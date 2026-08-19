Ghidul complet pentru pregătirea noului an școlar

Pregătirea pentru noul an școlar: rechizite, ghiozdan și organizarea rutinei copilului înainte de prima zi de școală. Sursa foto: magnific.com

Se apropie începutul școlii și, odată cu el, apar schimbările de program, cumpărăturile și listele cu lucruri de pregătit. Toate acestea pot fi gestionate mai ușor dacă pregătirile încep din timp și pornesc de la nevoile reale ale copilului. Refolosirea rechizitelor rămase în stare bună, completarea listei doar cu ceea ce lipsește și implicarea celui mic în alegerea produselor transformă pregătirile dinaintea noului an școlar într-un proces mai bine organizat și mai puțin stresant pentru întreaga familie.

Cum pregătești copilul înainte de începerea noului an școlar?

Perioada Back to School aduce o emoție aparte în casă și este un bun prilej să petreci timp alături de copil, pregătind împreună începutul noului an școlar. Înainte de a porni în căutarea rechizitelor, fă un inventar al produselor pe care le mai are. S-ar putea să descoperi lucruri rămase în stare bună din anul trecut, pe care le poți refolosi, completând lista doar cu ceea ce lipsește.

Pentru a nu omite nimic, poți organiza pregătirile pe următoarele categorii:

Rechizite

Pornește de la lista primită de la școală și cumpără doar produsele de care copilul are nevoie. Pentru activitățile de desen și lucru creativ, verifică dacă mai sunt în stare bună:

creioanele colorate

markerele

creioanele cerate

lipiciul

Atunci când alegi produse noi, urmărește informațiile oferite de producător. Unele markere sunt lavabile, altele pot fi utilizate pe mai multe tipuri de suprafețe, iar grosimea vârfului diferă în funcție de activitatea pentru care sunt recomandate. De asemenea, doar anumite produse indică o vârstă recomandată sau respectarea standardului EN71, iar aceste informații te pot ajuta să faci o alegere potrivită pentru copil.

Ghiozdan și penar

Verifică starea ghiozdanului înainte de a cumpăra unul nou. Fermoarele, cusăturile și bretelele trebuie să reziste utilizării zilnice, iar dimensiunea să fie potrivită vârstei copilului. În același timp, penarul merită reorganizat, astfel încât instrumentele folosite cel mai des să fie ușor de găsit încă din prima zi de școală.

Haine și încălțăminte

Pregătiți împreună ținutele pentru primele zile de școală și verifică dacă încălțămintea este confortabilă și potrivită sezonului. Nu uita nici de echipamentul necesar pentru orele de sport, astfel încât toate lucrurile să fie pregătite din timp.

Spațiul de studiu

Organizează biroul înainte de începerea cursurilor și păstrează la îndemână materialele folosite frecvent. O sursă bună de lumină și un spațiu ordonat îl ajută pe copil să își găsească mai ușor rechizitele și să își formeze o rutină de învățare.

Programul familiei

Stabilește din timp ora de trezire, traseul spre școală, mijlocul de transport și persoana care îl preia după terminarea cursurilor. Dacă toate aceste detalii sunt clarificate înainte de prima zi, dimineața începe mai liniștit atât pentru copil, cât și pentru întreaga familie.

Cum îl ajuți pe copil să revină la programul de școală?

Revenirea la programul de școală este mai ușoară atunci când schimbările se fac treptat. După o vacanță lungă, adaptarea orei de culcare, a meselor și a rutinei de dimineață îl ajută pe copil să înceapă cursurile mai odihnit și mai relaxat. În zilele dinaintea începerii școlii, poți pregăti această tranziție prin câteva schimbări simple:

mută ora de culcare și de trezire cu 15–20 de minute, timp de câteva zile;

reintrodu mesele și activitățile de dimineață la ore apropiate de cele din perioada cursurilor;

i mplică-l în alegerea și aranjarea rechizitelor;

discută despre colegi, profesori și eventualele temeri, fără să minimalizezi emoțiile;

Ce verifici cu o zi înainte de prima zi de școală a copilului?

Cu o zi înainte de începerea școlii, merită să faci împreună cu copilul o ultimă verificare pentru a te asigura că nu ai omis nimic. Câteva minute sunt suficiente pentru a evita graba și căutările din dimineața primei zile:

1. puneți în ghiozdan rechizitele și documentele solicitate de școală;

2. pregătiți hainele și verificați încălțămintea;

3. pregătiți recipientul pentru apă și gustarea, dacă este necesară;

4. încheiați ziua cu o discuție liniștită despre prima zi de școală.

Pregătirea bine organizată pentru întoarcerea la școală pornește de la o listă realistă și continuă cu alegeri potrivite vârstei copilului. Cumpărăturile făcute în etape și verificarea finală reduc agitația și lasă loc pentru un început de an școlar mai liniștit.