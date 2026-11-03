Semnale de alarmă cu privire la folosirea excesivă a AI-ul fără o direcție clară în imaginile de promovare

Află cum pot afecta reclamele și imaginile generate cu AI încrederea publicului și vizibilitatea brandurilor și de ce strategia și brand book-ul sunt esențiale. Sursa imagine: https://galeus.ro/

Agențiile de marketing online avertizează că grăbirea producției de bannere, postări, imagini pentru promovare și meniuri în restaurante generate cu AI erodează încrederea publicului în afacerile respective, cât și autenticitatea afacerilor. Soluția nu este renunțarea la tehnologie sau la folosirea AI, ci folosirea acestora cu reguli concrete și în baza unui brand book.

În doar un an, inteligența artificială a trecut de la stadiul de experiment la utilizare de rutină în comunicarea afacerilor online, cât și offline. Utilizarea AI în viața de zi cu zi a românilor a ajuns la 68%, de la 47% în 2025, iar rezultatul se vede în feed-uri, pe afișe și pe meniurile restaurantelor, cât și pe bannerele din geamurile multor afaceri locale sau chiar internaționale, tot mai multe imagini lucioase, ușor de identificat, cu multe informații scrise pe imagini și uneori greșite vizual. Agențiile de marketing online avertizează că ritmul adopției acestor sisteme a depășit rapiditatea de pregătire al celor care folosesc această tehnologia, iar factura o plătesc facturile la final de trimestru, când raportează scăderea accentuată a vizibilității online, scăderea interacțiunii cu postările din partea publicului și de cele mai multe ori, scăderea mult prea mare din încasări. Chiar dacă utilizarea sistemelor AI a fost o modalitate prin care afacerile mici au reușit să ajungă să își transpună ideile în niște bannere mult mai rapid și ușor, iar pe moment considerat chiar și mai ieftin, decât să lucreze cu specialiști în grafică sau de domeniu, la final tot aceste afaceri sunt cele care trebuie să accepte pierderea cifrei de afaceri.

Brandurile produc mai multe imagini, dar verifică mai puțin corectitudinea lor

Potrivit WARC și TikTok, 73% dintre marketerii intervievați folosesc AI generativ pentru producție vizuală, dar doar 41% îl folosesc pentru testare și optimizare. Cu alte cuvinte, creștem volumul fără să măsurăm ce funcționează și ce anume nu funcționează pentru a putea ști ce măsuri putem lua și ce modificări putem face pentru a îmbunătăți.

Oamenii din agențiile de marketing online spune căse observă în comerțul online o creștere importantă a volumului de imagini și texte nou create, însă o scădere mult prea mare de materiale pe care se reveni să fie îmbunătățite. Asta duce la creșterea conținutului necalitativ din care algoritmii caută ce să livreze publicului ca fiind nou, de actualitate și relevant. Iar dacă volumul de informație de umplutură este prea mare, algoritmii vor merge să caute informațiile de la brandurile mari, cunoscute, care par a oferi ceva relevant și mai ușor accesibil.

Publicul din mediul online, chiar dacă este în creștere ai putea spune că este o oportunitate pentru afacerea ta, nu este însă pasiv. O cercetare Harris Poll, 4As și Infillion arată că 63% dintre consumatori ar cumpăra mai puțin de la un brand care folosește reclame generate cu AI, iar 73% ar avea mai puțină încredere într-o reclamă pe care o bănuiesc a fi făcută cu AI. Conform altor studii, 70% spun că recunosc de obicei o reclamă AI, pentru că „nu are suflet”, este totul prea gol și nenatural în tot ceea ce încearcă să transmită.

Nici pe plan local, în România nu putem spune că lucrurile sunt cu mult diferite. În urma unei analize detaliat, s-a ajuns la concluzia că 40% dintre consumatorii români sunt deranjați de reclamele online generate cu AI. În paralel, încrederea mare pe care românii o oferă informațiilor oferite de AI a scăzut în România de la 65% la 55% într-un singur an. Publicul a învățat repede, iar înainte să cumpere, 91% dintre utilizatorii de AI caută informații despre branduri tocmai cu ajutorul AI. Un brand cu o prezență online slabă sau greu accesibilă pentru algoritmii AI și care folosește cu precădere poze și texte generate cu AI-ul, fără o direcție concretă și folosind un brand book care să ofere mai multe informații despre specificul afacerii în sine și despre elementele diferențiatoare riscă să fie un brand care ajunge să fie nerecomandat prin AI. O ironie am putea spune, mergi în platformele AI în încercarea de a construi rapid materiale și informații pe care ai putea considera că aceste platformele le vor considera relevante pentru a le prelua și recomanda de oriunde le vei publica, însă sunt fix materialele pe care acești algoritmi sunt instruiți să le evite, investind resursele în căutarea informațiilor noi, utile (valoroase pentru clienți) și care pot fi venite din surse de încredere. Acest lucru face ca alegerea serviciilor de promovarea online să fie mai dificilă, mai ales dacă nu știi de ce servicii ai nevoie, ori dacă nu vrei să accepți ideea că ai nevoie de ajutor.

