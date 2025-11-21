Omega-3 poate fi o soluție inteligentă pentru sănătatea modernă

2 minute de citit Publicat la 14:04 21 Noi 2025 Modificat la 14:04 21 Noi 2025

Omega-3 fac parte din familia acizilor grași polinesaturați esențiali.

Într-o eră în care vorbim constant despre prevenție, stil de viață sănătos și longevitate, acizii grași Omega-3 rămân un subiect central în discuțiile despre nutriție. Nu este o coincidență: acești acizi grași esențiali joacă un rol major în sănătatea inimii, funcționarea creierului și menținerea vederii normale. Problema? Corpul nu îi poate produce, iar aportul alimentar este adesea insuficient.

Ce sunt acizii grași Omega-3 și unde îi găsim?

Omega-3 fac parte din familia acizilor grași polinesaturați esențiali, iar cei mai importanți sunt EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Se găsesc în mod natural în pești grași, precum hering, somon, macrou, sardine, însă statisticile arată că în multe diete moderne consumul de pește este redus.

Această realitate nu este nouă în cercetare. Încă din anii ’70, medicii danezi Bang și Dyerberg au atras atenția asupra stării de sănătate surprinzător de bune a populației inuite din Groenlanda, atribuită consumului ridicat de pește și mamifere marine. De atunci, interesul pentru Omega-3 nu a făcut decât să crească.

O parte esențială a credibilității nutriționale o reprezintă evaluarea oficială. În cazul acizilor grași EPA și DHA, rolul lor este confirmat de EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), iar beneficiile sunt deja recunoscute și validate științific.

Când alimentația nu este suficientă

Mulți specialiști subliniază că raportul optim între Omega-3 și Omega-6 (un grup de acizi graşi care se găsesc în plante, prezenți în uleiuri vegetale și multe produse procesate) ar trebui să fie de aproximativ 1:4. Dieta modernă, însă, înclină puternic către surplus de Omega-6, iar acest dezechilibru poate influența funcțiile organismului pe termen lung. Suplimentarea cu Omega-3 devine astfel o opțiune logică.

Ce supliment cu Omega 3 alegem?

Un aspect mai puțin cunoscut publicului larg este forma în care se regăsesc acizii grași în suplimente. Majoritatea uleiurilor de pește trebuie transformate în acizi grași liberi pentru a fi absorbite eficient. În acest proces, o parte din substanță se pierde.

BioActive Omega 3 conține deja acizii grași sub formă liberă, ceea ce le oferă o biodisponibilitate cu până la 50% mai mare. Uleiul de peşte este înalt purificat printr-un proces realizat în trei etape pentru a se asigura o curățare riguroasă a acestuia. În acest proces este folosită una dintre tehnologiile de vârf de la nivel mondial, care identifică și îndepărtează particulele nedorite precum pesticidele, metalele grele, furanii (particule foarte toxice care provin de la arderile industriale) etc. Aceasta înseamnă că, în acest caz, nivelul atins de unii dintre aceşti compuşi nocivi este cu mult sub nivelul oficial aprobat pentru peşte şi pentru produsele din ulei de peşte.

Un gest mic, cu impact major

Susținerea funcțiilor esențiale ale organismului nu ar trebui să fie un efort complicat, iar atunci când alimentația nu acoperă toate necesitățile, un supliment modern, bine formulat și eficient poate face diferența.

Suplimentarea cu acizi grași Omega-3 se face la recomandarea specialistului din domeniul sănătății, care poate evalua nevoile individuale și poate indica doza adecvată în funcție de stilul de viață, alimentație și obiectivele de sănătate.

Uneori, diferențele mari în starea de bine pornesc din gesturi mici, iar grija pentru sănătatea inimii, creierului și vederii face parte din aceste alegeri, care contează în fiecare zi.