Melatonina, aliatul discret care îți poate reda somnul natural

Melatonina este hormonul care îi transmite corpului că e timpul să dormim

Pentru mulți dintre noi, somnul a devenit un adevărat lux. Deși ne retragem în pat după o zi încărcată, mintea refuză să încetinească, iar odihna se lasă așteptată. În tot acest haos de gânduri, melatonina a intrat în discuție ca un posibil aliat: hormonul care sincronizează ceasul intern al organismului și poate readuce ritmul natural al somnului înapoi pe făgașul lui firesc.

Ce este melatonina și cum ne ajută

Melatonina este hormonul care îi transmite corpului că e timpul să dormim. Este produsă natural de glanda pineală și crește seara, atunci când întunericul ia locul luminii. Suplimentele de melatonină, imitând această creștere, pot fi de mare ajutor pentru cei care au probleme cu adormitul sau menținerea somnului. Iată de ce melatonina este adesea numită „hormonul somnului”, dar rolul ei merge dincolo de simpla inducere a somnului.

Mituri și adevăruri despre melatonină

Mitul 1: Melatonina este un sedativ. Fals. Melatonina nu „adoarme” instantaneu, ci transmite corpului semnalul că e timpul pentru odihnă. Ea reglează ritmul circadian, nu acționează ca un somnifer clasic.

Mitul 2: Cu cât iei mai multă, cu atât e mai bine. Fals. Doza optimă diferă de la persoană la persoană. Studiile arată că la adulți poate varia între 1–10 mg. În România, suplimentele se găsesc în diverse concentrații și formule, iar alegerea dozei trebuie făcută responsabil, ideal cu sfatul unui medic.

Mitul 3: Devii dependent de melatonină. Cercetările arată că melatonina nu creează dependență, nu provoacă toleranță și nu generează simptome de sevraj.

Mitul 4: Suplimentarea oprește producția naturală. Studii clinice au demonstrat că administrarea melatoninei nu reduce secreția naturală a organismului.

Mitul 5: Melatonina este doar pentru somn. Tot mai multe cercetări arată că melatonina are și alte beneficii:

Reglează ritmul circadian – sincronizează ciclurile de somn și veghe.

Sprijină adaptarea la schimbări de fus orar – utilă în caz de jet lag.

Reduce latența somnului – ajută la adormirea mai rapidă.

Are efect antioxidant – contribuie la protecția celulară.

Dar atenție: nu e un somnifer „magic". E mai degrabă un semnal blând pentru corpul tău că e timpul să se relaxeze. Melatonina, combinată cu un stil de viață echilibrat și o rutină de seară corectă, poate face diferența între nopți frământate și somn odihnitor.

Somnul bun nu se cumpără, dar uneori merită să primești un mic ajutor.

