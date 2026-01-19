Douăzeci de branduri românești de mobilier au cucerit Parisul și piața europeană 

România a participat la cea mai importantă expoziție internațională de design și mobilie

România a participat la cea mai importantă expoziție internațională de design și mobilier, Maison&Objet Paris, în perioada 15-19 ianuarie 2026. Pavilionul românesc a fost organizat sub brandul Romanian Furniture – Together for future, pentru a prezenta producția românească ca o propunere de valoare coerentă, nu ca eforturi individuale izolate.

Companiile românești prezente au expus colecții variate, de la mobilier clasic și modern până la accesorii unice de design interior, toate reflectând excelența și versatilitatea industriei românești de mobilier: Apollo Romania, Arbore by Carel Woodworks, byDurieux, Catrinel Săbăciag, Glass Nouveau, Hangaround, Large Globes, Lignum, Masara, Mobex Furniture, MobilaDalin, Mobilierul, Nord Arin, Pure Furniture, Savinidue, Simone Albani, Szel-Mob, Transilvania Forest Production, Trwoo, Xo Interiors.

Aceste companii reprezintă segmente de piață și filosofii de design diferite, dar au avantaje comune esențiale: acces la lemn românesc de calitate, tradiții consacrate de meșteșug și capacități dovedite de export. Peste 50% din mobilierul lor din lemn masiv utilizează fag, în timp ce stejar și lemnul de rășinoase adaugă diversitate ofertei.

O industrie sub presiune economică, dar care continuă să investească

Sectorul românesc de mobilier a exportat produse în valoare de 2,5 miliarde de euro în 2024, aproximativ 90% din producția națională fiind destinată piețelor internaționale. Franța, Italia și Germania rămân destinații europene centrale, în timp ce Orientul Mijlociu și America de Nord reprezintă oportunități în creștere.

Aceste cifre ale exporturilor ascund o realitate mai dificilă. Cererea în scădere, costurile de producție în creștere și presiunile externe au strâns marjele în întreaga industrie. Potrivit lui Dumitru Blaga, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România, sectorul demonstrează reziliență și ambiție internațională chiar și atunci când marjele sunt minime, iar investițiile devin din ce în ce mai greu de susținut.

Prezența la Maison&Objet

Pentru producătorii români de mobilier, Maison&Objet oferă ceva ce marketingul digital și întâlnirile la distanță nu pot replica: acces direct la cumpărătorii, retailerii, designerii și distribuitorii care modelează piețele europene și globale. Evenimentul atrage factori de decizie din 140 de țări, creând o concentrare a puterii de cumpărare și a influenței pe piață care se regăsește în puține alte locuri.

Ce aduc producătorii români la masă

Gama de produse cuprinde design-uri clasice de mobilier care atrag piețele europene de patrimoniu, piese contemporane care vizează cumpărători moderni, elemente decorative unice și soluții inovatoare de iluminat. Această diversitate nu este accidentală – demonstrează versatilitatea industriei și capacitatea de a deservi simultan multiple segmente de piață.

Producătorii români și-au construit avantaje competitive în jurul calității materialelor și execuției meșteșugului. Produsele lor creează o punte între tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului și cerințele contemporane de design, creând piese care satisfac atât cerințele estetice, cât și cele funcționale. Din ce în ce mai mult, aceștia încorporează materiale sustenabile, metode de producție ecologice și capacități de personalizare care se aliniază tendințelor actuale de piață.

Cum arată succesul

Pentru aceste douăzeci de companii, succesul la Maison&Objet nu va fi măsurat doar prin comenzi imediate. Valoarea reală vine din conectarea cu cumpărători calificați care înțeleg produsele și dețin capacitate reală de distribuție. Validarea design-ului de către profesioniști din industrie confirmă dacă colecțiile lor se aliniază așteptărilor pieței. Consolidarea relațiilor cu partenerii existenți menține continuitatea crucială a afacerilor. Culegerea de informații despre poziționarea competitivă și tendințele emergente ajută la informarea dezvoltării viitoare a produselor.