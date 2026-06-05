Echipamentul de protecție pentru ATV și UTV la muncă: ce e obligatoriu și ce răspundere au firmele

Un ATV cu frânele uzate sau cu direcția cu joc e periculos indiferent ce echipament porți pe tine. foto: canam

Am stat destul prin zonele rurale din România ca să văd un tipar care se repetă: ATV-ul e cumpărat, pus pe treabă a doua zi, și nimeni nu discută despre echipament. Nici măcar casca. Un utilaj de 400 și ceva de kilograme, fără caroserie, fără airbag, folosit pe drumuri de pământ și prin pădure și tipul de pe el poartă papuci și un tricou. Când vine vorba de ATV-uri și UTV-uri folosite la muncă, în agricultură, silvicultură sau turism, problema nu e doar personală. Firma care pune vehiculul la dispoziția angajatului are o răspundere pe care mulți administratori nici nu o conștientizează.

De ce casca rămâne subiectul numărul unu

Pare o banalitate. Toată lumea știe că trebuie cască. Și totuși, pe nouă din zece ATV-uri pe care le vezi pe drumuri de câmp sau pe trasee forestiere, conducătorul nu poartă una. Motivele sunt mereu aceleași: „merg doar până acolo", „nu merg tare", „e cald".

Problema e simplă: un ATV nu are nimic între tine și pământ. La o răsturnare și pe teren accidentat e suficient un șanț pe care nu l-ai văzut și capul e primul care ia contact cu solul. O cască omologată, fie ea de moto sau specială de off-road, e diferența între o sperietură și un traumatism cranian. Nu exagerez, cunosc personal cazuri în care casca a contat.

Iar dacă vorbim de context profesional, lucrurile devin și juridice. Normele SSM sunt explicite: angajatorul care dă un vehicul fără caroserie unui angajat fără echipament de protecție răspunde direct în cazul unui accident de muncă. Nu e recomandare, e lege.

Ochelari, mănuși, cizme, nu sunt opționale pe teren

Asta e partea pe care o ignoră și cei care totuși poartă cască. Mergi cu 30-40 la oră pe un drum de pământ și ți se aruncă în față de toate: pietre, crengi, noroi, insecte. Fără ochelari de protecție (cei de off-road, cu bandă elastică și lentile anti-impact, nu ochelarii de soare de pe plajă), riști să pierzi vizibilitatea fix când ai nevoie de ea.

Ghidonul smucește serios pe teren greu cu pietre, noroi adânc, rădăcini. După două ore fără mănuși, mâinile obosesc, priza slăbește și controlul scade. Iar cizmele peste gleznă protejează articulația cea mai expusă la o răsturnare laterală.

Cine vrea o listă completă pe categorii, de la tipuri de cască până la protecții de corp, ghidul de echipamente off-road acoperă tot ce trebuie, atât pentru uz personal cât și pentru firme care echipează mai mulți oameni deodată.

Ce responsabilitate are firma care cumpără un ATV pentru angajați

Aici e zona gri pe care mulți administratori o tratează superficial. Cumperi un ATV pe firmă, îl dai unui angajat, îi spui „du-te și verifică gardul de la pășune". Nicio instruire, niciun echipament, nicio evidență. Dacă omul cade și se accidentează, răspunderea e a ta ca angajator. Iar „nu m-am gândit" nu e o apărare care funcționează în fața Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Dincolo de echipament, contează și ce vehicul alegi. Un ATV cu servodirecție electrică (EPS) e considerabil mai sigur decât unul fără, mai ales pe teren accidentat când ghidonul nu îți scapă din mâini la o piatră sau un șanț ascuns. Modurile de condus contează și ele: modul Work, care limitează reacția la accelerație, previne derapajele pe teren alunecos, iar asistența la coborârea în pantă controlează frânarea automat acolo unde se întâmplă cele mai multe răsturnări. Sunt dotări care există pe modelele utilitare recente și care ar trebui să fie un criteriu de achiziție, nu un bonus.

Starea tehnică a utilajului: cine verifică și când

Ultimul lucru de care vorbesc prea puțini: întreținerea. Un ATV cu frânele uzate sau cu direcția cu joc e periculos indiferent ce echipament porți pe tine. Recomandarea producătorilor e clară. Inspecție vizuală înainte de fiecare utilizare (presiune anvelope, ulei, lichid de frână) și o revizie serioasă la fiecare 50 de ore de funcționare.

În practică, la fermă sau la o bază turistică, nimeni nu are timp și chef să ducă ATV-ul la un service la 100 de kilometri distanță. De aia, când cumperi, verifică dacă dealerul oferă service mobil, adică mecanici care vin la tine, la sediu sau acasă și fac revizia pe loc. E un detaliu care pare minor la achiziție, dar care face diferența între un utilaj verificat regulat și unul care merge până se strică.

Nu e vorba doar de bani sau de garanție. E vorba de faptul că un ATV prost întreținut pe care urcă zilnic un om e o problemă de siguranță, nu una de buget.