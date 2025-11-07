Dueluri de foc în weekend: Manchester City – Liverpool, Inter – Lazio și Lyon – PSG

3 minute de citit Publicat la 11:49 07 Noi 2025 Modificat la 11:49 07 Noi 2025

Premier League oferă una dintre cele mai așteptate confruntări ale toamnei. foto: top bet

Fotbalul de top revine în prim-plan după o săptămână intensă în cupele europene, unde marile cluburi ale continentului au fost din nou protagoniste. Acum, atenția se mută în campionatele interne, acolo unde presiunea punctelor pierdute începe să se simtă. Etapele din weekend se anunță decisive, cu partide ce pot schimba ierarhiile în Anglia, Italia și Franța.

Spectacolul e garantat, fie că vorbim despre duelul orgoliilor din Premier League, confruntarea strategică din Serie A sau derby-ul francez în care PSG își apără statutul de campioană.

Manchester City – Liverpool: duelul orgoliilor în Premier League

Duminică, 9 noiembrie, de la ora 18:30, Premier League oferă una dintre cele mai așteptate confruntări ale toamnei. Manchester City primește vizita lui Liverpool pe „Etihad Stadium”, într-un meci care poate influența decisiv cursa pentru titlu.

Cele două echipe vin cu moralul ridicat după evoluțiile din Liga Campionilor. Trupa lui Pep Guardiola a făcut spectacol împotriva Borussiei Dortmund, impunându-se cu 4-1, în timp ce Liverpool a câștigat cu 1-0 în fața Realului, într-o partidă controlată aproape în totalitate.

În campionat, Manchester City ocupă locul 2, cu 19 puncte, la șase de liderul Arsenal. Liverpool urmează imediat, pe poziția a treia, cu 18 puncte, după ce a reușit să depășească o perioadă neagră de patru înfrângeri consecutive. În etapa precedentă, „cetățenii” s-au impus clar cu 3-1 la Bournemouth, iar „cormoranii” au obținut un 2-0 solid cu Aston Villa.

Bookmakerii de la TopBet pariuri sportive o văd favorită pe Manchester City, cotă 1.83 la victorie, în timp ce un succes al lui Liverpool este evaluat la 4.00. Egalul are o cotă de 3.80.

foto-city-liverpool-2.5

Cei care caută ponturi speciale pot observa că City a marcat prima în 18 dintre ultimele 21 de partide. La pariuri online primești cota 1.58 pentru repetarea scenariului. Liverpool este creditată vi cota 2.33 să deschidă scorul, iar un 0-0 improbabil primește o cotă uriașă – 21.00.

De la duelul tactic dintre Guardiola și Arne Slot, până la potențialul ofensiv uriaș al ambelor echipe, meciul promite intensitate și ritm alert. O victorie ar putea relansa Liverpool în cursa pentru titlu, în timp ce City își joacă șansa de a rămâne aproape de Arsenal.

Inter – Lazio: presiune uriașă pentru echipa lui Chivu

Tot duminică, de la ora 21:45, Serie A propune un duel cu implicații serioase pentru vârful clasamentului. Inter Milano, condusă de Cristi Chivu , o înfruntă pe Lazio Roma într-un meci care poate cântări mult în lupta pentru titlu.

Inter ocupă locul 2, cu 21 de puncte, la doar unul sub Napoli. Deși a avut câteva prestații mai modeste, echipa pare să fi găsit echilibrul, reușind victorii muncite, Nerazurii au câștigat cu 2-1 cu Kairat în Liga Campionilor și cu 2-1 în campionat cu Verona, în prelungiri. Pragmatismul pare să fie noua marcă a milanezilor.

foto-inter-lazio-1x2

De partea cealaltă, Lazio traversează o perioadă pozitivă. Trupa din capitală e pe locul 8, cu 15 puncte, dar are cinci meciuri la rând fără înfrângere și vine după un 2-0 convingător cu Cagliari. Cu o apărare mai bine organizată și un atac eficient, echipa lui Sarri speră să dea lovitura la Milano.

La casele de pariuri online, Inter este favorită clară, cu cota 1.37 pentru victorie. Lazio primește cota 7.00 pentru o surpriză, iar egalul se situează în jurul valorii de 5.00.

Pe segmentul „Ambele marchează” există echilibru: 1.95 pentru „Da” și 1.86 pentru „Nu”. Merită menționat că Lazio a avut doar un singur meci cu goluri de ambele părți în ultimele 11 confruntări – o statistică relevantă pentru pasionații de ponturi.

Pentru Inter, miza e clară: menținerea presiunii pe liderul Napoli. În schimb, Lazio are ocazia de a-și demonstra constanța și de a se reapropia de locurile europene.

Lyon – PSG: derby francez cu risc maxim pentru campioană

În Ligue 1, tensiunea se mută pe „Groupama Stadium”, unde Olympique Lyon primește vizita campioanei PSG , tot duminică, de la ora 21:45.

Parisul vine după o săptămână complicată – înfrângere 1-2 cu Bayern în Champions League, meci în care oaspeții au jucat o repriză întreagă în inferioritate numerică. Totuși, în campionat, PSG rămâne lider cu 24 de puncte. Lyon e pe 6, cu 20 de puncte, dar are un atac impresionant: a marcat cel puțin două goluri în 13 din ultimele 17 meciuri jucate acasă.

foto-lyon-psg-gg

Casele de pariuri online oferă cote strânse: 1.80 pentru o victorie a parizienilor, 4.00 pentru Lyon și 3.80 pentru egal. Pentru cei care mizează pe spectacol, selecția „Peste 1,5 goluri” are o cotă atractivă de 2.75.

Cu Barcola, Dembélé și Vitinha în prim-plan, PSG pornește cu prima șansă, dar Lyon are forța de a produce surpriza. Motivația și atmosfera din tribune pot transforma meciul într-un thriller.