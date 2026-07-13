De ce tot mai mulți români comandă cafea online și renunță la cafeaua de raft

3 minute de citit Publicat la 09:47 13 Iul 2026 Modificat la 09:47 13 Iul 2026

Tot mai mulți consumatori aleg cafeaua online pentru prospețime, diversitate și confortul cumpărăturilor.

Ani la rând, alegerea cafelei era un gest aproape automat pentru cei mai mulți români: intrau în supermarket și puneau în coș același brand pe care îl cumpărau de fiecare dată.

Astăzi însă, acest obicei începe să se schimbe. Tot mai mulți consumatori aleg să cumpere cafea online, iar motivele merg dincolo de comoditatea livrării la domiciliu.

Accesul la o varietate mai mare de produse, informațiile detaliate despre fiecare sortiment și posibilitatea de a cumpăra cafea proaspăt prăjită au schimbat modul în care românii își aleg una dintre cele mai consumate băuturi din fiecare dimineață.

Schimbarea este vizibilă și în preferințele consumatorilor.

Dacă în urmă cu câțiva ani criteriile principale erau prețul și notorietatea brandului, astăzi tot mai mulți sunt interesați de originea boabelor, nivelul de prăjire, profilul aromatic și metoda de preparare recomandată. Cu alte cuvinte, cafeaua a devenit un produs pentru care oamenii se informează înainte de a cumpăra.

Cafea online: De la cumpărături rapide la alegeri informate

În supermarket, alegerea este limitată de spațiul disponibil pe raft. De cele mai multe ori, consumatorii găsesc aceleași branduri și aceleași sortimente, iar informațiile de pe ambalaj sunt relativ reduse.

Magazinele online specializate funcționează diferit. Fiecare produs este însoțit de descrieri detaliate despre origine, varietatea boabelor, metoda de procesare, gradul de prăjire și profilul aromatic.

În plus, cumpărătorii pot consulta recenziile altor clienți și pot compara rapid mai multe produse înainte de a lua o decizie.

Pentru mulți consumatori, această transparență reprezintă unul dintre principalele motive pentru care preferă cumpărăturile online.

Oferta este mult mai diversificată

Un alt avantaj important îl reprezintă varietatea.

În magazinele fizice, oferta este limitată de spațiul disponibil. În schimb, magazinele online reunesc sute de produse, de la cafele de origine unică și blenduri pentru espresso până la variante decofeinizate sau sortimente dedicate metodelor alternative de preparare, precum V60, Chemex, AeroPress sau French Press.

Astfel, fiecare consumator poate găsi mai ușor cafeaua care se potrivește gusturilor și modului în care preferă să o prepare.

Prospețimea cafelei contează mai mult decât mulți își imaginează

Un criteriu care a început să cântărească din ce în ce mai mult în alegerea cafelei este prospețimea.

În cazul cafelei de specialitate, data prăjirii oferă informații mult mai relevante decât termenul de expirare. Unele magazine online, precum Coffee Corner, au propria prajitorie și livrează cafea prăjită recent, ceea ce contribuie la păstrarea aromelor și la o experiență mai bună în ceașcă.

Prin comparație, o parte dintre produsele din comerțul tradițional pot petrece perioade mai lungi în depozite și pe rafturi înainte de a ajunge la consumator.

Promoțiile și confortul cumpărăturilor cântăresc tot mai mult de aceea aleg să comande cafea online

Pe lângă calitatea produselor, cumpărăturile online oferă și avantajul comparării rapide a prețurilor.

Consumatorii pot analiza mai multe produse în doar câteva minute, beneficiază frecvent de reduceri, pachete promoționale și campanii speciale și primesc comenzile direct acasă sau la birou. Pentru mulți dintre ei, economia de timp este la fel de importantă ca economia de bani.

Tot mai mulți aleg magazinele specializate de cafea online

Odată cu dezvoltarea pieței, au apărut și magazine online dedicate exclusiv cafelei, care reunesc într-un singur loc atât produse, cât și echipamente pentru preparare.

Printre acestea se numără Coffee Corner, unul dintre cele mai cunoscute magazine de cafea din mediul online din România. Platforma pune la dispoziția clienților toate brandurile populare de cafea, alături de espressoare, râșnițe, filtre și accesorii pentru prepararea cafelei, adresându-se atât consumatorilor casnici, cât și profesioniștilor.

Un alt motiv pentru care Coffee Corner este apreciat îl reprezintă campaniile promoționale desfășurate constant. Reducerile periodice și ofertele avantajoase permit consumatorilor să achiziționeze produse premium la prețuri competitive.

Consumatorii cumpără diferit decât în urmă cu câțiva ani

Transformarea nu înseamnă doar mutarea cumpărăturilor în mediul online, ci și schimbarea modului în care oamenii aleg ceea ce consumă.

Tot mai mulți citesc descrierile produselor, compară originea boabelor, urmăresc recenziile și aleg cafeaua în funcție de profilul aromatic și metoda de preparare, nu doar după notorietatea brandului sau preț.

Această schimbare contribuie și la dezvoltarea pieței cafelei de specialitate și la creșterea interesului pentru produse de calitate.

Cafea online: O tendință care va continua

Specialiștii din industrie consideră că interesul pentru cumpărăturile online va continua să crească, pe măsură ce consumatorii devin tot mai informați și mai atenți la ceea ce cumpără.

Accesul la o ofertă variată, informațiile complete despre produse, posibilitatea de a compara rapid opțiunile disponibile și promoțiile atractive transformă cumpărăturile online într-o alegere firească pentru tot mai mulți români.

Iar atunci când vine vorba despre cafea, alegerea nu mai înseamnă doar un produs luat de pe raft, ci o experiență construită încă din momentul în care consumatorul începe să caute sortimentul potrivit.