarcă prin structura compactă și absorbția redusă a apei, de maximum 0,5%, conform clasificării BIa din standardul EN 14411. Apa pătrunde foarte puțin în material, ceea ce reprezintă un avantaj pentru suprafețele expuse ploii și umezelii. În regiunile cu temperaturi negative, plăcile trebuie să fie rezistente și la ciclurile de îngheț-dezgheț.

Pe terasele descoperite și aleile expuse ploii, rezistența la alunecare are o importanță deosebită. Clasele antiderapante oferă câteva repere:

· R10 indică o rezistență moderată la alunecare, potrivită mai ales pentru spații protejate de umezeală;

· R11 oferă o rezistență mai ridicată și poate fi luată în calcul pentru terase descoperite, alei și trepte exterioare;

· Clasa B este relevantă pentru suprafețele umede pe care se circulă desculț, cum sunt dușurile și zonele din jurul piscinelor.

Clasificările R și A/B/C provin din teste diferite. De aceea, proprietățile antiderapante trebuie evaluate în funcție de condițiile în care va fi utilizată pardoseala.

Pe lângă aderență, ai în vedere și cât de bine rezistă gresia la uzura provocată de circulația zilnică, mai ales pe alei și trepte. În cazul gresiei glazurate, clasele PEI IV și PEI V indică o rezistență ridicată la abraziune. Pentru placarea treptelor, poți opta pentru piese ceramice speciale, cu margini profilate sau striații antiderapante, care contribuie la siguranța deplasării.

Dincolo de proprietățile tehnice, dimensiunea plăcilor influențează aspectul final al pardoselii și posibilitățile de montaj. În funcție de suprafața amenajată, poți opta pentru mai multe formate:

· 33×33 cm, potrivit pentru alei, terase mici și suprafețe cu forme neregulate;

· 45×45 cm, recomandat pentru terase și curți, deoarece creează un aspect uniform și echilibrat;

· 60×30 cm, format dreptunghiular care permite diferite modele de montaj și poate accentua vizual lungimea sau lățimea spațiului.

Pentru suprafețele mai generoase, se pot avea în vedere și plăci de dimensiuni mai mari, însă formatul trebuie adaptat proporțiilor spațiului și condițiilor de montaj.

Aspectul pardoselii poate fi adaptat stilului arhitectural al casei și amenajării grădinii. Plăcile care reproduc textura pietrei naturale se potrivesc spațiilor cu aspect rustic sau mediteraneean, în timp ce finisajele inspirate de beton sunt preferate în amenajările contemporane. Pentru terasele unde se dorește o atmosferă mai caldă, modelele cu aspect de lemn reprezintă o alternativă. Varietatea de culori, texturi și finisaje oferă numeroase posibilități de amenajare -aici găsești mai multe modele.

Durabilitatea pardoselii depinde și de montaj. Suportul trebuie să fie stabil, iar suprafața să aibă o pantă care permite scurgerea apei. Adezivii potriviți pentru exterior și rosturile de dilatație contribuie la prevenirea fisurilor și a desprinderii plăcilor, mai ales în condiții de variații mari de temperatură.

Așadar, terasa sau aleea trebuie să își păstreze atât aspectul, cât și funcționalitatea în timp. Materialele rezistente, potrivite condițiilor de utilizare și montate corect reduc riscul deteriorărilor și al reparațiilor costisitoare.