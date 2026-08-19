Licența ONJN Clasa a II-a și rolul ei în afilierea iGaming

4 minute de citit Publicat la 12:32 19 Aug 2026 Modificat la 12:32 19 Aug 2026

Licența ONJN Clasa a II-a pentru afiliații din industria iGaming și principalele obligații de licențiere și verificare a operatorilor. Sursa foto: https://chatgpt.com/

Afilierea din industria iGaming presupune promovarea operatorilor prin conținut și trimiterea utilizatorilor către platformele acestora.

În România, activitatea se desfășoară într-un cadru reglementat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar statutul afiliatului și cel al operatorului promovat se verifică separat.

Licența de Clasa a II-a este destinată activităților conexe domeniului jocurilor de noroc. Ea are o funcție diferită de licența de Clasa I, acordată organizatorilor de jocuri de noroc, iar această diferență stabilește poziția afiliatului în relația cu operatorul.

Ce înseamnă licența de Clasa a II-a pentru un afiliat

Licența de Clasa a II-a înseamnă, pentru activitatea de afiliere, autorizarea unei activități conexe jocurilor de noroc, nu dreptul de a organiza jocurile propriu-zise.

Normele definesc afiliatul ca persoana fizică sau juridică ce obține venituri în baza unui contract cu un organizator de jocuri de noroc la distanță, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcționați către site-ul sau platforma acestuia.

Modelul este apropiat de afilierea întâlnită în alte domenii online: proiectul afiliat trimite trafic către operator, iar relația comercială este stabilită prin contract.

În iGaming, contractul dintre cele două părți nu înlocuiește cerințele de licențiere aplicabile activității.

O companie care vrea să desfășoare această activitate pe piața românească trebuie să dețină o licenta ONJN Clasa a II-a, privită separat de contractul comercial cu operatorul.

Licențierea privește dreptul de a desfășura activitatea conexă, în timp ce contractul stabilește condițiile colaborării.

De ce Clasa I și Clasa a II-a nu sunt interschimbabile

Licența de Clasa I aparține organizatorului care oferă jocurile de noroc.

Afiliatul are altă poziție: promovează operatorul și îi poate direcționa utilizatori, fără ca prin această activitate să devină organizator de jocuri.

Licența de Clasa a II-a a afiliatului nu spune nimic despre autorizarea operatorului promovat. Statutul fiecărei părți se verifică separat în documentele și listele publicate de ONJN.

Clasa a II-a acoperă mai multe tipuri de servicii conexe.

ONJN publică documentație pentru activități precum managementul și găzduirea infrastructurii, procesarea plăților, producția sau distribuția de software specializat, precum și afilierea.

Existența unei licențe de Clasa a II-a nu arată automat ce activitate a fost autorizată. Pentru această informație se verifică activitatea asociată titularului în lista ONJN.

Cu ce operatori poate colabora un afiliat licențiat

Primul lucru de verificat înaintea unei colaborări este statutul operatorului promovat. Pentru piața din România, faptul că un brand funcționează legal într-o altă jurisdicție nu confirmă că poate oferi în aceleași condiții jocuri de noroc la distanță persoanelor care le accesează din România.

În forma actualizată a OUG nr. 77/2009, art. 1 alin. (5^4) interzice titularilor de licență Clasa a II-a să presteze servicii către entități sau domenii care oferă jocuri de noroc la distanță accesibile de pe IP-uri din România fără licență Clasa I și autorizații valabile emise de ONJN.

Pentru un afiliat, regula are o consecință concretă: operatorul nu se verifică doar la semnarea contractului. Statutul partenerului poate fi consultat în lista publică a ONJN înaintea unei campanii noi sau după o perioadă în care promovarea a fost întreruptă.

În practică, pot fi urmărite denumirea operatorului, tipul licenței și perioada de valabilitate afișată de autoritate. Dacă un proiect promovează mai mulți operatori, verificarea se face separat pentru fiecare.

Obținerea licenței presupune documentație specifică activității

ONJN publică separat documentele necesare obținerii licențelor de Clasa a II-a, inclusiv pentru afiliați. Procedura nu se reduce la o cerere generală, deoarece documentația diferă în funcție de activitatea pentru care se solicită licența.

Dosarul se pregătește în funcție de situația juridică a solicitantului.

Datele societății, documentele privind reprezentarea și celelalte înscrisuri cerute de autoritate trebuie să conțină informații coerente. Pentru solicitanții stabiliți în alte jurisdicții pot fi necesare documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă.

Este indicată folosirea versiunilor actuale ale formularelor, deoarece ONJN le poate modifica. Autoritatea publică formulare distincte pentru procedurile de licențiere, inclusiv cererea aferentă Clasei a II-a.

Față de o activitate obișnuită de marketing afiliat, iGaming adaugă astfel o componentă de conformitate specifică. Documentația depusă trebuie să corespundă activității pe care solicitantul intenționează să o desfășoare.

Valabilitatea licenței trebuie urmărită și după acordare

Licența de Clasa a II-a are o valabilitate de zece ani de la data acordării, cu condiția plății taxelor aferente în termenele prevăzute de norme. Pentru anii următori primului an, plata se face cu cel puțin zece zile înainte de împlinirea perioadei anuale.

Respectarea termenelor de plată condiționează valabilitatea licenței. Din acest motiv, obligațiile aferente licenței se urmăresc pe toată durata acesteia, nu doar în momentul obținerii documentului.

ONJN publică și decizii privind încetarea sau revocarea unor licențe de Clasa a II-a. Aceste decizii arată de ce o verificare făcută cu mult timp în urmă nu este suficientă pentru stabilirea situației actuale a unui partener.

Licențierea nu înlocuiește regulile aplicabile publicității pentru jocuri de noroc. Un afiliat licențiat trebuie să țină cont în continuare de cerințele care privesc modul în care sunt promovate serviciile operatorilor.

Pentru un proiect iGaming orientat către România, verificarea listei ONJN înainte de fiecare campanie nouă este o măsură practică. Aceeași verificare se repetă când se schimbă operatorul promovat sau când o colaborare este reluată după o pauză.