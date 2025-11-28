Monaco - PSG, Milan - Lazio și Chelsea - Arsenal se joacă în weekend: Informații și cote la pariuri

PSG este pe prima poziție în clasament și speră să câștige un nou titlu. foto: TopBet

Derby-ul etapei a 14-a din Ligue 1 este cel dintre AS Monaco și PSG. Cele două echipe se întâlnesc în Principatul Monaco și luptă pentru puncte. PSG își dorește să se distanțeze în fruntea clasamentului, în timp ce Monaco vrea să oprească seria negativă pe care o are, cu trei înfrângeri la rând.

PSG este pe prima poziție în clasament și speră să câștige un nou titlu. Avansul față de Marseille, ocupanta locului secund, nu este confortabil. Doar două puncte, motiv pentru care PSG va trebui să trateze serios și meciul cu Monaco. În schimb, Monaco este abia pe locul 8, cu 10 puncte mai puțin decât PSG. Monaco a pierdut nouă puncte în ultimele trei runde și astfel a coborât abrupt în clasament.

La ce ne putem aștepta de la acest meci? Goluri multe în primul rând. AS Monaco este genul de echipă kamikaze, care înscrie mult, dar și primește pe măsură. Are o linie cum rar se vede în fotbal după 13 etape: a dat 25 de goluri și a primit tot atâtea. Așadar, are al patrulea cel mai bun atac din campionat, dar și a treia cea mai slabă apărare. De partea cealaltă, PSG impresionează prin forță ofensivă. Are al doilea cel mai bun atac din Ligue 1, după Marseille.

Meciurile directe dintre cele două echipe, din ultima perioadă, ne-au oferit goluri multe. În trei din ultimele cinci s-au marcat cel puțin două goluri. PSG s-a obișnuit să o învingă pe AS Monaco și are o serie de trei victorii la rând. Nu a mai pierdut contra lui Monaco din martie 2022, adică de mai bine de trei ani și jumătate.

Avantajul statistic este, așadar, de partea lui PSG. Valoarea lotului lui PSG este net superioară, așa că nu e întâmplător că la pariuri sportive campioana Europei are prima șansă la victorie, cotele fiind următoarele:

• victorie Monaco - 4.33

• egal - 4.50

• victorie PSG - 1.61

AC Milan și Lazio luptă pentru obiective diferite

În Serie A, sâmbătă de la ora 21:45, se va disputa meciul dintre AC Milan și Lazio. Acest duel pune față în față două echipe de tradiție, dar cu obiective diferite în acest sezon. Milan trage să câștige titlul și este la două puncte de liderul AS Roma, pe poziția secundă. În schimb, Lazio plătește prețul parcursului inconstant și este abia pe locul 8 în Serie A. Distanța față de locurile care duc în cupele europene nu e mare, așa că Lazio va fi motivată. Milan, în schimb, vine după un succes contra Interului lui Cristi Chivu , iar moralul e la un nivel înalt. La pariuri, marea favorită este AC Milan, dar în fotbal s-au mai văzut surprize. Cotele sunt următoarele:

• victorie Milan - 1.58

• egal - 4.00

• victorie Lazio - 5.00

Chelsea - Arsenal: Derby între fruntașe în Premier League

Duminică de la 18:30, fanii fotbalului își vor putea îndrepta atenția și către Premier League. Se întâlnesc primele două clasate din campionat. Arsenal este pe locul întâi și are șase puncte peste Chelsea .

Totuși, Chelsea și-a demonstrat forța ofensivă în victoria cu 3-0 cu FC Barcelona și apare astfel întrebarea dacă se va repeta scenariul și pe Emirates. Va fi greu, deoarece Arsenal este în formă și nu a pierdut în ultimele nouă etape. Ba mai mult, nu a cedat în ultimele șapte meciuri contra lui Chelsea. Așadar, un duel deschis oricărui rezultat, cu un ușor avantaj pentru Arsenal. Iată cotele:

• victorie Chelsea - 3.10

• egal - 3.25

• victorie Arsenal - 2.25

Londra e un oraș în care ploaia e zărită adesea, dar, fiind vorba de un articol despre fotbal, nu ne putem întreba dacă nu cumva va ploua cu goluri și pe Stamford Bridge. Semnalele sunt pozitive, din moment ce se întâlnesc două dintre cele mai în formă echipe din Europa. La fel sunt așteptări mari și de la celelalte două meciuri prezentate în acest articol.