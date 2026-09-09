Paza electronică poate reduce cu până la 60% costurile de securitate

Mihaela Neicu, vicepreședinte NEI Holding FOTO: neisecuritate.ro

Modelul NEI conectează tehnologia la trei dispecerate naționale.

Creșterea costurilor cu forța de muncă și dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de monitorizare schimbă modelul tradițional al serviciilor de securitate. Grupul NEI livrează soluții în care paza fizică este completată sau, acolo unde riscurile permit, parțial înlocuită de sisteme electronice conectate permanent la dispecerate de monitorizare.

Pentru beneficiari, unul dintre cele mai importante efecte este cel financiar. În funcție de configurația obiectivului și de nivelul de risc, utilizarea pazei electronice poate conduce la o reducere a costurilor de securitate de până la 60% în comparație cu un model bazat exclusiv pe pază umană.

Modelul presupune mai mult decât instalarea unor camere video sau a unui sistem de alarmă. Eficiența apare atunci când tehnologia, monitorizarea din dispecerat și capacitatea de intervenție funcționează integrat.

De la agentul care supraveghează un punct la un sistem care urmărește simultan sute de zone

Într-un sistem clasic de securitate, capacitatea de supraveghere este inevitabil limitată de resursa umană disponibilă. Tehnologia poate schimba această ecuație.

Camerele video, senzorii și sistemele de analiză pot monitoriza simultan zeci sau sute de puncte și pot identifica automat evenimente predefinite: accesul într-o zonă restricționată, traversarea unui perimetru, prezența unei persoane într-un interval neobișnuit sau apariția unui vehicul într-o zonă protejată.

Atunci când un astfel de eveniment este detectat, alerta este transmisă către dispecerat. Operatorul verifică situația și, dacă este necesar, declanșează procedura de intervenție.

Avantajul este dublu: sistemul poate funcționa permanent, 24 de ore din 24, iar resursa umană este utilizată în special în momentele și în locurile în care prezența acesteia este cu adevărat necesară.

Pentru companii, această schimbare poate însemna trecerea de la un model bazat pe prezență fizică permanentă la unul bazat pe supraveghere continuă, identificarea automată a riscurilor și intervenție la nevoie.

Trei dispecerate NEI susțin monitorizarea și intervenția la nivel național

NEI Divizia de Securitate și Ro NEI Guard , companii parte din NEI Holding, operează o infrastructură de monitorizare construită în jurul a trei dispecerate cu acoperire națională.

Dispeceratul Național din București este completat de două dispecerate regionale, în Constanța și Craiova. Această structură permite monitorizarea obiectivelor din mai multe zone ale țării, procesarea alertelor și coordonarea echipajelor locale într-un sistem comun de lucru.

Pentru clienții cu activitate în mai multe județe – rețele de retail, spații logistice, unități de producție, sedii administrative sau alte puncte de lucru – avantajul este posibilitatea de a aplica aceleași proceduri și aceleași standarde de securitate indiferent de locație.

În prezent, peste 21.000 de clienți la nivel national, persoane fizice și persoane juridice beneficiază de serviciile și soluțiile oferite de companiile din cadrul NEI Holding.

Eficiența costurilor devine o componentă a strategiei de securitate

Presiunea asupra costurilor operaționale determină tot mai multe companii să reanalizeze modul în care sunt distribuite resursele de securitate.

Nu toate zonele unui obiectiv necesită prezența permanentă a unui agent. În anumite locații, o combinație între camere, senzori, sisteme de alarmă, monitorizare permanentă în dispecerat și echipe mobile de intervenție poate asigura un nivel ridicat de protecție cu o structură de cost semnificativ mai eficientă.

În funcție de particularitățile obiectivului, înlocuirea sau completarea unor posturi de pază fizică prin monitorizare electronică poate genera economii de până la 60% față de o soluție bazată exclusiv pe pază umană.

Această optimizare nu presupune eliminarea completă a componentei umane. Dimpotrivă, obiectivul este folosirea acesteia acolo unde aduce cea mai mare valoare: verificare, decizie, intervenție și gestionarea situațiilor care necesită prezență fizică.

Mihaela Neicu: „Nu discutăm doar despre înlocuirea unor posturi de pază, ci despre folosirea optimizată a resurselor”

„Pentru client, miza nu este să aleagă între tehnologie și oameni, ci să găsească formula în care fiecare resursă este utilizată acolo unde este cea mai eficientă. Paza electronică poate monitoriza permanent un număr foarte mare de puncte, poate identifica în câteva secunde un eveniment și îl poate transmite către dispecerat, iar operatorii și echipele de intervenție se pot concentra pe situațiile care necesită efectiv acțiune. În multe configurații, această abordare poate reduce costurile de securitate cu până la 60%, fără ca obiectivul să renunțe la capacitatea de monitorizare și reacție. Cele trei dispecerate NEI ne permit să aplicăm acest model la scară națională și să construim pentru fiecare client o soluție adaptată riscurilor și nevoilor reale ale obiectivului”, explică Mihaela Neicu, Vicepreședinte NEI Holding.

Paza electronică transformă și rolul camerelor video

O altă schimbare importantă este modul în care sunt utilizate sistemele video.

În trecut, camerele aveau în principal rolul de a înregistra imaginile, acestea fiind analizate după producerea unui incident.

În sistemele actuale, camera poate deveni parte activă a mecanismului de securitate. Analiza video permite identificarea automată a anumitor tipare sau evenimente și transmiterea imediată a informației către operator.

Astfel, timpul dintre apariția unui risc și reacția la acesta poate fi redus semnificativ.

NEI Divizia de Securitate și Ro NEI Guard construiesc soluțiile pornind de la analiza fiecărui obiectiv și de la identificarea zonelor în care prezența fizică este necesară, respectiv a celor în care tehnologia poate prelua o parte din activitatea de monitorizare.

Pentru beneficiar, avantajele sunt concrete: monitorizare permanentă, identificarea rapidă a situațiilor de risc, reacție coordonată prin dispecerat și, acolo unde configurația permite, o reducere semnificativă a costurilor de securitate.