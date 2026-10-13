De la Koppi Roasters la un fenomen internațional: cafeaua într-o combinație neașteptată

Descoperă povestea Espresso Tonic, băutura care combină intensitatea espresso-ului cu efervescența și gustul dulce-amărui al apei tonice. Sursa foto: magnific.com

În ultimii ani, combinația dintre espresso și apa tonică a devenit tot mai populară printre iubitorii de cafea, datorită caracterului său inedit, care îmbină intensitatea, aciditatea, amăreala și efervescența. Povestea acestei băuturi este relativ recentă și începe în Scandinavia.

De unde a pornit combinația dintre espresso și tonic

În 2007, înainte de a deschide prăjitoria și cafeneaua Koppi în Helsingborg, Anne Lunell și Charles Nystrand lucrau ca barista în Oslo. Ideea băuturii a apărut întâmplător, într-o dimineață, după o petrecere a echipei. Un coleg a pus într-un pahar gheață și apa tonică, a adăugat puțin sirop și apoi un espresso. Combinația s-a dovedit surprinzător de reușită.

Câteva luni mai târziu, Anne Lunell și Charles Nystrand s-au întors în Suedia și au deschis Koppi, în Helsingborg. Au rafinat rețeta și au inclus-o chiar din meniul de deschidere, sub numele de Kaffe & Tonic. Băutura a prins foarte bine, mai ales în sezonul cald.

Ulterior, rețeta a început să circule. Barista care vizitau Koppi au început să o prepare și în alte cafenele, iar competițiile și comunitatea internațională de specialty coffee au contribuit la răspândirea ei. Astăzi, Espresso Tonic apare în meniuri din numeroase țări, adesea în variante adaptate cu citrice, siropuri sau alte arome.

De ce funcționează combinația dintre cafea și apă tonică?

La prima vedere, două ingrediente cu gust ușor amar nu par cea mai firească asociere. Apa tonică datorează gustul caracteristic chininei și conține, în mod obișnuit, și zahăr sau alți îndulcitori. Espresso-ul aduce la rândul lui amăreală, dar și aciditate, dulceață și note aromatice care diferă în funcție de cafea.

Într-o combinație bine echilibrată, aceste elemente nu se suprapun pur și simplu. Dulceața tonicului temperează o parte din amăreală, aciditatea cafelei se armonizează cu notele citrice ale băuturii, iar carbonatarea îi dă o senzație mai vie și mai răcoritoare la degustare. Cafelele cu note fructate, florale sau citrice se potrivesc bine cu apa tonică, pentru că aceste arome se disting ușor chiar și într-o băutură rece și efervescentă.

Ce fel de cafea se potrivește într-o băutură rece și carbogazoasă?

În cazul unei băuturi reci și carbogazoase, cum este Espresso Tonic, alegerea cafelei influențează mult gustul final. O cafea foarte amară poate să accentueze și mai mult amăreala tonicului, iar una cu un profil aromatic prea discret se va simți mai puțin după adăugarea gheții și a apei tonice.

Pentru prepararea unui Espresso Tonic merg foarte bine cafelele prăjite ușor, mai ales cele cu note citrice, fructate sau florale. Aceste arome se potrivesc cu amăreala chininei și cu efervescența tonicului, iar băutura își păstrează caracterul proaspăt și răcoritor. Cafelele din Etiopia sunt cunoscute pentru astfel de profiluri aromatice.

În schimb, o cafea prăjită mai intens, cu note puternice de ciocolată amară, nuci prăjite sau caramel, poate duce gustul prea mult spre zona amară. Extracția espresso-ului influențează, de asemenea, echilibrul dintre cafea și tonic. O extracție echilibrată, fără gust ars sau amăreală excesivă, permite ca aromele cafelei să se simtă și după ce sunt adăugate tonicul și gheața.

Pentru o preparare rapidă, se pot folosi și capsule de cafea dintr-un sortiment care oferă un espresso concentrat și un profil aromatic potrivit pentru combinația cu apa tonică.

De ce este espresso tonic diferit de alte cafele reci?

În comparație cu alte băuturi reci pe bază de espresso, Espresso Tonic se diferențiază prin apa tonică cu bule fine și gust dulce-amărui de chinină.

Comparativ:

- un iced latte combină espresso-ul cu lapte și are o textură mai cremoasă;

- un iced americano se prepară din espresso, apă și gheață, gustul cafelei rămânând în prim-plan;

- un espresso tonic combină espresso-ul cu apă tonică rece și gheață, iar rezultatul este mai acidulat, mai răcoritor și cu un contrast mai pronunțat între dulce, amar și acid.

Proporțiile dintre ingrediente influențează, de asemenea, rezultatul. Prea mult tonic poate estompa aromele espresso-ului, în timp ce o cantitate prea mică reduce contrastul care diferențiază această băutură de alte cafele servite cu gheață.

În concluzie, Espresso Tonic a pornit dintr-o combinație improvizată și a devenit, în mai puțin de două decenii, o băutură apreciată de iubitorii de cafea din numeroase țări. Popularitatea lui se explică prin contrastul dintre espresso și apa tonică. Rezultatul depinde însă de alegerea cafelei, de extracție și de proporția dintre ingrediente. Cu un espresso bine echilibrat și un tonic potrivit, băutura își păstrează caracterul răcoritor și profilul aromatic care a făcut-o atât de cunoscută.