Proiectul L.O.C.A.L. EU continuă: 17 tineri din Alexandria au învățat despre leadership și diplomație în Bulgaria și Grecia

1 minut de citit Publicat la 10:57 09 Sep 2026 Modificat la 11:08 09 Sep 2026

17 tineri din Alexandria au participat la o nouă etapă a programului „L.O.C.A.L. EU”, cu activități în Bulgaria și Grecia dedicate leadershipului, antreprenoriatului și implicării civice.

17 tineri din Alexandria, membri ai Consiliului Local al Tinerilor, au continuat cea de-a treia etapă de mobilitate din cadrul programului „Local EU”. Traseul i-a purtat în Bulgaria și în nordul Greciei, oferindu-le experiențe care le-au dezvoltat competențele de lideri și le-au extins viziunea asupra Europei.

Descoperirea apiculturii și a afacerilor locale

Itinerarul a debutat cu o vizită la un atelier de miere, unde tinerii au descoperit apicultura tradițională și modul în care funcționează afacerile locale autentice. Această primă oprire le-a oferit o perspectivă practică asupra antreprenoriatului și a resurselor specifice comunităților regionale.

A fost o oportunitate excelentă pentru participanți de a vedea cum pasiunea și tradiția se pot transforma într-un model de afacere sustenabil.

Dezbateri de geopolitică și o croazieră pe Marea Egee

Programul a continuat cu un laborator intensiv de istorie și geopolitică, unde au fost dezbătute teme precum protejarea patrimoniului cultural, turismul sustenabil și economia albastră. Experiența a fost completată de o croazieră pe Marea Egee, ce a oferit cadrul ideal pentru analizarea geopoliticii regionale, o zonă cu relevanță strategică activă și un rol cheie în dinamica europeană.

Membrii delegației au simțit din plin impactul acestor activități. Una dintre participante a mărturisit: „Pentru mine, întreaga mobilitate a însemnat evoluție. Fiecare loc mi-a oferit o perspectivă nouă asupra Europei. Pentru mine, L.O.C.A.L EU nu a fost doar o mobilitate, ci un pas semnificativ în formarea persoanei și a liderului care aspir să devin.”

Vizită instituțională la Sofia și inițiative pentru comunitate

Latura instituțională a vizitei a fost marcată la Sofia, unde reprezentanții tinerilor au fost primiți la Ambasada României, unde au descoperit cum se construiesc relațiile internaționale și parteneriatele europene.

Discuțiile susținute pe parcursul vizitei le-au arătat tinerilor cât de important este să transforme experiența europeană acumulată în proiecte și inițiative concrete pentru tinerii din Alexandria.

Programul „Local EU: de la comunitatea locală la impact european” este lansat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, având ca scop sprijinirea tinerilor în dezvoltarea lor personală și civică.