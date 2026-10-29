Știrile zilei, dintr-un gest: Swipe News schimbă felul în care citim presa online

Descoperă Swipe News, platforma românească de știri cu navigare prin swipe, conținut personalizat și acces rapid la articolele redacțiilor din România.

Dimineața, între cafea și drumul spre birou, avem câteva minute pentru știri. De obicei le pierdem sărind de pe un site pe altul, prin titluri care se repetă și pagini pline de reclame. Swipe News pornește de la o idee simplă: toate știrile importante ale zilei, într-un singur loc, citite într-un ritm care ți se potrivește.

Pe swipenews.ro, știrile vin sub formă de carduri, câte una pe ecran. Dacă subiectul te interesează, dai dreapta. Dacă nu, dai stânga și treci mai departe. E un gest pe care îl știm cu toții de pe telefon, dus acum în zona informației. Cu fiecare swipe, site-ul învață ce te interesează și îți aduce mai mult din subiectele tale și mai puțin din ce nu te atrage.

Conținutul vine de la cele mai importante redacții din România, adunate pe categorii: actualitate, politică, economie, sport, tehnologie și multe altele. Fluxul se actualizează la câteva minute, așa că ai mereu în față ce s-a întâmplat acum, nu ce s-a întâmplat ieri. Iar când o știre te prinde, ajungi dintr-o atingere la articolul complet, direct la sursă.

Ce face Swipe News diferit nu e doar viteza, ci și respectul pentru cititor. Nu ai nevoie de cont, nu completezi formulare și nu îți lași datele nicăieri. Preferințele tale rămân pe telefonul tău. Deschizi site-ul și începi să citești.

Pentru generația care trăiește pe mobil, Swipe News e un răspuns firesc la avalanșa de informație. În loc să derulezi la nesfârșit, alegi. În loc să cauți știrile, ele vin la tine, ordonate după ce contează pentru tine. Iar pentru cei care vor doar să afle repede ce e nou în țară, câteva minute de swipe sunt suficiente ca să fie la zi.

Swipe News nu înlocuiește marile redacții, ci le aduce mai aproape de cititori, într-un format simplu, rapid și plăcut de folosit. Este o platformă românească, construită pentru felul în care citim azi.

Încearcă și tu pe swipenews.ro. Dai dreapta la ce îți place, stânga la ce nu, iar știrile zilei sunt ale tale.