4 minute de citit Publicat la 11:55 21 Noi 2025 Modificat la 11:55 21 Noi 2025

Femeie fericită mirosindu-şi hainele scoase din maşina de spălat. foto: freepik.com

O mașină de spălat LG poate fi cu siguranță o achiziție bună. Faimosul brand sud-coreean s-a dedicat întotdeauna inovației tehnologice și oferă soluții moderne pentru toate electrocasnicele sale. LG oferă mașini de spălat standard, slim sau extra-large, cu o capacitate de până la 17 kg. Mașinile de spălat LG sunt echipate cu procesorul AI ​​DD care detectează greutatea și tipul de țesătură pentru a optimiza programul de spălare, precum și cu funcția eco-saving care te ajută să economisești apă și energie electrică.

Top 5 mașini de spălat LG cu eco-saving

Recomandăm să alegi o masina de spalat lg cu funcție eco-saving, pentru că această funcție este capabilă să contribuie la un consum de energie și apă mai redus. Funcția aceasta te încurajează să alegi un program de spălare mai scurt, special conceput pentru rufele care nu sunt atât de murdare. Un program la fel de eficient ca unul mai lung, dar cu ajutorul căruia poți face economii considerabile pe termen lung.

Vezi mai jos 5 recomandări mașini de spălat LG cu eco-saving integrat:

Mașina de spălat LG F4DR509SBW

Una dintre cele mai bune mașini de spălat de la LG este LG F4DR509SBW. Aceasta are o capacitate de încărcare de 9 kg și o eficiență energetică extraordinară. Nu numai că se laudă cu o clasă energetică A++, conform noilor reglementări, dar reduce și consumul cu până la 40% față de standardul pentru această clasă.

Garantează rezultate excelente în mod constant datorită tehnologiei AI DD care recunoaște țesăturile și protejează hainele. Pentru cei care preferă spălarea manuală, există alte 12 programe din care puteți alege, dintre care 7 pot fi îmbunătățite cu abur pentru a igieniza și a reduce cutele. De asemenea, poți accesa programe suplimentare în aplicația LG ThinQ și poți controla totul de pe smartphone.

În cele din urmă, agitatoarele din oțel inoxidabil din tambur fac spălarea mai eficientă, iar petele de pe haine n-au nicio șansă.

Mașina de spălat LG F4WR511S0W

Mașina de spălat LG F4WR511S0W oferă un raport calitate-preț excelent. Are un tambur de 11 kg și este cu mult mai eficientă decât clasa energetică standard A, întrucât consumă mai puțin decât mașinile de spălat mai mici.

Acest lucru se datorează în mare parte motorului Inverter Direct Drive, care face ca această masina de spalat LG să fie una dintre cele mai silențioase și econome. Cele 12 programe includ toate programele tipice LG, de la programul automat AI Wash la TurboWash super-rapid, precum și cele specifice diferitelor tipuri de țesături.

În plus, ciclul de centrifugare are o viteză maximă foarte mare, de până la 1400 rpm. Nu în ultimul rând, dispune de programul Eco 40-60 care ne interesează, precum și programe speciale pentru materiale delicate ca lâna și este potrivită pentru spălarea hainelor celor mici.

Mașina de spălat LG F2J3WSBWE

Mașina de spălat LG F2J3WSBWE este o mașină de spălat slim, mult mai compactă decât mașinile de spălat rufe LG standard. Are o capacitate de 6.5 kg și este mașina de spălat rufe pe care o recomandăm celor singuri, familiilor de mici dimensiuni sau celor care spală puține haine, dar des.

Cu o clasă energetică destul de eficientă, are motor Inverter Direct Drive care o ajută să consume mai puțin, dar și să funcționeze mai silențios. Viteza de centrifugare ajunge la 1200 rtm. Ideală pentru spălarea și igienizarea diferitelor tipuri de țesături, dispune de 10 programe din care poți alege.

În plus, datorită tehnologiei LG steam, mașina nu doar că spală rufele, ci îndepărtează cu până la 99,99% dintre bacteriile care pot provoca alergii. Dacă în casă sunt persoane sensibile sau copii, aceștia fiind mult mai predispuși la alergii, recomandăm LG F2J3WSBWE, mai ales dacă sunteți o familie de mici dimensiuni sau dispui de spațiu redus.

Mașina de spălat LG F4WR311S1WA

LG F4WR311S1WA este o masina de spalat lg 10 kg, foarte generoasă, dar și eficientă. Pe lângă eco-saving, punctul forte al mașinii de spălat LG F4WR311S1WA este tehnologia sa AI DD, un sistem de inteligență artificială care analizează încărcătura de rufe în timp real pentru a optimiza ciclul de spălare.

O altă caracteristică inovatoare este tehnologia TurboWash 360™, un sistem de spălare care îți permite să obții rezultate excelente în doar 39 de minute. Prin utilizarea aburului, funcția Steam poate elimina 99,9% dintre alergenii prezenți pe țesături. Aburul ajută, de asemenea, la reducerea cutelor și la reîmprospătarea hainelor, făcând rufele gata de utilizare fără a fi nevoie de călcare.

Motorul Inverter garantează o fiabilitate mai mare și un consum redus de energie.

Mașina de spălat LG F4DR510S0W

Mașina de spălat LG F4DR510S0W este o mașină de spălat LG cu eco-saving, dar și uscător. Ceea ce face cu adevărat unică această mașină de spălat sunt tehnologiile sale inovatoare, concepute pentru a asigura îngrijirea și protecția maximă a țesăturilor în timpul spălării.

Tehnologia AI DD este tehnologia care stă la baza acestei mașini de spălat. O tehnologie capabilă să detecteze automat greutatea și tipul de încărcătură și să selecteze, ulterior, cel mai potrivit program de spălare.

Un alt punct forte este tehnologia Steam™, care valorifică puterea aburului pentru a elimina 99,9% dintre alergeni și a igieniza în profunzime hainele. În plus, tehnologia TurboWash îți permite să obții rezultate excelente de spălare în doar câteva minute, datorită unui sistem de distribuire a apei care îmbunătățește eficiența ciclurilor de clătire.

O mașină de spălat LG, în ciuda numeroaselor soluții inovatoare, este ușor de utilizat. Trebuie doar să urmezi instrucțiunile din manual pentru a alege programele cele mai potrivite nevoilor tale.

Avantajele mașinii de spălat LG, pe lângă funcția eco-saving, sunt numeroasele programe de care dispune. Allergy Care, Cotton, Extra Cotton, Synthetics, Mixed, Refresh, Duvets, Special Sports, Special Darks, Delicates, Special Stains, Silent Wash și Quick Wash 14. Toate acestea pot fi găsite pe o mașină de spălat LG.

Pe lângă acestea, sunt de amintit și funcțiile precum funcția TurboWash, Delayed Start (3-19h), Prewash, Intensive, Rinse +, Rinse ++, Anti-allergy.

În funcție de buget și nevoile pe care le ai, alege masina de spalat lg cu eco-saving care ți se potrivește cel mai bine.