Comisia Europeană cumpără deja 300 de milioane de doze ale vaccinului anti-COVID, de la producătorii BioNTech și Pfizer

"Lucram neobosit pentru a asigura doze de potențiale vaccinuri coronavirus. Mâine Comisia Europeană va autoriza un contract pentru până la 300 de milioane de doze de vaccin, dezvoltat de compania germană BioNTech și Pfizer, cel mai promițător vaccin de până acum.

Acesta este al 4-lea contract. Vor urma mai multe." a fost mesajul transmis de Ursula von der Leyen pe Twitter.

We work tirelessly to secure doses of potential coronavirus vaccines. Tomorrow, @EU_Commission will authorize a contract for up to 300 million doses of the BioNTech & Pfizer vaccine, the most promising so far.

This is the 4th contract. More will follow.https://t.co/uCJV6Xccz7