Adrian Streinu Cercel, după ce Trump a spus că ia Hidroxiclorochină preventiv: Vă spun categoric că nu e bine

Liderul SUA a spus că ia acest medicament de o săptămână și jumătate, dar nu și-a dovedit eficiența.

"Hidroxiclorochina are foarte multe efecte secundare, mai ales la persoanele care au afecțiuni cardiace, deci nu aduce lucruri nemaipomenite. Dacă se va găsi un alt preparat care să demonstreze că blochează cuplarea virusului la nivelul mucoasei respiratorii, atunci da, vom discuta despre cu totul și cu totul altceva, dar așa, sistemic, nu. Eu spre exemplu, dacă mă întrebați, nu am luat și am acces la Hidroxiclorochină și evident că sunt într-un institut care acum e COVID

Hidroxiclorochina se ia în momentul în care ai infecție cu virus, dar unii vor să vehiculeze ideea că se poate da și preventiv. Nu, nu sunt pentru această idee. Mă interesează mai puțin ce face președintele Statelor Unite. Pe mine mă interesează ce face populația din România. Eu, ca medic, vă spun categoric NU, nu e bine să iei Hidroxiclorochină. Mai mult decât atât, nu există medicament pe lumea asta care să nu aibă și efecte toxice secundare", a declarat Adrian Streinu - Cercel.