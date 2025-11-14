Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid

1 minut de citit Publicat la 16:00 14 Noi 2025 Modificat la 16:00 14 Noi 2025

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Municipiului București,

Banca Locală de Alimente Sector 6, proiect inițiat de primarul Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Municipiului București, a fost premiată la gala „European Social Services Awards”, desfășurată anul acesta la Madrid. Investiția, unică în România la nivel de administrație locală, a câștigat trofeul la categoria Community Strengthening and Social Inclusion (Consolidarea comunităților și incluziune socială).

Distincția vine în urma unei competiții în care au fost înscrise aproximativ 140 de proiecte sociale din întreaga Europă, Banca Locală de Alimente Sector 6 fiind recunoscută drept un model de bune practici atât în combaterea risipei alimentare, cât și în sprijinirea categoriilor vulnerabile.

În primul an de funcționare, Banca a reușit să colecteze 525 de tone de alimente donate, evaluate la circa 1,4 milioane de euro. Din aceste resurse, au fost gătite și livrate 135.000 de mese calde pentru elevii incluși în programul „Școală după Școală”, precum și 100.000 de porții de mâncare și 44.000 de pachete pentru persoanele aflate în nevoie.

Proiectul are și o importantă componentă civică: peste 300 de voluntari s-au implicat în activități, alături de companii donatoare și ONG-uri partenere, acumulând peste 30.000 de ore de muncă voluntară în sprijinul comunității.

Ciprian Ciucu a subliniat că acest premiu confirmă faptul că Sectorul 6 poate fi un reper european în domeniul social și a transmis că modelul poate fi replicat și la nivelul întregii Capitale, prin politici publice care să susțină comunitățile vulnerabile și să reducă risipa alimentară. „Așa se formează o comunitate și un exemplu de urmat pentru fiecare autoritate publică locală”, a declarat Ciucu.

Material Promovat de PNL București