Cântăreţul Troy Sneed, nominalizat la Grammy, a murit la 52 de ani din cauza complicaţiilor COVID-19

Cântăreţul a încetat din viaţă luni, în timp ce era internat într-un spital din Jacksonville, Florida, anunţă apnews.com.

Troy Sneed este cunoscut pentru hiturile sale de radio din Evanghelie, inclusiv "My Heart Says Yes" și "Worked It Out", "Aleluia".

Sneed a călătorit în Statele Unite la începutul carierei sale pentru a cânta Evanghelia cu Corul din Georgia.

El a aranjat muzică pe albumele lor și a apărut împreună cu corul în filmul "The Preacher’s Wife" din 1996, cu Whitney Houston și Denzel Washington.

În calitate de artist solo, Sneed a lansat șapte albume și a avut mai multe melodii de succes pe tărâmul gospel, printre care "Work It Out" și "My Heart Says Yes", care au ajuns pe locul doi în topul din Billboard.

În 2003, Sneed și soția sa, Emily, și-au format propria casă de discuri, Emtro (un amestec cu numele lor) și au obținut o distribuție națională.