Nu tehnologia este problema, ci modul de folosire al acesteia

Datele nu spun că AI-ul este un dușman în marketing-ul online sau că ar trebui să renunțăm la folosirea acestuia. În urma rulării unor campanii de test și analiza a peste 150 de reclame generate cu ajutorul AI pe baza unor prompturi foarte bine documentate, brand book-uri și oferirea de direcții clare privind construirea unor materiale grafice versus construirea unor materiale grafice fără prompturi detaliate sau brand book-uri, unde folosirea AI era foarte evidentă, s-a observat o scădere a vizibilității reclamelor cu 43%, iar în numărul de conversii cu 33%. Un prompt bun conține mai multe informații decât ”construiește-mi o imagine pentru o reclame în Meta Ads care să aibă informațiile și să arate bine...”, iar dacă ne gândim la volum de informație dintr-un prompt bun, ne putem gândi la dimensiuni mai mari 1 pagină doc. La fel și când lucrezi cu o agenției de marketing este necesar să oferi un brief, o bază de informații de pornire, poate și un brand book (dacă ai construit) sau niște reguli privind afacerea ta, același lucru este și în cazul unei platforme AI.

Cazurile recente arată ce se întâmplă în absența direcției creative când vine vorba de folosirea sistemelor AI. Mai multe afaceri au fost nevoite să își retragă reclamele construite cu ajutorul AI de Crăciun după reacții aproape exclusiv negative, deși echipele din spatele reclamelor au declarat că au lucrat mai multe persoane timp de cinci săptămâni pentru construirea acestor campanii, reacția publicului a fost una negativă. În industria de HoReCa, situația este și mai sensibilă, sunt branduri care au fost nevoite să iasă public și să-și ceară scuze pentru imagini AI cu bacon și ouă „plutind” într-o băutură, iar altele au interzis imaginile AI cu mâncarea după primirea mai multor plângeri primite legate de diferența dintre pozele de produs și produsul primit, iar situațiile pot continua. Iar un lucru și mai interesant pe care l-am observat în diferite situații, persoanele care folosesc AI-ul pentru a construi materiale grafice stradale sau în promovare, sunt și cele care nu ar cumpăra de la alte afaceri care fac același lucru. Iar acum ne întrebăm, dacă tu ca persoană care vrei să îți promovezi afacerea cu aceste materiale, de ce refuzi să cumperi de la alte afaceri care fac același lucru?

Cum ajung afacerile în aceste situații?

Se observă tot mai des niște tipare destul de clare și ușor de identificat în campaniile de comunicare ale afacerilor prin materialele generate cu AI, indiferent că aceste comunicări sunt realizate în promovarea online sau în promovarea offline. Iar acest lucru se datorează în principal unui singur lucru, timpul. Cu cât echipele interne sau chiar antreprenorii sunt presați să facă multe lucruri într-un timp tot mai scurt, aceștia nu mai au timp să investească în documentarea și pregătirea unor scripturi eficiente pentru generatoarele AI. Când lucrăm cu clienți pentru parte de grafică și construirea de imagini într-un mod clasic, chiar și dacă clientul alege opțiunea mai ieftină de generare cu AI-ul, asta nu înseamnă că nu puteam oferi calitate, ci că totul va arăta diferit, într-un sens pozitiv. Însă, ceea ce este interesant de observat este la trimiterea materialelor grafice spre client, toată lumea știe cel puțin o glumă legată de aprobarea clientului în acest caz, dar când sunt construite cu AI de către client, acesta pare că nu mai acordă același timp pentru a verifica materialele și a specifica ce anume trebuie modificat. De ce? Știm cu toți dacă este dificil să creeze o imagine care să arate bine folosind AI-ul, este și mai greu să îi ceri AI-ului să o rectifice.

