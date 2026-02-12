Înregistrează-ți proprietatea pentru copiii tăi

1 minut de citit Publicat la 10:00 12 Feb 2026 Modificat la 10:00 12 Feb 2026

ANCPI derulează gratuit pentru cetățeni lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. foto: ancpi

De multe ori, proprietatea este privită doar ca un bun pe care îl deținem. În realitate, importanța ei crește atunci când o putem valorifica prin vânzare, ipotecare sau donație copiilor noștri. Libertatea de a dispune de proprietate începe cu un pas esențial: înregistrarea acesteia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Fără înscrierea în cartea funciară, orice plan legat de proprietate devine incert. Vânzarea, donația sau actele de partaj se blochează, iar deciziile privind perfectarea actelor sunt amânate din motive administrative.

În lipsa unei evidențe oficiale, pot apărea interpretări diferite, neînțelegeri și, uneori, conflicte în familie, pentru că situația juridică a proprietății este neclară.

Ce îți oferă, concret, o proprietate înregistrată

Odată înscrisă în cartea funciară, proprietatea îți oferă:

· claritate juridică – știi exact ce deții și în ce condiții;

· libertate de decizie – poți vinde, dona sau împărți proprietatea fără restricții;

· predictibilitate – planurile tale nu mai depind de acte sau situații neclare;

· armonie în familie – informațiile înregistrate sunt clare și ușor de explicat tuturor celor implicați.

Înregistrarea nu schimbă doar statutul juridic al unui imobil, ci și modul în care proprietarul își poate organiza viața și patrimoniul.

Un pas care aduce ordine, nu complicații

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează, gratuit pentru cetățeni, lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), din fonduri europene nerambursabile, dar și din bugetele primăriilor. ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312.891.155 de euro.

Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional și a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Mai multe informații referitoare la stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

O proprietate corect înregistrată nu înseamnă doar siguranță juridică, ci libertatea de a decide, la timp, pentru tine și pentru familia ta.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).