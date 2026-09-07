Sînziana Barbu este noul Director Commercial Operations al Philip Morris România

Sînziana Barbu a fost numită Director Commercial Operations în cadrul Philip Morris România, începând cu 1 septembrie 2026, după o experiență de peste 15 ani în companie.

Sînziana Barbu a fost numită Director Commercial Operations în cadrul Philip Morris România, începând cu 1 septembrie 2026. Ea îi succede lui Liviu Vornicu, care a preluat rolul de Director Special Projects și care va coordona implementarea proiectelor regionale strategice în zona comercială.

Sînziana Barbu s-a alăturat Philip Morris Romania în 2010 și a dobândit o experiență profesională variată în departamentele Financiar, Comercial și Marketing, unde a ocupat roluri cu responsabilități în planificare strategică și performanță, customer experience, e-commerce și programe de loialitate, strategie de retenție, brand & portfolio marketing, retail și canale B2C. Această experiență îi oferă o perspectivă integrată asupra businessului, de la strategie și performanță financiară până la experiența consumatorului și execuția comercială.

În noul rol, Sînziana Barbu va coordona operațiunile comerciale ale Philip Morris România, conectând strategia, experiența consumatorului și execuția comercială într-un demers unitar, orientat spre identificarea și valorificarea unor noi oportunități de creștere.

„Preiau acest rol cu încredere în echipa pe care o avem și în potențialul următoarei etape pentru Philip Morris România. Experiența acumulată în cadrul companiei până acum m-a învățat că o strategie devine cu adevărat relevantă atunci când reușim să o transformăm în execuție și într-o experiență mai bună pentru consumatorii adulți. Cred în puterea echipelor care au curajul să pună întrebări, să înțeleagă ce contează cu adevărat și să transforme complexitatea în oportunități. Împreună, vom continua să consolidăm businessul, să fim aproape de consumatorii adulți și de partenerii noștri și să contribuim la accelerarea transformării către un viitor fără fum în România.”, a declarat Sînziana Barbu, Director Commercial Operations, Philip Morris România.

Philip Morris România este afiliat al Philip Morris International, o companie care transformă industria tutunului pentru a construi un viitor fără fum. Viziunea companiei este de a înlocui țigările cu produse inovatoare fără fum care – deși nu sunt lipsite de riscuri – sunt o alegere mai bună decât continuarea fumatului.

Strategia comercială a Philip Morris România se bazează pe abordarea „multicategory” și oferă o varietate de produse din categoria alternativelor fără fum, de la dispozitive care încălzesc tutunul la pliculețe cu nicotină pentru uz oral, pentru a satisface nevoile diverse ale consumatorilor într-o piață care a evoluat constant. IQOS, sistemul electronic de încălzire a tutunului dezvoltat de PMI, destinat exclusiv utilizatorilor adulți, a fost lansat în România în octombrie 2015 și a crescut constant de la lansare, fiind liderul categoriei produselor fără fum în prezent.

Echipa de management a Philip Morris România este compusă din Carmina Fusté (Managing Director), Kurnia Adhi Sulistyawan (Manufacturing Director), Sînziana Barbu (Director Commercial Operations), Marek Gebsky (Director Smoke-free Products), Roxana Pîntea (Director Corporate Affairs), Gerasimos Contoguris (Director People & Culture), Denisa Cristea (Director Combustibles Category), Erwin Didelez (Director Finance) și Răzvan Costi(Senior Counsel).