Agențiile de marketing online identifică șase greșeli care transformă un material în conținut de umplutură:

Lipsa unui brief. Promptul ține locul strategiei, iar documentarea acestuia este din nou slab realizată. Chiar dacă îi ceri AI-ului să preia informațiile online despre un site, șanse foarte mari să nu poată prelua mai mult de 30% / 40% din informație și să o mapeze corect, iar rezultatul final ajunge să nu aibă un mesaj coerent. Lipsa identității vizuale. AI-ul nu a primit paleta de culori ale brandului, tipografia și modul de comunicare al brandului, stilul fotografic și tone of voice al brandului, așa că produce ceva generic. Oameni artificiali. Există tot mai multe studii și comentarii online care notează că imaginile umanoide aproape de realitate pot părea artificiale sau chiar neliniștitoare pentru clienți. Iar în unele industrii acest lucru poate fi primul și principalul mod de a speria clienții. Produse care nu există. Poze de mâncare sau de produse care nu seamănă cu realitatea sau poate care nici nu există în meniu, devin foarte ușor doar promisiuni false, iar clienți vor taxa asta rapid și aspru. Fără verificare. Nimeni nu citește textele din imagine, nu numără degetele, nu compară imaginea cu produsul, iar aceste materiale ajung live. Înțelegem zicala ”lansează acum și îmbunătățește după”, însă sunt anumite limite și lucruri asupra cărora nu se mai poate reveni și să te aștepți ca să se treacă peste ca și când nu au existat. Fără transparență. 86% dintre persoanele cu care am discutat, cred că brandurile ar trebui să spună clar când o reclamă e făcută în principal cu AI, iar 52% dintre respondenții studiilor vor aceeași informare, mai ales că au crescut numărul de imagini construite cu AI-ul și publicate în platforme de imagini.

Putem vedea mai jos o comperație între o imagine construită pe un brief dat în grabă, incomplet vs. o imagine construită pe baza unui brief mai detaliat, mai atent construit și care conține indicații clare în privința construirii unor imagini.

Ce recomandă agențiile de marketing online?

Agențiile de marketing propun brandurilor un cadru simplu de lucru când vine vorba de folosirea instrumentelor AI în construirea unor materiale grafice pentru reclame plătite în Google sau Meta Ads.

Strategia înaintea promptului.

Construirea unei strategii de promovare, a unui calendar editorial, poate chiar și un profil de client ideal (profil de Buyer Persona) pot fi foarte utile înaintea construirii unui brief scris către AI.

Un „brand kit” pentru AI.

Referințe vizuale, culori, reguli de compoziție și exemple de ce NU se face, folosite la fiecare generare. Un brand ar fi recomandat să aibă un brand kit mereu în momentul lansării, nu neapărat ceva foarte amplu, se poate reveni pentru îmbunătățire pe viitor, însă ceva de bază care să acopere punctele principale.

Fotografie reală acolo unde promiți un produs/serviciu cosmetic sau de înfrumusețare sau mâncare.

Pentru meniuri, ambalaje, servicii și produse, imaginea trebuie să arate ce primește clientul și să înfățișeze clienți reali, în care poți avea încredere și cu care te poți identifica. AI-ul poate ajuta la fundaluri sau la anumite randări, alte idei prin care poți face promovarea, variante de format sau retușuri, nu la inventarea produsului.

Atenție la fețe și mâini.

De evitat personajele fotorealiste generate integral prin AI, iar fețele umane este necesar să rămână nemodificate, cel mai bine pentru asta te asiguri că folosești poze reale. Iar la final, trebuie să verifici ochii să fie în regulă, degetele să nu fie mai multe sau mai puține, textul să fie corect și poza cât mai curată.

AI-ul este un instrument excelent pentru viteză și pentru a face cercetare, în unele cazuri chiar să te ajute să identifici și alte idei de promovare a afacerii online, dar de cele mai multe ori, viteza aceasta ne face să uităm de ce avem o afacere în primă fază și să nu ne mai întrebăm de ce ar cumpăra cineva de la noi, ori dacă materialele pe care le producem pentru promovare online chiar ajută la susținerea acestei idei. Brandurile care vor câștiga sunt cele care folosesc AI ca asistent al unei echipe creative, nu ca înlocuitor al acestei echipe. Dacă ți se pare o idee bună acum, mai întreabă-te o dată peste câteva luni și vezi dacă factura mai mică plătită acum nu a cauza profitul mai mic din această perioadă.