Pisica a spart ecranul MacBook-ului. Cum se întâmplă și ce se înlocuiește

O pisică poate fisura ecranul unui MacBook chiar și fără ca laptopul să fie lovit sau scăpat. Sursa foto: client

Un ecran de MacBook fisurat, fără ca laptopul să fi fost lovit sau scăpat pe jos, este un tip de caz pe care service-urile specializate îl întâlnesc constant. De multe ori proprietarul nu știe ce s-a întâmplat, iar cauza se stabilește abia în atelier: animalul de companie, în general pisica, a prins muchia display-ului între dinți, iar acesta a cedat.

Cauza nu ține de forța mușcăturii, ci de locul în care aceasta se aplică. Muchia ecranului este zona cea mai fragilă, iar acesta cedează mai ușor acolo decât în suprafață. Este același principiu pentru care un pahar se ciobește la buză, nu la mijloc. La asta se adaugă faptul că întreaga apăsare se concentrează pe vârful unui dinte, adică pe o suprafață foarte mică.

Rezultatul nu este o zgârietură sau o tăietură, ci o cedare într-un singur punct. Pe muchie rămâne o ciobitură de mici dimensiuni, vizibilă cu ochiul liber, din care pornește fisura. Pentru un tehnician, acest punct de pornire este prima informație pe care o “citește” atunci când primește un ecran spart, pentru că el arată ce s-a întâmplat. O cădere sau o lovitură directă produce un tipar diferit, cu un centru de impact vizibil și ramificații orientate în mai multe direcții. O mușcătură lasă, în schimb, o urmă pe muchie și una sau mai multe fisuri care pleacă într-o singură direcție. Un ecran de MacBook spart de pisică se recunoaște după acest detaliu: fisura pornește dintr-un punct aflat pe margine, nu din mijlocul suprafeței.

Zona afectată este aproape întotdeauna aceeași. Cu laptopul deschis, muchia superioară a ecranului este singura parte pe care un animal o poate prinde efectiv, iar acolo apare și urma. Din același motiv, avaria nu presupune o mușcătură puternică și nici vreo intenție a animalului: se produce de regulă în timpul jocului.

Situația nu este specifică unei anumite generații de MacBook. Grosimea și tipul ecranului diferă de la un model la altul, însă modul în care se produce avaria rămâne același, indiferent dacă vorbim despre un MacBook de acum zece ani sau despre unul cumpărat luna trecută. Ce diferă între modele nu este vulnerabilitatea, ci disponibilitatea pieselor de schimb, iar de acolo apar diferențele reale de cost și de termen.

Un ecran fisurat nu poate fi reparat, oricât de mică ar părea crăpătura. Singura soluție este înlocuirea. Nu există procedeu prin care ecranul să fie readus la starea inițială, iar fisura nu se stabilizează cu trecerea timpului. Faptul că imaginea se mai vede nu înseamnă că ecranul este întreg. Fisura afectează ecranul în întregime, nu doar suprafața lui.

Înainte de a se stabili varianta de înlocuire, laptopul trece printr-o verificare, pentru a se confirma că nimic altceva nu a fost afectat. În cazul căderilor, pe lângă ecran pot apărea deformări ale carcasei sau probleme la balamale, care modifică modul în care se realizează lucrarea. La avariile produse prin mușcătură situația este de obicei mai simplă, pentru că forța aplicată rămâne concentrată într-un singur punct.

Înlocuirea se poate face în două feluri, iar alegerea aparține clientului. Prima variantă presupune schimbarea panelului, adică doar a ecranului propriu-zis: rama, balamalele, camera și cablul rămân cele originale ale laptopului. A doua presupune schimbarea ansamblului complet de display, adică a întregului capac, ca unitate.

Diferența dintre ele nu ține doar de preț, ci și de proveniența piesei — un detaliu pe care puțini proprietari îl cunosc. Apple nu comercializează paneluri separat, ci doar ansambluri complete de display. În consecință, orice panel disponibil pe piață este o piesă compatibilă, nu una fabricată de Apple. Doar ansamblul poate fi original, iar acesta poate fi nou sau recuperat dintr-un alt laptop și verificat înainte de montaj.

Pentru generațiile mai vechi, ansamblurile noi nu se mai fabrică, astfel încât varianta recuperată rămâne singura opțiune cu adevărat originală. Este o distincție care merită cerută explicit atunci când se solicită o ofertă la un service specializat pe MacBook: dacă piesa propusă este panel sau ansamblu și, în al doilea caz, dacă ansamblul este nou sau recuperat.

Din perspectiva utilizatorului, decizia se ia de obicei în funcție de două lucruri: bugetul disponibil și intervalul în care poate rămâne fără laptop. Cu piesa pe stoc, înlocuirea durează în general una sau două zile lucrătoare. Excepția apare la ansamblurile originale noi, care se comandă de la producător și pentru care livrarea poate adăuga câteva zile. Termenul ferm se comunică, în mod normal, abia după diagnoză, când se cunosc modelul exact și piesa care urmează să fie montată.

În privința garanției, situația este clară: garanția standard acoperă defectele de fabricație, nu daunele accidentale, iar un ecran spart intră în a doua categorie, indiferent dacă vinovată este pisica, un obiect uitat pe tastatură sau o cădere de pe birou. Planurile de tip AppleCare+ acoperă daunele accidentale, însă cu o contribuție proprie pentru fiecare incident, motiv pentru care termenii merită verificați înainte de a face drumul la service.

Prevenția este simplă și nu presupune costuri. Interdicțiile au eficiență redusă, pentru că pisicile nu revin la birou din întâmplare: îl tratează ca pe un teritoriu propriu, iar alungatul repetat nu schimbă comportamentul. Ce funcționează este să se schimbe ceea ce găsesc acolo — o jucărie la îndemână, un loc cald alternativ în apropiere și, mai ales, capacul închis atunci când utilizatorul se ridică de la masă. Un capac închis nu mai lasă expusă muchia ecranului, iar cu asta dispare și cea mai frecventă cauză.

Un ecran de MacBook spart de pisică nu este un caz neobișnuit și nici unul complicat. Este o avarie mecanică previzibilă, cu o singură rezolvare și cu două variante de piesă între care alege proprietarul.