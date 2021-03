Dana Budeanu îi ia partea medicului Flavia Groșan: Oferă o alternativă la această psihoză. Nu este un vrac. Nu se fac vrăji la dânsa | VIDEO

”Oferă o alternativă la această psihoză. Această psihoză face enorm de multe victime. Este firesc ca oamenii să nu mai aibă încredere să meargă la spital. Cine ar avea, când pe absolut toate posturile TV toți acești „specialiști” ne explică că pur și simplu trăim apocalipsa.

Eu dacă mă îmbolnăvesc, mă duc la spital? Nu! De ce? Pentru că îmi este frică să mă duc la spital. Spitalul a devenit imaginea morgii. Nu am văzut niciun medic de la ATI, de oriunde, dintr-un spital COVID-19, care să iasă și să spună: „Stați liniștiți, veniți! Avem grijă de voi!” Nu, toată lumea iese și spune „murim”, „se moare”; „nu mai avem niciun loc” - adică nu mai avem niciun loc, nu mai veniți.

Eu sunt un om noamral, în acestă pandemie eu unde mă duc. Doamna doctor a ieșit, nu s-a autoinvitat, nu am auzit de ea un an, foarte grav de ea și de mulți alții ca dânsa. Noi oamenii nu am auzit de ea, de ce nu am auzit de ea?!

De ce cei asimptomatici, cu forme ușoare, nu sunt tratați așa cum ni s-a prezentat, online. De ce nu au voie să ia și alte medicamente? Doamna nu este un vrac, este un pneumolog care tratează cu medicamente de la farmacie. Nu este nimic fantastic, nu se fac vrăji la dânsa pe online. De ce o linsăm pe ea?! Eu astăzi dacă mă îmbolnăvesc, mă duc la ea pentru că îmi e frică să merg la spital”, a spus Dana Budeanu în platoul Antena 3.

