Probioticele Optibac, un ajutor real pentru cei care folosesc injecțiile GLP-1 pentru slăbit

2 minute de citit Publicat la 16:23 17 Dec 2025 Modificat la 16:23 17 Dec 2025

Optibac este un brand dezvoltat de specialiști cu peste 20 de ani de experiență exclusiv în domeniul probioticelor. foto: optibac

Injecțiile din clasa GLP-1 (cum sunt cele folosite astăzi pentru slăbit) au schimbat total modul în care oamenii reușesc să scadă în greutate. Multe persoane obțin rezultate spectaculoase, însă apar și efecte neplăcute: greață, dureri abdominale, constipație sau diaree.

Bine de știut: injecțiile GLP-1 funcționează foarte bine pentru slăbit, dar pot crea probleme la digestie. Aici intervin probioticele Optibac .

De ce apar probleme digestive când folosești GLP-1?

Aceste medicamente încetinesc golirea stomacului și modifică ritmul tranzitului intestinal. Asta explică de ce mulți oameni simt greață, au dureri sau au scaune neregulate. Nu este vina ta și nu este „sensibilitate”. Așa funcționează acest tratament. Tocmai de aceea, probioticele de calitate pot face o diferență reală.

Ce aduc diferit probioticele Optibac?

Optibac este un brand dezvoltat de specialiști cu peste 20 de ani de experiență exclusiv în domeniul probioticelor, iar acest lucru se reflectă direct în formulă și eficiență. Produsele folosesc doar ingrediente naturale, fără zaharuri ascunse sau ingrediente nedorite, aspect esențial mai ales pentru persoanele care urmează tratamente metabolice.

Tulpinile probiotice utilizate sunt de înaltă calitate, intens studiate științific și selectate special pentru capacitatea lor demonstrată de a ajunge vii în sistemul digestiv, acolo unde este nevoie de ele. Un detaliu extrem de important, dar rar întâlnit, este faptul că numărul de bacterii benefice este garantat pe toată durata de valabilitate a produsului, nu doar la momentul fabricației — un aspect esențial pentru eficiența reală a unui probiotic.

1. Optibac Every Day MAX – pentru greață, dureri abdominale și tranzit lent

Conține două dintre cele mai studiate tulpini:

Bifidobacterium lactis HN019

Lactobacillus acidophilus NCFM®

Ce au arătat studiile:

reduc greața și senzația de stomac „înecat/greoi”;

scad durerile abdominale;

îmbunătățesc tranzitul (foarte util pentru constipație).

Unele cercetări arată chiar și o scădere cu până la 58% a durerii abdominale la persoanele cu simptome moderate-severe.

Bine de știut: este formula de bază pentru cei care au disconfort digestiv general.

2. Optibac S. Boulardii – pentru episoadele de diaree

Această drojdie prietenoasă este recomandată și în ghidurile Organizației Mondiale de Gastroenterologie.

Beneficii demonstrate:

reduce frecvența episoadelor de diaree;

accelerează recuperarea;

ajută la diminuarea durerilor abdominale.

Este alegerea potrivită atunci când GLP-1 produce scaune prea dese sau deranjamente digestive acute.

3. Optibac Bifido & Fibre – pentru constipație și regularitate

Conține:

Bifidobacterium lactis BB-12®

Fibre prebiotice FOS

Ce fac aceste fibre? Ajung intacte în colon și hrănesc bacteriile bune. Un fel de „hrană premium” pentru microbiom.

Ce arată studiile:

crește frecvența scaunelor;

reduce disconfortul abdominal;

poate ajuta și la senzația de sațietate, ceea ce susține procesul de slăbire..

Probioticele Optibac nu sunt „încă un supliment”, ci un sprijin real pentru a face tratamentul GLP-1 mai ușor de tolerat. Ele reduc efectele neplăcute și ajută sistemul digestiv să funcționeze mai bine, astfel încât persoanele care urmează tratamentul să îl poată continua fără disconfort major.

Mai puține simptome, o digestie mai echilibrată și șanse mai mari de a rămâne consecvent în procesul de slăbire.





