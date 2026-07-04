NetBet: o prezență licențiată neîntreruptă pe piața de iGaming din România

România nu este doar o piață oarecare pentru NetBet. Sursa foto: netbet

NetBet (18+, Licența nr. L1160651W000195), primul brand de pariuri sportive și cazino online licențiat pe piața reglementată din România, a primit validarea pentru reînnoirea autorizației sale de operare în țară. Acest pas subliniază angajamentul ferm al companiei de a investi pe termen lung și de a oferi clienților servicii moderne și de încredere, în deplină conformitate cu cerințele legale locale.

După prima licență de 10 ani acordată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) în 2016 și valabilă până la 30 iunie 2026, platforma NetBet a primit confirmarea licențierii din partea ONJN până cel puțin în 2036.

O abordare sustenabilă în industria jocurilor de noroc online din România

România nu este doar o piață oarecare pentru NetBet, este o piață cu o importanță strategică profundă, iar pentru mine, personal, ca român, are o semnificație și mai puternică. Faptul că am fost primul operator licențiat pe piața reglementată din România în 2016 a reprezentat un moment de referință; reînnoirea licenței noastre până în 2036 este o confirmare și mai puternică a încrederii pe care am construit-o în ultimul deceniu. Suntem mândri de prezența noastră neîntreruptă, de colaborarea cu autoritățile de reglementare și de angajamentul nostru pe termen lung față de jucătorii din România. Acest nou capitol de 10 ani nu este doar o continuare a parcursului nostru, ci o promisiune reînnoită de a continua să investim, să inovăm și să creștem în mod responsabil în România.

— Marcel Prioteasa, CEO, NetBet

Încrederea nu se declară, ci se construiește în timp. Fiind primul operator care primește o a doua licență consecutivă de 10 ani din partea ONJN, NetBet demonstrează că reputația și percepția pozitivă de care se bucură pe piața din România nu sunt întâmplătoare.

De la prima licență din 2016, platforma a colaborat continuu cu ONJN, implementând fără excepție fiecare actualizare de reglementare.

O platformă de pariuri sportive construită pentru fiecare fan

Sportul rămâne în centrul experienței NetBet. Platforma proprie de pariuri sportive acoperă peste 40 de sporturi — de la fotbal, tenis și baschet până la esports, snooker și darts — cu mii de evenimente pre-meci și live în fiecare lună și cote competitive atât pentru marile competiții internaționale, cât și pentru piețele de nișă. Funcții precum Cash Out, inclusiv Cash Out parțial, și Bet Builder oferă jucătorilor mai mult control și flexibilitate, în timp ce transmisiunile live și statisticile în timp real îi apropie de acțiune.

Această orientare continuă să fie recunoscută: în 2025, NetBet a primit distincția de „Cel mai bun operator de pariuri online” la Casino Inside Gala Awards.

Peste 8.000 de jocuri de cazino și o platformă proprie

De-a lungul timpului, NetBet și-a extins substanțial oferta de cazino . Platforma cuprinde în prezent peste 8.000 de titluri — sloturi, jocuri de masă RNG și ruletă, blackjack și baccarat cu dealeri live — de la producători internaționali de top.

La baza atât a secțiunii de pariuri sportive, cât și a cazinoului se află o platformă proprie, dezvoltată și operată intern — o raritate pe o piață în care mulți operatori se bazează pe tehnologie de la furnizori terți. Întregul catalog este optimizat pentru orice dispozitiv, iar instrumentele de personalizare ajută fiecare jucător să găsească în câteva secunde jocurile și promoțiile relevante.

Despre NetBet

NetBet este o companie internațională de gaming online, fondată în 2006, care oferă produse de pariuri sportive, cazino, poker și loterie pe o serie de piețe reglementate. Grupul deține licențe de gaming în Marea Britanie, Italia, Grecia, Irlanda și Finlanda, printre multe alte jurisdicții, și operează în România sub licență ONJN din 2016.