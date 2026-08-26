De ce îi doare burta când începe școala: legătura dintre stres, intestin și imunitate la copii

Începutul școlii aduce schimbări care pot influența atât starea emoțională, cât și sănătatea digestivă a copiilor. Sursa foto: magnific.com

Pentru un copil, începutul școlii nu înseamnă doar revenirea la un program fix, ci și o schimbare bruscă de ritm, de la zilele relaxate de vacanță la dimineți aglomerate, reguli, responsabilități și interacțiunea zilnică în colectivitate. Toate aceste schimbări pot genera stres, chiar și atunci când copilul nu vorbește despre el sau nu pare, la prima vedere, afectat.

Iar stresul nu rămâne doar „în mintea” copilului. Organismul reacționează, iar una dintre cele mai interesante conexiuni este cea dintre creier și intestin. De aici pot apărea manifestări precum durerile de burtă, disconfortul digestiv, modificarea apetitului sau chiar o vulnerabilitate mai mare în fața infecțiilor. Înțelegerea acestei legături poate explica de ce, uneori, emoțiile de la începutul anului școlar se văd mai întâi în corp.

Echilibrul florei intestinale este temelia imunității, iar, la vârste mici, administrarea unor suplimente precum probiotice copii 2 ani ajută la reducerea stărilor de disconfort abdominal cauzate de stresul intrării în colectivitate. Atunci când microbiomul este protejat de la primii pași la creșă sau grădiniță, bariera naturală a organismului devine mult mai rezistentă în fața agenților patogeni care circulă inevitabil în colectivități.

Axa intestin-creier - al doilea “creier” din organism

Adesea numit „al doilea creier”, sistemul nervos enteric conține sute de milioane de neuroni localizați în pereții tractului digestiv. Această rețea comunică direct cu sistemul nervos central prin intermediul nervului vag, dar și prin semnale chimice, hormonale și imunitare. Microorganismele care populează intestinul (microbiomul) produc peste 90% din cantitatea de serotonină din organism - hormonul responsabil pentru starea de bine, reglarea somnului și controlul anxietății.

Atunci când un copil experimentează stres - fie că este vorba despre teama de separare de părinți la 2-3 ani, fie despre presiunea notelor la gimnaziu -, creierul eliberează hormoni de stres precum cortizolul care modifică motilitatea intestinală. În sens invers, un microbiom dezechilibrat trimite semnale de alarmă către creier, crescând nivelul de anxietate și scăzând toleranța la efort psihic.

Astfel se explică de ce copiii care trec prin perioade tensionate acuză frecvent „dureri de burtică” fără o cauză anatomică evidentă. Stresul psihologic modifică direct compoziția florei intestinale, reduce secreția de enzime digestive și crește permeabilitatea mucoasei, lăsând toxinele și bacteriile dăunătoare să pătrundă mai ușor în fluxul sangvin.

Micii preșcolari: adaptarea la colectivitate și vulnerabilitatea digestivă

La vârste fragede (2-5 ani), sistemul imunitar este încă în plin proces de învățare și maturizare, iar microbiomul intestinal este extrem de sensibil la factorii externi. Intrarea la creșă sau grădiniță reprezintă primul mare șoc emoțional din viața unui copil. Despărțirea de mediul familial sigur și adaptarea la reguli noi generează un nivel considerabil de stres, care afectează direct digestia, manifestându-se prin episoade alternative de diaree, constipație funcțională, balonare sau lipsa apetitului.

Mai mult, deoarece aproximativ 70-80% din celulele imunitare ale organismului se află localizate la nivelul mucoasei intestinale, orice dezechilibru al florei slăbește automat capacitatea de apărare a copilului. Rezultatul? Copilul răcește mai des, trecând prin tratamente repetate și anxietate crescută.

Echilibrarea florei intestinale prin nutriție adecvată, hidratare și suport probiotic specific vârstei ajută la stabilizarea axei intestin-creier, reducând atât somatizările digestive ale stresului, cât și frecvența infecțiilor de căi respiratorii superioare.

Preadolescenții și elevii de gimnaziu: epuizarea psihică și presiunea examenelor

Pe măsură ce copiii cresc, natura stresului se schimbă radical. La 11-13 ani, factorii perturbatori nu mai sunt legați de separarea de părinți, ci de volumul mare de materie, teama de eșec, evaluările naționale, schimbările hormonale specifice pubertății și dinamica socială din grupul de prieteni.

Sistemul nervos al preadolescentului funcționează la turație maximă. Orele lungi petrecute în bancă, urmate de ore suplimentare de meditații și teme, reduc timpul dedicat somnului și mișcării în aer liber. Această suprasolicitare cronică consumă rapid resursele de micronutrienți din organism, ducând la oboseală persistentă, lipsă de concentrare, iritabilitate și scăderea rezistenței la efort.

La vârste mai mari, unde presiunea notelor și a examenelor își spune cuvântul, protecția sistemului nervos poate fi susținută atât prin alimentație, somn și mișcare, cât și prin administrarea de suplimente, de exemplu, un complex de vitamine copii 12 ani, care pot ajuta la reducerea stărilor de epuizare psihică. Un aport corect de vitamine din complexul B, vitamina D3, magneziu și zinc susține funcția cognitivă, ajută la reglarea sintezei de neurotransmițători și protejează organismul împotriva efectelor nocive ale stresului oxidativ.

Strategii integrate pentru un organism echilibrat și rezistent

Pentru a rupe legătura dintre anxietatea școlară și îmbolnăvirile frecvente, părinții trebuie să abordeze sănătatea copilului din ambele perspective: fizică și emoțională.

● Rutina meselor și alimente prietenoase cu intestinul: redu consumul de zahăr rafinat și alimente ultra-procesate, care hrănesc bacteriile patogene din intestin și cresc stările de agitație. Introdu fibre din legume, fructe proaspete, cereale integrale și alimente fermentate (iaurt natural, kefir).

● Igiena somnului: acesta este cel mai puternic factor de refacere naturală pentru creier și intestin. Limiteza ecranele (telefoane, tablete, TV) cu cel puțin o oră înainte de culcare, deoarece lumina albastră blochează melatonina și menține creierul într-o stare de alertă.

● Validarea emoțională: oferă copilului un spațiu sigur în care să își exprime temerile legat de școală fără a fi judecat. Un copil care se simte ascultat și susținut acasă va procesa mult mai ușor stresul din colectivitate, diminuând somatizările fizice.

● Activitatea fizică moderată: mișcarea în aer liber stimulează peristaltismul intestinal, reduce nivelul de cortizol și crește secreția de endorfine, îmbunătățind atât digestia, cât și starea de spirit.

Sănătatea fizică și cea emoțională nu pot fi separate. Prin protejarea microbiomului intestinal de la vârste mici și susținerea sistemului nervos în perioadele intense de școală, le oferim copiilor noștri resursele necesare pentru a crește puternici, echilibrați și pregătiți să facă față oricărei provocări.