Sinus lift și adiția osoasă – tratamente moderne pentru implanturi dentare stabile

După extracția unui dinte, osul începe să se resoarbă treptat, iar sinusul maxilar se extinde. foto: canva

Implanturile dentare nu pot fi realizate fără o bază osoasă solidă. În multe cazuri, proceduri precum sinus lift-ul și adiția osoasă devin esențiale pentru succesul tratamentului. Află cum aceste intervenții moderne, realizate la clinica Denta Fast din Sector 2, București, pot face posibilă reabilitarea zâmbetului chiar și în situațiile complicate.

Pentru pacienții care își doresc un zâmbet complet și funcțional, implanturile dentare sunt soluția ideală. Totuși, nu întotdeauna inserarea implantului este posibilă fără pregătiri suplimentare. În special în zona maxilarului superior, pierderea osoasă și coborârea sinusului pot face imposibilă procedura fără intervenții precum sinus lift sau adiția osoasă.

Aceste tratamente sunt realizate cu succes în cadrul clinicii Denta Fast din Sector 2, București , o unitate stomatologică modernă care pune accent pe tratamente personalizate și pe siguranța pe termen lung a pacientului.

De ce apar problemele osoase și cum pot fi tratate

După extracția unui dinte, osul începe să se resoarbă treptat, iar sinusul maxilar se extinde. Astfel, zona rămâne cu un volum osos insuficient pentru implanturi. Sinus lift-ul intervine tocmai pentru a corecta această situație: se ridică membrana sinusului și se adaugă material osos compatibil, obținându-se un suport solid pentru implant.

La Denta Fast , fiecare caz este evaluat individual, iar procedurile sunt realizate de medici specializați, cu experiență în chirurgie orală și implantologie.

Când este necesară adiția osoasă

Adiția osoasă se aplică atât în zona maxilarului, cât și a mandibulei, atunci când pierderea osoasă este severă. Se poate face cu os propriu, materiale sintetice sau de origine animală, toate fiind biocompatibile și integrate natural de organism.

Aceste proceduri sunt esențiale pentru pacienții care:

· au pierdut dinții de mai mult timp;

· au purtat proteze mobile instabile;

· suferă de parodontoză avansată;

· au suferit traume dentare.

Indiferent de cauză, soluțiile există, iar un dentist în Sector 2 specializat poate reda stabilitatea și estetica zâmbetului chiar și în cazurile dificile.

Beneficiile pentru pacient

Sinus lift-ul și adiția osoasă:

· permit inserarea implanturilor în zone unde altfel nu s-ar putea;

· cresc șansele de succes ale implantului;

· oferă rezultate durabile și estetic plăcute;

· reduc riscul de complicații post-intervenție.

Perioada de recuperare variază, dar cu o îngrijire postoperatorie corectă, pacienții pot reveni rapid la o viață normală, cu încredere în zâmbetul lor.

Tratament personalizat la clinica Denta Fast din Sector 2

Denta Fast, clinică situată pe Șoseaua Colentina, este alegerea potrivită pentru cei care caută un dentist de încredere în Sector 2, cu experiență în tratamente complexe. Echipa medicală lucrează multidisciplinar, folosind echipamente moderne și materiale sigure, iar tratamentele sunt gândite etapizat și personalizat.

